Apenas habían pasado unas horas desde el anuncio, por parte de Valve, de la Steam Deck, su consola portátil compatible con buena parte del catálogo de juegos disponibles en Steam, cuando ya se empezó a barajar la posibilidad de que la consola fuera compatible con Xbox Cloud, el servicio de juego en la nube que ofrece acceso a parte del catálogo de Game Pass, incluidos una buena colección de clásicos de Xbox 360, que hasta entonces solo se podían jugar en consola.

Se cumplía justo un mes desde el anuncio, cuando por fin escuchamos una primera respuesta oficial a dichos rumores por una de las partes implicadas. Y las expectativas eran bastante prometedoras, ya que el mismo Phil Spencer contaba que ya la había probado (pese a que aún tardaría unos meses en llegar al mercado), que había probado Halo y Age of Empires (no indicaba qué versiones), afirmaba que Xbox Cloud funcionaba bien en la consola, y terminaba felicitando al equipo responsable de Steam Deck por, como el mismo afirmaba, un buen trabajo.

Desde entonces y hasta ahora, algunas declaraciones bienintencionadas por ambas partes, nos han permitido mantener las expectativas al respecto, y la reciente llegada del esperado soporte oficial para instalar Windows 10 en la Steam Deck ha podido marcar, para parte de sus usuarios (aquellos dispuestos a sustituir el sistema operativo nativo de la consola para instalar Windows 10), el pistoletazo de salida para empezar a emplear Xcloud en la consola a través de Microsoft Edge.

Sin embargo, y precisamente pensando en esa posibilidad, Microsoft ha publicado una completa guía que, con el título Xbox Cloud Gaming en Microsoft Edge con Steam Deck, nos explica paso a paso lo que tenemos que hacer si deseamos disfrutar del catálogo de la plataforma de juego en la nube de Microsoft en la portátil de Valve, sin que ello nos obligue a cambiar de sistema operativo.

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC

— Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022