Tras haber logrado superar la friolera de más de 12 millones de copias distribuidas en sus primeros días, no cabe duda de que Elden Ring es el juego más popular del momento. Sin embargo, parece ser que esto lo ha convertido en el foco de atención de demasiadas miradas, habiendo ahora pasado a ser el objetivo de algunos ciberdelincuentes.

De igual manera que sucedió con los servidores de Dark Souls y Demon Souls poco antes del lanzamiento de este último título, el sistema de alojamiento local en el que se basa el modo multijugador de Elden Ring podría dejar una pequeña puerta abierta para entrar a nuestro ordenador. Así pues, si bien en esta ocasión la vulnerabilidad parece no llegar tan lejos en nuestros datos, es suficiente para que otras personas puedan alterar algunos detalles de nuestra partida salvada, provocando un error que deja a los jugadores en un estado de muerte continua, arruinando así su partida por completo.

@S1SUU_SISU you are not alone https://t.co/afuSWuxqy0

— PF | ApoSteve (@Apo_Steve) March 19, 2022