Nos hemos hecho eco en las últimas fechas del auge de Steam Deck en lo que a juegos compatibles se refiere, pero como tantas veces repetimos en esta y otras cuestiones, cantidad no equivale a calidad y, puestos a elegir, mejor pocos juegos buenos que toneladas de morralla, aunque esto último suele ser habitual en todo tipo de plataformas.

No obstante, Steam Deck puede presumir por igual de tener un catálogo cuantioso, tratándose de un dispositivo que acaba de llegar al mercado como quien dice; así como puede presumir de tener un catálogo curado, repleto de títulos de gran calidad. Tan es así que más de la mitad de los cien juegos más populares de Steam funcionan en Steam Deck, lo cual no está nada mal. Por cierto: por populares se entiende lo más jugados, o los que más jugadores acumulan.

Recapitulando un poco para dar contexto a la información, Steam Deck salía a la venta hace alrededor de mes y medio con apenas 80 juegos compatibles, que no recomendados. Como hemos ido explicando, la estrategia de Valve para avalar juegos para Steam Deck está siendo bastante estricta y no todo los juegos compatibles lo son al mismo nivel: los hay «verificados», juegos «totalmente funcionales en Steam Deck y adaptados a la pantalla de y controles del dispositivo»; y los hay «jugables», juegos que funcionan razonablemente bien, pero que pueden ocasionar diferente clase de problemas.

Así, Steam Deck salió a la venta con 40 y pico títulos de cada, aunque en poco más de una semana se contaban por un millar y al cumplirse un mes se duplicaba la cifra, entendiendo el total siempre como la suma de juegos verificados y jugables. La buena noticia es que **suelen ser más los primeros que los segundos, a pesar de que el margen de diferencia no es mucho.

En los últimos quince días el total de juegos compatibles con Steam Deck asciende a los 2.235 según datos de SteamDB, por lo que se puede aseverar que el crecimiento del catálogo de la consola sigue a buen ritmo.

Ahora bien ¿cuántos de esos juegos merecen la pena? Porque dos mil o diez mil, si la mayoría son mediocres… Pero no es el caso, a juzgar por el vistazo que le han pegado al asunto en Boiling Steam, donde se han puesto manos a la obra para separar el grano de la paja con un resultado satisfactorio: el 54% de los cien juegos más populares de Steam funciona en Steam Deck. Y contando.

Dicho de otro modo, de los cien juegos más populares de Steam, 54 son compatibles con Steam Deck, incluyendo 28 juegos verificados y 26 jugables. ¿Y los 46 juegos que faltan hasta completar el centenar? 26 no están soportados y 20 aún no han sido probado, de manera que el porcentaje de positivos quizás sea mayor, quién sabe.

En la publicación original han incrustado una tabla con la lista de marras, que distingue entre juegos verificados, jugables, no soportados y no probados. En el primer grupo se distinguen títulos como PAYDAY 2, ELDEN RING o No Man’s Sky como verificados, Counter-Strike: Source, Unturned o Path of Exile como jugables; en la segunda están PlanetSide 2, Destiny 2 o Lost Ark como no soportados, Warframe, World of Tanks Blitz o Monster Hunter: World como no probados.

En definitiva, se puede decir que el catálogo de Steam Deck crece a buen ritmo tanto en cantidad como en calidad, aunque todavía le queda mucho camino por recorrer. No hay que olvidar tampoco que potencialmente tiene a su disposición todo el catálogo de Steam. SIn embargo, Valve ha decidido ir poco a poco para asegurar la calidad.

A todo esto, ya no es necesario acudir a SteamDB para ver cómo va la cosa: la búsqueda de juegos en Steam ya incluye opciones para filtrar los juegos verificados y jugables disponibles para Steam Deck.