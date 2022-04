The Witcher 3 para la nueva generación se retrasa sin fecha

Malas noticias para quienes esperaban la llegada de The Witcher 3: Wild Hunt a la nueva generación de consolas. Y es que el lanzamiento, pese a estar previsto inicialmente para el cuarto trimestre del año pasado, con el foco puesto claramente en los regalos navideños, finalmente tuvo que ser pospuesto, en aquella ocasión junto a Cyberpunk 2077, cuya versión para las new gen finalmente llegó al mercado hace ahora dos meses.

Tras descartar la idea de lanzar ambas actualizaciones al mismo tiempo, un movimiento bastante sensato en mi opinión, el nuevo calendario del estudio polaco emplazó The Witcher 3: Wild Hunt en algún momento del segundo trimestre de este año, es decir, entre abril y junio, por lo que podíamos imaginar que su desarrollo ya se encontraba bastante avanzado y que, por lo tanto, Geralt de Rivia llegaría en breve a PlayStation 5 y Xbox Series X|S en las condiciones adecuadas para sacarle el máximo partido a estas consolas.

Podíamos imaginarlo hasta que, por sorpresa, la cuenta oficial del juego en Twitter ha publicado dos mensajes en hilo, en los que CD Projekt Red anuncia un cambio muy importante en el desarrollo de la versión new gen de The Witcher 3: Wild Hunt. Esto es lo que podemos leer en ambos mensajes:

«Hemos decidido que nuestro equipo de desarrollo interno lleve a cabo el trabajo restante en la versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt. Actualmente estamos evaluando el alcance del trabajo a realizar y, por lo tanto, tenemos que posponer el lanzamiento del segundo trimestre hasta nuevo aviso.

Actualizaremos tan pronto como podamos. Gracias por tu comprensión.»

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2

— The Witcher (@witchergame) April 13, 2022