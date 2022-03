Era cuestión de tiempo que Humble Bundle se uniera a otras tantas compañías del sector tecnológico, y todos esperábamos que lo hiciera exactamente de esta manera. Y es que ya vimos una acción similar por parte de Itch.io a principios de la semana pasada, con un bundle compuesto por casi mil juegos, algunos de ellos especialmente destacables, como Celeste, Baba is You, Superhot, Jotun, Minit, 2064 Read Only Memories, Skatebird y Towerfall Ascension, por un precio base de tan solo 10 dólares. Una acción que ha sido un enorme éxito, con una recaudación final de 6.370.777,22 dólares. Sí, más de 6,3 millones.

Y casi parece que en Humble Bundle estaban esperando a que finalizara la acción de Itch.io para lanzar la suya propia, que ya podemos encontrar en su página web, y que vuelve a ser una oportunidad conjunta de apoyar a Ucrania tras la declaración de guerra unilateral por parte de Rusia y, al tiempo, engordar tu cuenta de Steam con una selección de títulos que, personalmente, cuando la he visto me ha dejado con la boca abierta.

Pero antes de entrar a hablar de algunos de los juegos incluidos en este pack especial de Humble Bundle de apoyo a Ucrania, quiero mencionar un matiz importante, y es que en este caso no solo encontraremos juegos. Al desplazarnos hacia abajo en su página, vemos que cuando terminan los juegos encontraremos libros de reglas para juegos de rol, novelas gráficas, guías y tutoriales, aplicaciones, assets para creadores de contenidos y de videojuegos e, incluso, modelos para impresión 3D. La lista suma un total de 123 artículos.

En cuanto a los juegos, al final para gustos hay colores, pero la selección hecha por Humble Bundle me parece excepcionalmente completa. Obviamente no encontraremos grandes lanzamientos recientes, pero sí una oferta de lo más variada, con títulos que van desde la trilogía de Spyro para PC hasta Max Payne 3, pasando por joyas como Kerbal Space Program, Supraland, el clásico Fable, Amnesia: Rebirth, Broken Age o, y creo que la inclusión de este juego en este pack era imprescindible, This War of Mine, el juego que siempre que lo he jugado me ha dejado un nudo en la garganta.

El precio mínimo para hacerse con el pack Humble Bundle de apoyo a Ucrania es de 36,39 euros, si bien la clasificación de donantes está encabezada por dos compradores, que habrían desembolsado 10.000 dólares cada uno de ellos. Ahora, en el momento de escribir esta noticia (viernes noche) la recaudación ya ha alcanzado los 1.318.427,53 euros, y todavía quedan seis días y bastantes horas hasta que concluya la campaña, por lo que Humble Bundle podría llegar a recaudar incluso más que Itch.io, que ya ha logrado un importe excepcional (y no, no estoy planteando esto como una competición, y nadie debería hacerlo).

Un aspecto importante de este pack de Humble Bundle es que, al igual que ocurrió con el de Utch,io, el 100% de lo recaudado se destinará a la finalidad del mismo, es decir, que ni desarrolladores y creadores de los contenidos ni plataforma recibirán ingreso alguno de la campaña. El dinero recaudado se distribuirá entre Razom for Ukraine, International Rescue Committee (IRC), International Medical Corps y Direct Relief. Y, aunque por defecto el importe de cada compra de distribuirá de manera uniforme, los usuarios podrán modificar dicha distribución.

¿Qué opinas tú? ¿Te planteas hacerte con este pack de Humble Bundle de apoyo a Ucrania? ¿Participaste en el de Itch.io?