A finales del año pasado os contamos que Diablo IV iba a ser un juego eterno, y os explicamos qué mecánicas iba a introducir Blizzard para conseguirlo. En este sentido, vimos que el nuevo modelo de paragón iba a jugar un papel muy importante, y que iba a ser rediseñado por completo en esta nueva entrega de la franquicia.

El caso es que Diablo IV no solo aspira a ser «eterno», sino que también está haciendo méritos para convertirse en uno de los juegos más grandes de su género. Según la última información que ha compartido Blizzard, Diablo IV contará con más de 150 mazmorras que el jugador podrá explorar con total libertad.

Dichas mazmorras no serán siempre iguales, irán cambiando en cada nuevo recorrido que hagamos gracias al sistema de generación procedimental que utilizará el juego, de manera que si decidimos centrarnos en «farmear» una mazmorra la tarea será un poco menos repetitiva.

Cada mazmorra contará, además, con condiciones únicas que tendrán un impacto notable en el jugador, como por ejemplo sus propias condiciones climáticas, que además serán totalmente dinámicas, así como sus efectos de iluminación y otros elementos exclusivos de cada mazmorra que podremos activar y aprovechar en situaciones concretas.

El director de Diablo IV, Chris Ryder, ha comentado:

«Nos acercamos a la creación de los entornos de Diablo IV a través de una interpretación más oscura y fundamentada que las entregas anteriores. El pilar de los «viejos maestros» nos brinda una lente para filtrar nuestro arte, considerando las técnicas que utilizaron los pintores clásicos como Rembrandt, con su uso controlado de los detalles. El pilar de «regreso a la oscuridad» es una línea transversal en todo, desde las mazmorras hasta la iluminación, y encarna la idea de que Sanctuary es un mundo gótico medieval oscuro y peligroso».

Por si alguien no entiende qué supone esto, os recuerdo que Rembrandt fue uno de los grandes maestros del claroscuro, una técnica de pintura que ejecuta fuertes contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos de la escena. Gracias a ella, era posible crear una especie de efecto relieve en los cuadros, y tuvo una evolución muy interesante en el Barroco con ​Caravaggio, donde desembocó en lo que se conoció como «tenebrismo», que exageró de forma notable el contraste entre luces y sombras.

¿Qué requisitos tendrá Diablo IV y cuándo llegará?

Son dos preguntas que nos estamos haciendo desde que se produjo su presentación oficial, y por desgracia no tenemos una respuesta ya que Blizzard no ha soltado prenda todavía. No obstante, está claro que se están tomando con calma el desarrollo de este juego, y que por tanto todavía podría estar, fácilmente, a un par de años de distancia.

En cuanto a los requisitos, estos todavía no se han confirmado, pero sigo pensando que estarán al nivel de la estimación que os ofrecimos hace unos años en este artículo, principalmente por dos grandes razones. La primera es que Diablo IV será un juego de transición intergeneracional, es decir, llegará tanto a Xbox One como a PS4, y también a PC y a la nueva generación de consolas, así que sus requisitos serán los propios de un juego que parte de la base de hardware de la «old gen».

Por otro lado, la segunda razón es que esos requisitos que os di encajan con los requisitos de Diablo II Resurrected, un juego que tiene un apartado gráfico muy cuidado y que, por lo que he podido ver hasta el momento en los vídeos que ha ido compartiendo Blizzard, no palidece frente a Diablo IV.