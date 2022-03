Se vienen unas semanas de confusión con los nombres, y es que PlayStation Plus es el nombre que recibirá el esperado nuevo servicio de suscripción de Sony, cuyo nombre en clave estos meses era PlayStation Spartakus, y que entre otros contenidos, aglutinará la oferta compuesta actualmente por PlayStation Now y PlayStation Plus. Casi dan ganas, al menos temporalmente, de añadirle el prefijo «nuevo» o al sufijo 2.0, ¿verdad?

Pero bueno, aunque el nombre es importante, lo que verdaderamente estábamos esperando era la confirmación del contenido de cada uno de los niveles, los precios (aunque es cierto que Sony ya los adelantó) y, claro, cuando debutará el que, para muchos, es el Game Pass de Sony, es decir, la respuesta de la tecnológica japonesa al más que exitoso modelo de negocio que ha demostrado ser el servicio de suscripción a videojuegos de Microsoft.

Así, como ya te adelantamos hace meses, PlayStation Plus contará con tres niveles de suscripción, con distintos precios y contenidos. Así pues, vamos sin más con la descripción oficial de Sony de cada uno de ellos:

PLAYSTATION PLUS ESSENTIAL

Ventajas : Incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente, es decir: Dos juegos descargables al mes. Descuentos exclusivos. Almacenamiento en la nube para las partidas guardadas. Acceso al multijugador online. La suscripción a PlayStation Plus no cambiará para los miembros de este nivel.

: Los precios del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus. Europa 8,99 € al mes / 24,99 € al trimestre / 59,99 € al año

del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio PlayStation Plus.

PLAYSTATION PLUS EXTRA

Ventajas : Incluye todas las ventajas del nivel Essential. Añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4 y PS5, incluidos grandes éxitos de nuestro catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En el nivel Extra, los juegos son descargables.

: Precios* : Europa 13,99 € al mes / 39,99 € al trimestre / 99,99 € al año

:

PLAYSTATION PLUS PREMIUM

Ventajas : Incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra. Añade hasta 340 juegos más, incluidos: Títulos de PS3 disponibles mediante transmisión en streaming en la nube. Un catálogo de clásicos populares, disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PS2 y PSP . La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en los mercados en los que PlayStation Now esté disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir juegos desde consolas PS4 y PS5 o PC. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado para que los jugadores puedan probar ciertos juegos antes de comprarlos.

: Precios* : Europa 16,99 € al mes / 49,99 € al trimestre / 119,99 € al año

:

Así, vemos que la modalidad Essential será la solución de continuidad al modelo actual de PlayStation Plus, mientras que Plus Extra sumará al paquete base lo incluido en PlayStation Now, servicio que, como podemos leer en su web, desaparecerá próximamente. Los usuarios con una suscripción a PlayStation Now verán sus cuentas migradas al nuevo PlayStation Plus. En la web no se aclara a qué nivel de suscripción, pero cabe entender que será a Plus Extra.

Y el tope de gama lo encontramos en PlayStation Plus Premium, la modalidad con una cuota mensual de 16,99 euros (frente a los 10 euros mensuales con una suscripción anual), en el que el catálogo se amplia con otros 340 títulos, entre los que encontraremos clásicos de las primeras generaciones de PlayStation, pruebas de juegos por tiempo limitado y funciones extra de transmisión.

Los planes, especialmente en sus modalidades anuales, parecen una oferta bastante competitiva frente al servicio de Microsoft, y son la confirmación definitiva de que los servicios de suscripción en el mercado de los juegos han llegado para quedarse. Y es que, con la subida del precio de los juegos para las consolas de última generación, que ya se ha situado en los ochenta euros, por el precio de un juego y medio podremos disfrutar de un monstruoso catálogo durante un año.

La clave, ahora, estará en comprobar si Sony pone toda la carne en el asador y, pese a su rechazo inicial a esta fórmula, sí que añade lanzamientos de día cero a PlayStation Plus. Si lo hace (y parece tener intenciones al respecto, según su publicación), no me cabe la menor duda de que será todo un éxito, y que volverá a poner a Sony y Microsoft en igualdad de condiciones para competir en lo referido a soluciones para poder disfrutar de un gran catálogo de juegos a sus usuarios. Personalmente, pienso que Sony ha tardado en reaccionar pero, como dice el refranero, nunca es tarde si la dicha es buena.

En cuanto a su fecha de lanzamiento, Sony ha confirmado que la fusión de PlayStation Plus y PlayStation Now, con la suma de las novedades exclusivas del servicio, se producirá el próximo mes de junio, de modo que aún tendremos que esperar unos meses.

Más información: Sony