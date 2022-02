Tarjetas gráficas: ¿caída de precios en marzo?

Comprar tarjetas gráficas desde finales de 2020 hasta el momento no ha sido una tarea fácil, ni menos aún económica. Durante más de un año hemos visto una ruptura completa de stock, que «mágicamente» se traducía en muchos casos en un notable incremento de unidades en el mercado de la reventa, por supuesto con unos precios absolutamente desmesurados, como te hemos venido contando a lo largo de este periodo de sequía.

A lo largo de 2021, escuchamos a responsables de las grandes tecnológicas afirmar que 2022 sería el año de la recuperación, o al menos del inicio de la misma, y las últimas señales apuntan por fin, claramente, en este sentido. Una buena tendencia que, no obstante, todavía tendría que mantenerse durante varios meses, pues en la actualidad la diferencia entre los precios recomendados por los fabricantes para sus tarjetas gráficas y lo que encontramos en el mercado sigue siendo acusada, de alrededor de un 50% más para ser más exactos.

Sin embargo, un tweet del filtrador Greymon55 apunta en una dirección que puede parecer sorprendente, pues según el mismo, los precios de las tarjetas gráficas podrían experimentar una importante caída el mes que viene. No cuantifica la misma, pero si la califica de drástica, en comparación con la situación actual, podría estar señalando al más que esperado momento en el que el precio de las tarjetas gráficas, finalmente, se acerque al recomendado por sus fabricantes.

It looks like GPU prices are going to drop dramatically next month. I hope that’s true.👀

— Greymon55 (@greymon55) February 20, 2022