Brave acaba de lanzar su nueva versión y, aunque no lo es lo habitual en un navegador que apenas diverge del Chromium en el que está basado salvo por pequeños detalles y su -aquí sí- enfoque en la protección de la privacidad del usuario por un lado y en todo lo que huela a ‘cripto’ por el otro, trae novedades que te interesará conocer si es tu navegador de cabecera.

La cuestión es que los responsables de Brave no se curran todo lo que deberían la información relacionada con los lanzamientos de nuevas versiones de la aplicación y, con la excepción de características sonadas que no siempre tienen que ver con las propias competencias del navegador como navegador, si no lo buscas, es posible que no te enteres de los cambios que se implementan.

Y qué quieres que te diga: a pesar de lo ‘especial’ que es, del aroma a ‘cripto’ que se respira usándolo -solo si así lo deseas- o de su posición proprivacidad -también solo si así lo deseas, aunque no le veo sentido a no hacerlo… para eso usa Chrome- Brave no deja de ser un navegador cuyo principal propósito es el de navegar por Internet.

Pues bien. Hace un par de días que Chrome 100 vio la luz, lo cual significa que muy poco antes lo hizo Chromium en su respectiva versión, y que muy poco después lo harán el resto de navegadores basados en este, incluyendo a Microsoft Edge, Opera, Vivaldi… o Brave, como es el caso. Eso sí, el número de versión depende del navegador en concreto y Brave no sigue a Chromium en este aspecto.

De las novedades que trajo Chrome 100, sin embargo, la única que salta a la vista y que recoge en este lanzamiento es la opción de silenciar pestañas con un clic sobre el icono de sonido. Eso y las correspondientes correcciones y optimizaciones que incorporó Chromium 100, además de las suyas propias y de, según se indica en las notas de lanzamiento, un puñado de retoques relacionados en su mayoría con las funciones de cartera, criptomonedas, etc.

No obstante, para el común de los mortales o, para el caso, de los usuarios de Brave, hay un par de novedades en esta versión (1.37 para los curiosos) que vale la pena destacar, tal y como se adelanta en el titular. La primera es la mejora de las posibilidades de customizar el navegador, que por fin permite poner una imagen personalizada, valga la redundancia.

Como ya sabrás si usas Brave, puedes dejar la página de inicio o de nueva pestaña sin imagen, o tirar de los «fondos de Brave», que suelen cambiar cada vez que la abres y por lo general no están mal. Sin embargo, resulta un poco cansino tanto cambio, cuando la mayoría de imágenes son siempre las mismas. Así las cosas, ya puedes cortar por lo sano y elegir tú la imagen que quieres que se muestre ahí.

Además, no te preocupes si eres de los que permite también mostrar imágenes patrocinadas de Brave, porque no afecta en nada. Puedes cambiar esta opción desde las preferencias de la página de inicio en la mismas página de inicio.

En segundo lugar, Brave incorpora el panel lateral de marcadores que estrenó Chrome hace unas versiones, con sus propias opciones por defecto: un acceso directo a Brave Talk, otro a la cartera de criptodivisas y el panel de marcadores. Si alguna de estas opciones no te interesa puedes quitarla de en medio con el menú contextual, así como puedes añadir cualquier sitio que quieras que aparezca ahí, al estilo de Opera o Vivaldi.

Puedes activar el panel lateral desde «Configuración > Aspecto > Mostrar la barra lateral» y elegir si quieres que se muestra siempre o solo al acercar el cursor al borde izquierdo del navegador, que es por donde se asoma (una opción para moverlo a la derecha no estaría de más).