Hoy esperábamos un evento con un anuncio importante en relación con Unreal Engine 5, no sobre Tomb Raider, y efectivamente se ha producido. Lo que no esperábamos es que el anuncio de un juego que se está desarrollando con dicha plataforma pudiera llegar a eclipsar el anuncio principal. Pero, claro, esto se entiende mejor al saber que hablamos de la franquicia de Lara Croft, y de que Crystal Dynamics ha confirmado en dicho evento que ya están trabajando en la próxima entrega de Tomb Raider, y que han elegido Unreal Engine 5 para tal fin. Las expectativas en este punto son, evidentemente, muy altas.

No ha habido información adicional sobre esta nueva entrega de Tomb Raider, la primera tras los cerca de cuatro años que han transcurrido desde el lanzamiento de Shadow of the Tomb Raider, que vio la luz en 2018 y que completaba la trilogía iniciada por Tomb Raider y su continuación Rise of the Tomb Raider. Casi cuatro años en los que parece probable que el estudio le haya dado una vuelta a sus últimos títulos, especialmente a Shadow of the Tomb Raider, pensando como mejorar alguna de las sombras que vimos en un título que, no obstante, no estaba nada mal.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That’s why we’re proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc — Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022

No nos ha dado, eso sí, ningún dato más sobre el título en desarrollo. No sabemos nombre, fecha de lanzamiento y, menos aún, nada sobre el argumento. Es más, ni siquiera nos han mostrado un solo fotograma. No obstante, saber que la base de este nuevo Tomb Raider será Unreal Engine 5 ya nos indica que será un nexg-gen de verdad, aunque también podemos esperar unos requisitos técnicos altos, especialmente si queremos jugarlo con modos gráficos avanzados.

Como decía, no obstante, el anuncio de este nuevo Tomb Raider, del que todavía no sabemos nada, ha eclipsado un evento organizado por Epic Games para anunciar que, por fin, Unreal Engine 5 está disponible para todos los desarrolladores que deseen emplearlo. Y en Epic han optado por no asistir solos al anuncio, más bien al contrario, en cierto momento del evento han mostrado una imagen con los logotipos de las empresas que ya están desarrollando en Unreal Engine 5. Juzga por ti mismo:

Adicionalmente, para facilitar a los desarrolladores que se familiaricen con las novedades de Unreal Engine 5, Epic Games también ha publicado un juego creado con dicho entorno y editable, que permitirá por lo tanto trastear las tripas de un título 100% Unreal Engine 5 y que, al estar diseñado para este fin, muy probablemente hará uso de una gran parte de las novedades de esta nueva versión del entorno de desarrollo de juegos de Epic Games.

Sobre qué esperar de la plataforma escogida para el futuro nuevo título de Tomb Raider, Epic Games ya nos ha ido mostrando algunos avances, de entre los cuales me quedo con Matrix Awakens, una demo jugable para PlayStation 5 que nos dejó a muchos con la boca abierta.

