Steam Deck ya soporta Windows 10... casi del todo

Apenas han pasado diez días desde la llegada de Steam Deck, y parece que Valve no ha levantado el pie del acelerador ni un ápice en lo referido a los avances para su consola portátil. Si hace unos días te hablábamos de sus avances en la valoración de los títulos compatibles, y de cómo comprobar la compatibilidad de tu colección, (lo que me recuerda, y no puedo evitar decirlo, al exceso de triunfalismo por parte de la compañía poco después de anunciar la consola), hoy he comprobado mi biblioteca, y de los 614 no probados hace un par de semanas hoy hemos bajado hasta los 538.

Pero Valve no avanza solo en esto. Una de las funciones que se esperaban de Steam Deck, prácticamente desde que se produjo su anuncio, es que sería compatible con Windows 10 (recordemos que en aquel momento Windows 11 todavía no había llegado al mercado) con soporte oficial. Y aunque esto todavía no estaba disponible en su llegada al mercado, solo se ha retrasado unos días, puesto que Valve ya ha publicado los drivers para hacerlo posible.

Hay algunos aspectos, eso sí, que debes tener en cuenta si eres uno de los primeros compradores de una Steam Deck y quieres instalarle Windows 10. La primera y más importante es que, para ello, tendrás que eliminar SteamOS, el sistema operativo nativo de la Steam Deck, ya que a día de hoy la consola no soporta arranque dual. La buena noticia, eso sí, es que como ya habrás imaginado no es una limitación de hardware, sino de software, concretamente del instalador del sistema operativo. En consecuencia, Valve ya está trabajando en ello y SteamOS 3 sí que permitirá arranque dual.

Por otra parte, verás que en todo momento menciono Windows 10. ¿Se puede instalar Windows 11 en una Steam Deck? De momento no, o al menos no de manera oficial, puesto que la consola no cuenta con chip TPM. No obstante, también hay buenas noticias en camino, y es que Valve también está trabajando en una actualización de la BIOS de Steam Deck que habilitará fTPM, permitiendo de este modo que la consola sí que sea compatible con la última versión de Windows.

Y por último, pero no menos importante, todavía falta un driver importante, el del sistema de sonido. Es decir, que si instalas ya Windows 10 en una Steam Deck ésta se quedará «muda», ya quieras emplear sus altavoces o unos auriculares conectados a su minijack. La solución temporal, hasta que lleguen esos drivers, es emplear unos auriculares o altavoces USB-C o Bluetooth, que sí que permiten la reproducción de sonido de Steam Deck en la actualidad.

Conscientes de estas limitaciones, así como de que muchos usuarios querrán instalar Windows en la Steam Deck simplemente por curiosidad, pero que tarde o temprano querrán volver a SteamOS, Valve también ha publicado una guía en la que explica como volver a instalar su sistema operativo en la consola.