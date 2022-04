El mercado de los procesadores de consumo general vive una época dorada. Gracias a la feroz guerra que están librando AMD e Intel es posible encontrar una gran variedad de procesadores con distintos niveles de rendimiento y precio que ofrecen, en general, un valor interesante en la mayoría de los casos.

Obvia decir que esto es muy positivo. Que Intel y AMD estén compitiendo de una manera tan igualada acaba produciendo una guerra de precios con ajustes constantes, lo que al final beneficia al consumidor. No importa si eres fan de Intel o si prefieres a AMD, al final, lo importante es que podrás conseguir un buen procesador de tu marca favorita a un precio muy atractivo.

Sin esa competencia entre ambas, la situación sería muy distinta. Ya hemos pasado por diferentes etapas en las que una u otra ha tenido una situación de superioridad generacional más o menos clara, y esto al final ha hecho que los precios de sus procesadores se disparasen. Recordad, por ejemplo, lo que ocurrió con los Athlon 64 X2 antes de la llegada de los Core 2 Duo, y lo que hizo Intel tras la llegada de estos, o lo que ha sucedido recientemente con los Ryzen 5000.

Por eso no es bueno que una compañía consiga una victoria muy marcada durante una o varias generaciones. Es mejor para el consumidor que haya competencia, y esto no se limita al sector de los procesadores, también se aplica al de las tarjetas gráficas.

Hace unos días compartimos con vosotros una guía especial donde elegimos tres tarjetas gráficas que no valía la pena comprar, y vimos seis alternativas que sí. Hoy hemos decidido dar forma a un artículo con el mismo enfoque, pero centrado en los procesadores. Veremos cinco modelos que no vale la pena comprar, y diez alternativas que sí son una buena opción. Como siempre, si tenéis alguna duda podréis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

Cinco procesadores que no son una buena compra

Pentium Gold G7400

Este procesador está basado en la arquitectura Golden Cove, lo que significa que se encuadra en la generación Alder Lake-S. Posiciona como un chip económico y encaja en la gama baja, aunque no ocupa el último escalón, ya que ese queda reservado a los procesadores Celeron, que tienen una configuración inferior a la de los Pentium, ya que carecen de HyperThreading.

¿Por qué es un procesador a evitar?

El Pentium Gold G7400 ofrece un excelente rendimiento en monohilo gracias a su arquitectura Golden Cove, pero está configurado con dos núcleos y cuatro hilos. Intel no ha incluido núcleos de alta eficiencia en este chip, así que tenemos un alto rendimiento monohilo pero un rendimiento multihilo muy limitado, algo que vamos a notar muchísimo en juegos y en aplicaciones que necesiten de más de cuatro hilos para funcionar correctamente.

No me entendáis mal, el Pentium Gold G7400 no es un mal procesador en sí mismo, pero por especificaciones y precio choca directamente con otros modelos más interesantes que son capaces de ofrecer un valor mucho más equilibrado. Este es uno de esos procesadores que puede ofrecer un rendimiento excelente en ciertas tareas, pero que pierde todo su sentido cuando vemos que podemos comprar alternativas muy superiores por el mismo precio.

Incluso aunque no tengas pensado utilizarlo para jugar, el Pentium Gold G7400 es una mala inversión teniendo en cuenta las alternativas que podemos encontrar en su rango de precios, así que olvídalo y mira mejor las recomendaciones alternativas que te vamos a dejar a continuación.

Alternativas recomendadas: la mejor alternativa es el Core i3-10105F, un chip que cuesta casi lo mismo que el Pentium Gold G7400 (87,83 euros), y que tiene 4 núcleos y 8 hilos. Su IPC es inferior, pero dobla el número de núcleos e hilos de aquel, y es una solución mucho más equilibrada, versátil y con mayor vida útil. Si quieres dar el salto a Alder Lake-S, es mejor que vayas directamente a por el Core i3-12100F.

AMD Ryzen 5 5500

Ha sido uno de los lanzamientos más recientes de AMD, pero también uno de los peores que ha realizado la compañía de Sunnyvale. Este chip utiliza la arquitectura Zen 3, pero tiene un diseño distinto al del Ryzen 5 5600, ya que viene con 16 MB de caché L3 en vez de 32 MB de caché L3, lo que hace que su rendimiento se reduzca considerablemente.

¿Por qué es un procesador a evitar?

Ya os lo he adelantado en el párrafo anterior, porque es un procesador «recortado» que no está al nivel de lo que indica su nomenclatura. El Ryzen 5 5500 es un procesador de última generación que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, pero esa limitación a nivel de caché afecta considerablemente a su rendimiento en ciertas aplicaciones, y es especialmente marcada en juegos, donde llega a perder incluso frente al Core i3-12100F, un procesador que es mucho más económico.

