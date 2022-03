El primer huevo de Pascua de Windows 1.0 ha sido descubierto por un desarrollador. Solo es un pequeño menú con la lista de los miembros del equipo de desarrollo, pero ha estado oculto durante más de 36 años y ha dejado al descubierto un nombre muy popular que vas a reconocer: Gabe Newell.

Un huevo de Pascua virtual (en inglés easter egg) es, para la noticia que nos ocupa, un mensaje oculto en el código de software. Lo incluyen secretamente los desarrolladores (aunque también existen otros no intencionados), tiene diversas motivaciones y se incluyen en videojuegos, aplicaciones o sistemas operativos. También podemos encontrarlos en contenido multimedia, películas, series o pistas de música.

En software, generalmente es un simple divertimento a modo de desafío para programadores o usuarios avanzados que gustan de buscarlos. Pueden ser un toque artístico, una marca personal, una misiva política o cualquier cosa. También reivindicaciones del equipo de desarrollo o de alguno de sus miembros, como fue el caso del más antiguo que se conoce, el videojuego Adventure de 1979 de Atari que incluyó secretamente Warren Robinett ya que la marca prohibía incluir los nombres del equipo en sus juegos

Windows 3.0 era la primera versión de Windows donde se habían descubierto huevos de Pascua. Hasta ahora, ya que Lucas Brooks ha encontrado uno en Windows 1.0.

Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jj

— Lucas Brooks (@mswin_bat) March 18, 2022