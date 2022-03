La GeForce RTX 3090 Ti aterriza en el mercado

Las predicciones que ya te adelantamos se han confirmado, y en consecuencia este 29 de marzo ha sido el día del lanzamiento de la GeForce RTX 3090 Ti, la tarjeta gráfica para sistemas de escritorio más potente del mercado, y que permite a NVIDIA mantener su supremacía en lo referido a rendimiento, una corona que podemos prever que mantendrá, como mínimo, hasta la próxima generación de gráficas, que salvo imponderables debutará en unos meses.

Y eso que al final se ha hecho esperar, puesto que fue presentada en el contexto del CES 2022, y en teoría su debut estaba previsto para finales de ese mismo mes. La buena noticia es que llega cuando los precios de las tarjetas gráficas siguen descendiendo desde la salvaje escalada que experimentaron desde el segundo semestre de 2020, al punto de que en poco tiempo, podrías llegar a hacerte con esta GeForce RTX 3090 Ti por un precio similar, o incluso inferior, a los que hemos visto que alcanzaban otros modelos de menor rendimiento que esta bestia de la fuerza bruta.

Y por si lo estás dudando, sí, sin duda se merece este tipo de calificativos, pues a falta de que empiecen a llegarnos las primeras pruebas de rendimiento, un simple repaso a sus especificaciones técnicas ya nos deja claro que NVIDIA ha querido coronar la serie RTX 30 con una tarjeta gráfica, esta GeForce RTX 3090 Ti, que ofrezca un rendimiento no visto hasta ahora con adaptadores gráficos de sobremesa.

GeForce RTX 3090 Ti: especificaciones técnicas

GPU GA102 fabricada en proceso de 8 nm.

10.752 shaders.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

336 núcleos tensor.

84 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Ancho de banda de 1,018 TB/s.

Potencia en FP32: 40 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

Necesitaría una fuente de alimentación de 850 vatios, y un conector de alimentación 12VHPWR de 16 pines, recientemente presentado por Intel.

Viendo estos números no hay mucho más que decir. Como comentaba anteriormente, NVIDIA ha querido poner el broche, por lo alto, en una generación con una gran cantidad de propuestas adaptadas a todos los niveles de necesidades, con modelos que van desde la económica y polivalente RTX 3050, hasta esta RTX 3090 Ti.

Primeras gráficas GeForce RTX 3090 Ti

Y, como cabía esperar, los primeros modelos basados en esta GPU de NVIDIA no se han hecho esperar. Una buena noticia para quienes estuvieran esperando el debut de la GeForce RTX 3090 Ti y, eso sí, cuenten con el presupuesto necesario para hacerse con una de ellas. Y es que, claro, no hablamos de un dispositivo precisamente económico. Ahora bien, su rendimiento en combinación con tecnologías como DirectStorage, DLSS y demás, puede proporcionar modos gráficos no vistos hasta ahora con otros adaptadores.

El primer fabricante en anunciar sus modelos ha sido MSI, y lo ha hecho nada menos que con cinco modelos distintos. Estas son las especificaciones de los mismos:

GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM 24G GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24G GeForce RTX 3090 Ti GAMING TRIO 24G GeForce RTX 3090 Ti BLACK TRIO 24G GPU RTX 3090 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 Ti Interface PCI Express Gen 4 PCI Express Gen 4 PCI Express Gen 4 PCI Express Gen 4 PCI Express Gen 4 Núcleos Cuda 10.752 unidades 10.752 unidades 10.752 unidades 10.752 unidades 10.752 unidades Core Clocks Extreme Performance: 1.965 MHz (MSI Center) Boost: 1.950 MHz (GAMING & SILENT Mode) Extreme Performance: 1.935 MHz (MSI Center) Boost: 1.920 MHz (GAMING & SILENT Mode) Boost: 1.920 MHz Boost: 1.860 MHz Boost: 1.860 MHz Memoria 24 gigabytes GDDR6X 24 gigabytes GDDR6X 24 gigabytes GDDR6X 24 gigabytes GDDR6X 24 gigabytes GDDR6X Velocidad de memoria 21 gigabits por segundo 21 gigabits por segundo 21 gigabits por segundo 21 gigabits por segundo 21 gigabits por segundo Velocidad del bus 384 bits 384 bits 384 bits 384 bits 384 bits Outputs DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI x 1 DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI x 1 DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI x 1 TGP 480 vatios 450 vatios 450 vatios 450 vatios 450 vatios Conector alimentación 12VHPWR de 16 pines 12VHPWR de 16 pines 12VHPWR de 16 pines 12VHPWR de 16 pines 12VHPWR de 16 pines Dimensiones y peso 337 x 140 x 71 milímetros, 2.154 gramos 337 x 140 x 71 milímetros, 2.154 gramos 325 x 140 x 62 milímetros, 1.683 gramos 325 x 140 x 62 milímetros, 1.683 gramos 325 x 140 x 62 milímetros, 1.683 gramos

Otro fabricante que también se ha sumado a la fiesta de lanzamiento de esta nueva GPU ha sido PNY, en su caso con tres modelos basados en este chip, PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti, PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti UPRISING (con iluminación LED EPIC-X) y PNY XLR8 Gaming GeForce RTX 3090 Ti Overclocked.

En cuestión de días, sin ninguna duda, veremos los anuncios de otros muchos fabricantes, que tampoco querrán quedarse fuera del catálogo de opciones del chip tope de gama del mercado gráfico para escritorio, al menos hasta la llegada de la próxima generación.

Con información de Wccftech