Sobre este tema ya hablamos en su momento en este artículo, donde pudimos confirmar gracias al análisis de Tom´s Hardware que el Ryzen 5 5500 es un 5,2% más lento que el Core i3-12100F en juegos, y eso que este cuesta solo 112,78 euros, mientras que el chip de AMD tiene un precio de 179,76 euros. En aplicaciones sintéticas rinde mejor gracias a su mayor cantidad de núcleos e hilos, pero incluso si lo que necesitamos es eso, rendimiento multihilo, hay opciones mucho más interesantes por menos dinero.

Si AMD hubiera ajustado un poco mejor el precio del Ryzen 5 5500, este habría sido una opción mucho más interesante, y no estaría en esta lista, pero por 180 euros no tiene ningún sentido, especialmente teniendo en cuenta todo lo que podemos comprar por menos dinero.

Alternativas recomendadas: uno de los mejores procesadores que podemos comprar como alternativa, por valor precio-prestaciones, es el Intel Core i5-10400F, especialmente ahora que está disponible en versión reacondicionada (estado «perfecto») por solo 126,25 euros. Tiene 6 núcleos y 12 hilos, y ofrece un rendimiento ligeramente inferior en monohilo. Si queremos algo más potente, el Intel Core i5-12400F es una opción muy superior, y solo cuesta 194,14 euros, es decir, solo vale 14 euros más.

Intel Core i9 11900K

Fue uno de los procesadores estrella de Intel cuando debutó la arquitectura Cypress Cove, una adaptación de Willow Cove al proceso de 14 nm que, ciertamente, llevó dicho nodo al límite. Fue un movimiento de transición por parte de Intel, es decir, una estrategia con la que el gigante del chip apuró dicho nodo mientras terminaba de pulir su próximo gran lanzamiento, Alder Lake-S.

¿Por qué es un procesador a evitar?

En su momento, tuve la oportunidad de analizar el Intel Core i9-11900K, y dejé claro que era un procesador con luces y sombras que no llegaba a superar al Ryzen 7 5800X. Esa realidad no ha cambiado, y el problema es que este es uno de tantos procesadores de generaciones anteriores que no ha bajado sustancialmente de precio, con todo lo que ello supone en términos de valor precio-prestaciones.

El Intel Core i9-11900K es un chip que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, y que tiene un precio de 459,93 euros. Por ese dinero, podemos encontrar soluciones de última generación mucho más potentes, y mucho más interesantes, así que realmente no tiene ningún sentido, ni siquiera aunque queramos actualizar una plataforma con socket LGA1200, ya que en ese caso sería mucho más sensato buscar un Core i7-11700F, que tiene la misma cantidad de núcleos e hilos y cuesta menos dinero.

En términos de rendimiento, es cierto que el Intel Core i9-11900K sigue siendo uno de los procesadores de 8 núcleos más potentes que podemos encontrar actualmente, pero el problema es que, como hemos dicho, ya hay disponibles opciones mucho más potentes, y mucho más interesantes.

Alternativas recomendadas: si queremos aspirar a un excelente rendimiento y gastar menos dinero, el Intel Core i5-12600KF es una opción estupenda, ya que ofrece un IPC mucho mayor y tiene 6 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia y un total de 16 hilos. Podemos conseguirlo por 294,18 euros. Si queremos actualizar una plataforma LGA1200, el Core i7-11700F sería una opción mucho más equilibrada, ya que tiene 8 núcleos y 16 hilos y cuesta 304,89 euros.

Ryzen 7 3800X

Es uno de esos procesadores difíciles de entender, ya que su precio se ha mantenido en la franja de los 300 euros, incluso a pesar de la llegada de alternativas más potentes y más económicas. Este chip utiliza la arquitectura Zen 2, lo que significa que su IPC es claramente inferior al de Alder Lake-S, y también al de Zen 3.

¿Por qué es un procesador a evitar?

El Ryzen 7 3800X tiene una configuración de 8 núcleos y 16 hilos, lo que significa que es capaz de ofrecer un buen rendimiento en entornos multihilo. También tiene un buen IPC gracias a su arquitectura Zen 2, pero en aplicaciones cotidianas, y en juegos, rinde bastante peor que otros procesadores más económicos, como el Ryzen 5 5600X, y también queda muy por debajo del Core i5-12600KF.

Ambas alternativas son más económicas que el Ryzen 7 3800X, y el Ryzen 5 5600X podemos utilizarlo sin problemas en una placa base AM4, así que no hay nada que justifique que el primero se siga comercializando a un precio tan alto, especialmente ahora que podemos encontrar procesadores mucho más atractivos en relación precio-prestaciones.

