Los usuarios de Windows 11 que no usan Microsoft Edge como navegador web por defecto están de enhorabuena, y es que la que compañía ha decidido dar marcha atrás con el cambio que tanto dificultaba la selección de un navegador alternativo y por el que se han quejado públicamente competidores como Mozilla o Vivaldi, así como muchos usuarios a lo largo y ancho de Internet.

Sin ir más lejos, hace apenas unos días que publicábamos un tutorial sobre el cambio de navegador en Windows 11 con el objetivo de ayudar a quien se vea en la situación de elegir algo al margen de Edge, dado que Microsoft no lo ha puesto nada fácil. Más bien al contrario y lo que es peor, con pretextos que no se lo cree ni el que los formuló

Lo que debería ser un mero trámite de un par de clics, habida cuenta de la importancia de una aplicación como el navegador web y de que Microsoft Edge ni siquiera es el más popular del mercado -aunque ya está el segundo de la tabla, algo que no sucedía desde hace tiempo- se había convertido en un proceso engorroso, más enfocado en hace desistir al aventurado que se atreviera que en otra cosa.

Así, en lugar de entrar en la opción de turno y elegir un navegador concreto como el predeterminado del sistema, tal y como se hace en Windows 10, Windows 11 fuerza al usuario a elegir al navegador como predeterminado para cada extensión y protocolo asociados a un tipo de aplicación, en este caso, un navegador web: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP, HTTPS… Una locura disfrazada de capacidad de personalización que no ha comprado nadie.

Expuesto así quizás no parezca tanto, pues cada cual puede usar el navegador que le dé la gana, pero en uso la cosa cambia y si por cada extensión de archivo y protocolo se tiene que estar llamando a una aplicación diferente… No hay manera de tener una experiencia lógica. De hecho, es todo lo contrario y para más inri, no pasa cuando quieres volver desde otro navegador a Microsoft Edge.

Por cierto: ¿te has fijado que el navegador también es el encargado de hacer las veces de visor de documentos PDF? Esto ha quedado patente en la última versión de Microsoft Edge y aquí sí tiene más sentido que se pueda separar la aplicación del protocolo o extensión, porque existen aplicaciones específicas para ello.

Pero, volviendo al tema, si usas o piensas usar Windows 11 y Microsoft Edge no es tu navegador favorito, puedes estar tranquilo porque no vas a necesitas complicarte la vida, ya que la última actualización del sistema, que se está extendiendo ya entre todos los usuarios, viene a corregir el desaguisado o, lo que es lo mismo, a dejar las cosas tal y como estaban: con un clic podrás cambiar de navegador, con todo lo que ello conlleva.

Sin embargo, no es suficiente. Incluso con este cambio ya en marcha, sigue habiendo elementos en Windows 11 (también en Windows 10, pero menos) que mantienen el abuso de posición de Microsoft en este aspecto, como el las redirecciones hacia Edge desde el menú de búsqueda, el desplegable de noticias y otros… aunque no parece que la compañía vaya a llegar a tanto. Lo mejor, pues, es no utilizarlos.