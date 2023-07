Sega ya no cree en los NFT

Parece que fue ayer cuando bastantes empresas del mundo de los videojuegos, Sega entre ellas, vislumbraron excelentes oportunidades para el futuro del sector en las cadenas de bloques y, especialmente, en los NFT. Eran los tiempos en los que Axie Infinity apuntaba a una nueva realidad en la que podíamos ganar muchísimo dinero simplemente jugando. Lo de que fuera imprescindible la entrada constante de nuevos jugadores-inversores para pagar a los que ya estaban dentro no era sospechoso en absoluto, claro, gracias al siempre impresionante poder de la negación.

Aún recuerdo algunas conversaciones que mantuve, por aquellos tiempos, con algunos conocidos que habían decidido dedicar 8, 12 y hasta 16 horas diarias a Axie Infinity, y que ante mi escepticismo me prometían darme noticias en el futuro desde sus mansiones en el Caribe. Y esto, en parte, era achacable a su propia credulidad, pero si somos justos, no debemos dejar de lado el papel que jugaron bastantes estudios y distribuidoras de primer nivel, al vaticinar un futuro increíble.

Un caso que recuerdo como especialmente sangrante fue el de Ubisoft, que presentó su servicio Quartz a finales de 2021, con el fin de establecer un mercado secundario para los activos digitales de sus juegos. La acogida del servicio fue, hablando claramente, pésima, ¿y cómo respondió Ubisoft? ¿Quizá haciendo un ejercicio de análisis sobre en qué podían haber errado? Ni mucho menos, optaron por culpar a los usuarios que, en un resumen de las declaraciones de uno de sus directivos, eran unos ignorantes. Chapeau!

Sega fue una de las primeras compañías en mostrar su interés en este mundo, en el que nos prometían un excepcional mercado secundario, posibilidades de ganar dinero jugando, interoperabilidad de los NFT… en fin, el paraíso del jugón medio. Sin embargo, el tiempo fue pasando y lo que más nos encontramos por el camino fueron estafas, estafas y más estafas. Y, claro, un creciente desinterés por parte de los usuarios, que cada día fueron siendo más conscientes del enorme fiasco. Algo a lo que, claro, las compañías tenían que responder.

Más vale tarde que nunca, han debido pensar en la multinacional japonesa, así que según podemos leer en Bloomberg, Sega ha decidido retirarse, prácticamente por completo, del ecosistema de los NFT y Blockchain. Según las palabras de Shuji Utsumi, codirector de operaciones de Sega, su compañía está abandonando la mayoría de sus planes relacionados con el mundo de las cadenas de bloques. Eso significa que no hay proyectos de blockchain de terceros ni juegos de blockchain internos. Todos los posibles productos criptográficos y NFT han quedado pospuestos de manera indefinida.

También resulta interesante lo que argumenta Utsumi para la toma de esta decisión, y que se puede resumir en dos puntos básicos y muy importantes: los juegos play to earn (en los que ganas dinero jugando, como Axie Infinity) no son divertidos, y la presencia de elementos basados en las cadenas de bloques, como los NFT, no aportan nada a los jugadores. Unas declaraciones que podrían suponer el mazazo definitivo a un mundo, el de los NFT, que desde hace algún tiempo ya parece abocado a su desaparición.

He dicho, eso sí, que la retirada es casi por completo, porque Sega mantendrá sus principales propiedades, como Sonic y Yakuza, alejados del ecosistema NFT, pero no se cierra a la posibilidad de que algunas franquicias menos populares puedan ofrecer un espacio para los NFT creados por terceros. Claro que, si los usuarios de los mismos son conscientes de que la compañía reniega de esta tecnología para sus grandes títulos, parece poco probable que vayan a confiar en la presencia de estos activos digitales en las franquicias «menores».