Si quieres actualizar tu equipo y tienes una placa base AM4 no mires al Ryzen 7 3800X, no es una buena inversión salvo que lo puedas comprar por 200 euros, como máximo. Si lo encuentras por 260 o 300 euros, mejor vete a por el Ryzen 5 5600X.

Alternativas recomendadas: el Ryzen 5 5600X es una excelente opción ahora que se puede comprar por 251,24 euros. Rinde un poco peor en multihilo porque tiene 6 núcleos y 12 hilos, pero lo compensa con un IPC mucho mayor. Por el lado de Intel, la mejor opción sería un Core i5-12600KF que, como dijimos anteriormente, se puede comprar por 294,18 euros.

AMD Ryzen 3 4100

El Ryzen 3 4100 se perfila como uno de esos procesadores de gama baja que llega tarde, y que directamente no encaja en el hueco que intenta cubrir. Podríamos definir a este procesador como una versión mejorada del Ryzen 3 3100, pero en realidad es todo lo contrario, como os voy a explicar a continuación.

¿Por qué es un procesador a evitar?

Pues porque es un paso atrás frente al Ryzen 3 3100, y porque encima tiene un precio absurdo para lo que ofrece. El Ryzen 3 4100 utiliza la arquitectura Zen 2 y tiene 4 núcleos y 8 hilos, lo que a priori parece convertirlo en una opción interesante dentro de la gama baja, pero el problema viene cuando miramos la cantidad de caché L3 que integra: solo tiene 4 MB, mientras que el Ryzen 3 3100 venía con 16 MB de L3.

Esa enorme reducción de la caché L3 afecta al rendimiento del procesador. Si a esto unimos su precio, 109,90 euros, nos damos cuenta al instante de que hay opciones mucho más atractivas, y con un valor precio-prestaciones muy superior. Por ejemplo, el Core i3-10105F rinde más y cuesta menos (87,83 euros), y por un poco más de lo que cuesta el Ryzen 3 4100 podríamos hacenrnos con el Core i3-12100F, que cuesta 112,78 euros.

Comprar el Ryzen 3 4100 no es una buena inversión. Con ese precio de 109,90 euros es, sin duda, no de los procesadores con peor valor precio-rendimiento dentro de su gama. Por solo tres euros más podríamos comprar el Core i3-12100F, un chip que le da un buen repaso en rendimiento.

Alternativas recomendadas: ya las hemos visto en los párrafos anteriores, pero os dejo un resumen simplificado: el Core i3-10105F si queremos gastar menos de 90 euros, y el Core i3-12100F si queremos movernos en la misma franja de presupuesto (con respecto al coste del Ryzen 3 4100).

Notas finales: ¿Cuáles son los mejores procesadores calidad-precio?

Es una buena pregunta, y la verdad es que depende del dinero que queramos gastar y del uso que le vamos a dar. Si no queremos gastar más de 90 euros, el Intel Core i3-10105F es la mejor opción, sin ningún tipo de duda. Se mantiene como un procesador muy capaz, incluso en juegos, y por 87,83 euros que cuesta no tiene rival.

Si podemos entre 100 y 150 euros, tenemos opciones muy interesantes, como el Intel Core i3-12100F, que ofrece un rendimiento fantástico por 112,78 euros, y el Core i5-10400F, que tiene un IPC inferior pero rinde mejor en multihilo, gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos.

En caso de que podamos gastar hasta 200 euros, el Core i5-12400F es la mejor compra que podemos hacer. Si nos vamos a la franja de los 250 euros, el Ryzen 5 5600X es ahora una excelente opción, ya que tras su última bajada de precio ha quedado en un nivel muy interesante, y puede ser nuestro por 251,24 euros.

Llegando a la línea de los 300 euros, el Intel Core i5-12600KF es el ganador absoluto, ya que ofrece un rendimiento excepcional gracias a sus 10 núcleos (6 núcleos de alto rendimiento y 4 núcleos de alta eficiencia) y 16 hilos, y cuesta solo 294,18 euros. Es mejor opción que el Ryzen 7 5800X, su equivalencia más cercana, en relación rendimiento por euro invertido.

Para un usuario normal, no tiene sentido invertir más de 300 euros en un procesador, ya que no notarás una mejora palpable de rendimiento ni en juegos ni en aplicaciones cotidianas. Sin embargo, si vas a utilizar el equipo para trabajar con aplicaciones exigentes sí que sería recomendable buscar procesadores con mayor capacidad multihilo.

En relación precio-rendimiento el Intel Core i7-12700F ofrece un valor fantástico, ya que tiene 8 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia y 20 hilos. Su precio es de 358,98 euros. Por encima se sitúa el Ryzen 9 5900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos, y que es capaz de ofrecer un rendimiento superior, aunque como contrapartida es más caro, ya que cuesta 436,59 euros.