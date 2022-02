Steam Deck: ¿qué juegos son compatibles?

Ya solo faltan horas para que Valve inicie los envíos de las primeras Steam Deck, siete meses después de que la compañía, finalmente, confirmara los rumores de que estaba trabajando en una consola portátil. Desde entonces, hemos estado esperando su llegada con bastantes expectativas, pues la propuesta es bastante prometedora, pero también con una duda que destaca por encima del resto: la compatibilidad de Steam Deck con los juegos del catálogo de Steam.

Una primera valoración al respecto por parte de Valve era, en mi opinión, un tanto triunfalista:

«Todos los juegos que queríamos que se pudieran jugar, en realidad es toda la biblioteca de Steam. Realmente no hemos encontrado algo que este dispositivo no pueda manejar todavía.»

Esto, en ese momento, nos hizo preguntarnos en qué condiciones sería capaz la Steam Deck de «mover» todo el catálogo de Steam, pues son muchos los factores que hay que tener en cuenta para que un hardware tan particular sea capaz de gestionar adecuadamente un catálogo tan amplio de juegos, que además es un tipo de software particularmente exigente.

Así, tras unas afirmaciones tan contundentes, Valve decidió optar por una postura más razonable, y desde mitades de octubre inició un completo programa de pruebas para comprobar la compatibilidad de cada título con la Steam Deck, un esfuerzo considerable, y de cuyos resultados supimos por primera vez hace algo más de un mes, con el anuncio de 42 títulos compatibles. Un buen principio, pero que señala un largo futuro por delante hasta que la compañía pueda ofrecer un alto volumen de verificación de su catálogo.

Los trabajos han avanzado desde entonces, pero la situación ha llegado a un punto en el que la publicación de listas ya no es un método efectivo, especialmente para aquellas personas que cuentan con una biblioteca grande. La buena noticia es que en Valve son conscientes de ello y, como respuesta, han creado una página web en la que cada usuario del servicio puede comprobar, de manera personalizada, la compatibilidad de los juegos de su biblioteca con Steam Deck.

Para clasificar la compatibilidad con la consola, Vale ha definido cuatro grupos:

Verificado : se ha comprobado que el juego cumple con todos los requisitos necesarios para poder ser jugado sin problemas en Steam Deck.

: se ha comprobado que el juego cumple con todos los requisitos necesarios para poder ser jugado sin problemas en Steam Deck. Jugable : el título se puede jugar, pero puede requerir de ajustes manuales, accesorios adicionales, o puede que alguno de sus elementos (principalmente el texto) no se vean bien en la pantalla.

: el título se puede jugar, pero puede requerir de ajustes manuales, accesorios adicionales, o puede que alguno de sus elementos (principalmente el texto) no se vean bien en la pantalla. No compatible : su nombre lo indica claramente, estos juegos no se pueden emplear en la Steam Deck. La incompatibilidad puede ser temporal, en función de la causa de la misma.

: su nombre lo indica claramente, estos juegos no se pueden emplear en la Steam Deck. La incompatibilidad puede ser temporal, en función de la causa de la misma. Desconocido: el juego todavía no ha sido probado y, por lo tanto, su compatibilidad es una incógnita.

En cuanto a los parámetros que determinan el nivel de compatibilidad de los juegos con Steam Deck, de nuevo nos encontramos con cuatro grupos:

Entrada : El título debe ser totalmente compatible con mando, utilizar los iconos de entrada adecuados y mostrar el teclado en pantalla de forma automática cuando sea necesario.

: El título debe ser totalmente compatible con mando, utilizar los iconos de entrada adecuados y mostrar el teclado en pantalla de forma automática cuando sea necesario. Fluidez : El título no debe mostrar advertencias de compatibilidad y, si tiene lanzador, este debe poder manejarse con mando.

: El título no debe mostrar advertencias de compatibilidad y, si tiene lanzador, este debe poder manejarse con mando. Pantalla : El juego debe ser compatible con la resolución nativa de Steam Deck (1.280 x 800 o 1.280 x 720), tener una configuración predeterminada adecuada y mostrar el texto a un tamaño legible.

: El juego debe ser compatible con la resolución nativa de Steam Deck (1.280 x 800 o 1.280 x 720), tener una configuración predeterminada adecuada y mostrar el texto a un tamaño legible. Compatibilidad: Si el juego se ejecuta a través de Proton, este y todo su software intermedio deben ser compatibles con Proton. Esto incluye el sistema antitrampas. Y es precisamente a este punto al que me refería al mencionar el carácter temporal de la falta de compatibilidad, pues como ya vimos hace un mes, Steam Deck puede ir ganando compatibilidad con sistemas anticheat.

Así, cuando accedas a dicha página, en la que tendrás que iniciar sesión con tus credenciales de Steam, tras una pequeña introducción en la que se explica lo que te hemos contado, podrás ver los cuatro grupos que indicaba antes, con todos los juegos de tú biblioteca que cuentan con dicho nivel de compatibilidad con Steam Deck. La única excepción es el grupo dedicado a aún no probados, en la que solo se indica el número.

En función del número de juegos que tengas en tu biblioteca, es posible que cada grupo te muestre inicialmente solo una parte de los juegos de dicho grupo, con un botón para mostrar más en la parte inferior de la misma. En mi caso, este es el resumen completo de compatibilidad de mi biblioteca:

El proceso, como indicaba anteriormente, llevará su tiempo. En mi caso, tengo un total de 695 juegos, de los cuales 32 están verificados, 41 son jugables, ocho son no compatibles… y 614 todavía no han sido probados:

¿Por qué un juego no es compatible con Steam Deck?

La lista, per se, solo nos indica qué juegos están en cada una de las categorías (excepto los no probados), pero algo que ha hecho muy bien Valve es que podemos ampliar dicha información para cada título en particular. Así. Si situamos el puntero del ratón sobre un juego y esperamos un momento, se mostrará más información sobre el mismo, y en la parte inferior de la misma verás un botón azul con el texto «Compatibilidad con Steam Deck». Un click en el mismo te mostrará el informe completo de compatibilidad:

Con esta nueva web, Valve pone al alcance de los usuarios una herramienta muy útil para todas aquellas personas que se estén planteando la compra de una Steam Deck, pero que tengan las lógicas dudas con respecto a la compatibilidad de la misma con sus juegos. Además, gracias a que su información se irá actualizando constantemente, será posible comprobar si alguno de los juegos que actualmente no son compatibles, pasan a serlo en algún momento más adelante.