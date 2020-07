Gabe Newell, cofundador de Valve y uno de los actores más respetados en la industria de los videojuegos, mostró sus preferencias por la consola de Microsoft en una reciente entrevista televisiva.

Cuando uno de los periodistas le preguntó a Newell cuál sería la mejor consola para adquirir a finales de este año entre la Xbox Series X y la PlayStation 5, el cofundador de Valve respondió sin rodeos «la Xbox«. Después de que el periodista expresara su sorpresa con un «¿En serio?», Newell lanzó un expresivo, pero poco objetivo «porque es así», causando algunas risas en la audiencia.

«No tengo interés en esa carrera», aclaró Newell. «Obviamente, hacemos la mayor parte de nuestro desarrollo en computadoras personales, pero de los dos, definitivamente me iría con la Xbox», agregó.

Gabe Newell: respaldo sorprendente

Un respaldo sorprendente teniendo en cuenta que Microsoft ha perdido recientemente una buena oportunidad de mostrar su presumible ventaja técnica general frente a la consola de Sony, si bien de la PS5 se espera un apartado de almacenamiento más rápido con la SSD de alta velocidad.

Además, Gabe Newell, recordemos empleado de Microsoft durante 13 años (del 83 al 96), ha ‘atizado’ duramente a Microsoft cuando lo ha considerado, siendo uno de los mayores críticos de la Windows Store y las apps UWP en los últimos años o calificando a Windows 8 de «catástrofe». En este terreno de crítica encontró un «amigo» común en Tim Sweeney (CEO de Epic), pero después se convirtió en uno de sus mayores rivales en distribución de juegos al crear Epic Games Store.

Frente a Gabe Newell, Sweeney recientemente respaldó a la PlayStation 5 llegando a describirla como «nivel de Dios». Claro que, ello fue poco antes de que Sony anunciara una inversión de 250 millones de dólares en Epic Games y mostrara el Unreal Engine 5 en PS5.

Seguro que tendrás claro que en la batalla por dominar la próxima generación de consolas hay tantos intereses y tan desconocidos que estas voces a favor y en contra son poco o nada objetivas. El usuario será quien decida, como siempre.

Hasta ahora, la previsión mayoritaria entre los analistas es que Sony volverá a batir a Microsoft en ventas. Y por bastante distancia. PS4 dominó desde el primer minuto la actual generación de consolas y sus clientes tienen pocas razones para cambiar su lealtad, una vez que Sony se ha comprometido a admitir la compatibilidad con versiones anteriores.

La capacidad de Sony para convertir juegos exclusivos en vendedores de consolas (The Last of Us 2, Ghost of Tsushima…) sigue siendo incomparable, aunque la estrategia de contenido de Microsoft para Xbox Game Pass y la supuesta superioridad técnica pueden ser apartados cada vez más tentadores para los seguidores de PlayStation.

Nos falta mucho por conocer. Y los precios de cada consola. Tú decidirás la batalla.