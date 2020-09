CD Projekt RED ha confirmado The Witcher 3 Next-Gen, una importante puesta al día de uno do de los juegos más populares y mejor terminados de la presente generación, incluso a pesar del más que evidente recorte de calidad gráfica que recibió el proyecto inicial entre finales de 2013 y 2014.

Con la llegada de PS4 y Xbox One hemos visto que cada vez más desarrolladoras han apostado por las ediciones remasterizadas y por los remakes de juegos clásicos, una tendencia que no solo no va a cambiar con PS5 y Xbox Series X, sino que, de hecho, podría ir a más.

The Witcher 3 Next-Gen es uno de los mejores ejemplos. Esta reedición permitirá a CD Projekt RED volver a monetizar una de sus «vacas sagradas» más importantes, aunque el estudio polaco no tiene previsto exprimir a los usuarios. Es una suerte, y al mismo tiempo algo poco frecuente.

Resulta muy curioso. Compañías como EA ya han mostrado su lado menos amable con el consumidor al anunciar que comercializará versiones diferentes de sus juegos para PS5 y Xbox Series X. Esto quiere decir que si compras un juego en versión para PS4 no podrás jugarlo en su versión para PS5, tendrás que volver a comprarlo en dicha versión.

Otras compañías han optado por ofrecer actualizaciones gratuitas mediante parches, que permitirán utilizar un juego de PS4 y Xbox One en PS5 y Xbox Series X disfrutando de todas sus mejoras técnicas. CD Projekt RED ha sido una de las compañías que ha optado por ese enfoque, de hecho el estudio polaco ya confirmó en su momento que podremos comprar Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One y jugarlo sin problema en las consolas de nueva generación sin tener que volver a pasar por caja.

Lo mismo ocurrirá con The Witcher 3 Next-Gen. Si tenemos el juego original en PC, PS4 o Xbox One recibiremos una actualización gratuita que nos permitirá acceder a esas mejoras que lo convierten en un título de nueva generación. Para aquellos que no tengan el juego original, CD Projekt RED tiene previsto lanzar The Witcher 3 Next-Gen en un pack que incluirá la historia original y sus expansiones.

Entre las mejoras que incluirá esta versión podemos destacar el trazado de rayos acelerado por hardware y una reducción de los tiempos de carga. Imagino que también aprovecharán para mejorar la calidad de las texturas y otros detalles menores, aunque por desgracia no sabemos a qué nivel tienen previsto aplicar el trazado de rayos.

Personalmente, creo que a The Witcher 3 Next-Gen le sentaría de maravilla una iluminación global generada mediante trazado de rayos, aunque entiendo que podría ser algo demasiado exigente en materia de hardware, y que quizá opten por aplicarlo a sombras o a reflejos.

No tenemos todavía una fecha oficial de lanzamiento, y tampoco conocemos los requisitos, pero podemos dar por sentado que para activar el trazado de rayos necesitaremos una tarjeta gráfica RTX serie 20. Las Radeon RX 5000 no aceleran trazado de rayos por hardware, así que quedan fuera de la ecuación.

The Witcher 3 is coming to the next generation!

A visually and technically enhanced version of the game will be available for purchase for PC and next-gen consoles & as a free update for owners of the game on PC, @Xbox One and @PlayStation 4.

More: https://t.co/JclubxpJim pic.twitter.com/gWCJzST3vr

— The Witcher (@witchergame) September 4, 2020