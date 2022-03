Apple: confirmada la primera keynote de 2022

Hace ya unas semanas que esperábamos una keynote de Apple para marzo e incluso nos aventuramos, hace unos días, a apostar por el ocho de marzo, cuando hablamos de los que, hasta ese momento, eran los últimos rumores en relación con el iPhone SE de tercera generación, seguramente acompañado de algún otro lanzamiento. Y es que, recordemos, si se cumplen las predicciones, este 2022 podría ser un año especialmente prolífico en lo referido a lanzamiento de nuevos dispositivos de Apple y, aunque la mayoría se esperan para otoño, otros no tendrán que esperar tanto.

Y ahora ya podemos dejar de especular y confirmarlo, puesto que el vicepresidente senior de marketing de Apple, Greg Joswiak, ha publicado un tweet con el texto «Peek performance. March 8th. See you there. #AppleEvent»y que, por lo tanto, confirma que no nos equivocamos y que la primera keynote de Apple de este 2022 tendrá lugar el próximo martes ocho de marzo, justo dentro de seis días. No se indica la hora, pero en base al histórico, podemos esperar que tenga lugar alrededor de las 13.oo PDT, las 18.00 en Canarias y las 19.00 en Península y Baleares.

Y como viene siendo habitual, Apple ya nos ha adelantado que el contenido de la presentación será… no, es broma. Evidentemente, como hacen siempre los de Cupertino, se mantiene el suspense hasta el último momento. El contenido del mensaje, además de la fecha del evento, hace referencia a un pico de rendimiento, lo que podemos interpretar en clave de que, aún sin saber con seguridad qué dispositivos se presentarán, éstos harán gala de un enorme rendimiento.

Y esto me hace pensar que, quizá, podríamos encontrarnos frente al regreso del iMac Pro, una propuesta que pensábamos que Apple había descartado, pero que en realidad debía estar reformulándose para volver, eso sí, habiendo dado ya el salto a Apple Silicon. Planteo esto porque Apple suele mencionar siempre las mejoras en el rendimiento de sus dispositivos, pero este punto nunca suele ser el foco principal de sus presentaciones, algo que podría ser distinto en este evento.

La otra opción sería, claro, el debut del muy esperado Mac Pro con Apple Silicon, que debería llegar con Apple M1 Max Duo y Quadro, las esperadas evoluciones del actual Apple M1 Max. No hay muchas voces que señalen un lanzamiento tan temprano, pero no debemos descartar esta opción, e incluso que finalmente marzo sea el mes de debut tanto de Mac Pro como de iMac Pro. Como movimiento tiene bastante sentido, por lo que lo apuntamos en la lista de posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta el apócrifo texto del tweet de Joswiak

Sobre lo que sí que no cabe duda alguna, o nos llevaríamos un chasco enorme, es que Apple presentará el nuevo iPhone SE el próximo 8 de marzo, reduciendo así a la mitad el ciclo de vida de su predecesor con respecto al anterior, pues recordemos que el primero tuvo una vigencia en el mercado de cuatro años, mientras que el que todavía se encuentra actualmente en el mercado se encuentra alrededor de los dos años.

Ahora la gran duda, además de los modelos que presentará Apple finalmente, tiene que ver con su precio, y es que si lo más conservador sería esperar que se mantuviera en los 399 dólares del modelo de segunda generación, algún analista ha señalado que podría descender hasta los 299, y Mark Gurman se tira a la piscina con una predicción realmente sorprendente: desde 199 dólares.

Si quieres saber de primera mano y desde el primer momento qué es lo que han presentado los de Cupertino el próximo ocho de marzo, recuerda que te lo contaremos en MuyComputer.