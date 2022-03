NVIDIA reduce costes, y eso se debería notar en breve

Si eres una de esas personas que lleva ya tiempo esperando para hacerse con una nueva tarjeta gráfica, NVIDIA tiene muy buenas noticias para ti, aunque al menos de momento no sean públicas. Y tanto es así que, aunque la situación ya se ha normalizado bastante con respecto a lo que hemos vivido durante gran parte de 2021, es probable que los precios sigan bajando, y que esto se note más dentro del algunas semanas. En versión corta: si estabas esperando, igual haces bien en prolongar la espera algunas semanas.

Y es que según informa en exclusiva Wccftech, NVIDIA habría visto bajar sus costes de producción entre un 8% y un 12%, una reducción de la que la compañía ya ha informado a los fabricantes que integran sus chips, y que repercutirá de manera inmediata en lo que pagan por los mismos. Y, si todo es como debería ser, dicha bajada de coste debería repercutir, a su vez, en el precio final al que llegan las tarjetas gráficas de NVIDIA al mercado.

Esto resulta especialmente interesante porque, claro, se relaciona con la bajada de precios de las tarjetas gráficas de la que ya venimos informando últimamente, pero no comparten la misma razón de ser, por lo que hablamos de dos causas para un mismo fin. ¿Y qué significa esto? Pues que en las próximas semanas el descenso de precios debería ser más acusado que hasta ahora, y quizá es a esto a lo que apuntaban las filtraciones que ya escuchamos en febrero.

Hasta ahora, el descenso de precio tenía su principal razón de ser en un descenso en la demanda, originado en gran parte en el más que irregular comportamiento de la cotización de las criptomonedas durante todo 2021 y lo que llevamos de 2022, sumado a los movimientos regulatorios, que han dibujado un cerco cada vez más estrecho alrededor de las mismas. Sin embargo, en esta ocasión hablamos de que, a ese descenso de la demanda, se suma que NVIDIA ha reducido sus costes de producción, y va a repercutir dicha bajada en los precios de sus integrados.

Ahora, claro, el plazo para que este descenso llegue al mercado vendrá dictado por el tiempo que tarden fabricantes y distribuidores en dar salida al stock acumulado actualmente, es decir, el producido antes de la bajada de precios de NVIDIA. No obstante, dado que la disponibilidad de tarjetas sigue siendo algo limitada, podemos entender que esto debería ocurrir rápidamente, y en todo caso antes de que termine el mes de abril.

Hay algunas voces, no obstante, que alertan de que el conflicto en Ucrania podría incidir negativamente (es decir, al alza) en los costes de producción. Sin embargo, al menos a corto plazo, no parece que esto vaya a ocurrir, de modo que a no mucho tardar, y posiblemente como pronto hasta el lanzamiento de la próxima generación de NVIDIA y de AMD, junto con el debut de Intel en este mercado, se abrirá una ventana particularmente óptima para comprar una nueva tarjeta gráfica.