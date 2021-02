Requisitos de Diablo II Resurrected para PC

Blizzard ha confirmado los requisitos de Diablo II Resurrected en su versión para PC, y debo reconocer que me he quedado un poco sorprendido, ya que son un poco elevados. Entiendo que esto se debe al salto a un motor 3D que ha permitido mejorar, enormemente, la calidad gráfica frente al original, pero incluso con eso en mente, se me antojan excesivos. Puede que estén un poco inflados, o que estén pendientes de optimización y que se acaben reduciendo en la versión final, pero ahora mismo no podemos asegurar nada, así que toca esperar.

Diablo II Resurrected es, como anticipamos la semana pasada, una versión remasterizada del clásico que Blizzard lanzó en el año 2000, y que se convirtió en uno de los títulos de mayor éxito de la compañía estadounidense. Por lo que pude ver durante la BlizzConline de este año, se han mantenido intactas tanto la jugabilidad como las mecánicas, la ambientación ha mejorado significativamente, y el diseño artístico presenta muchos aciertos, aunque también pequeños errores, como las nuevas caras de la amazona y de la asesina, que no terminan de cuadrarme.

En general, las impresiones que me ha causado Diablo II Resurrected son muy positivas. Soy fan de la franquicia desde que jugué a la primera entrega de Diablo allá por 1996 en mi humilde Pentium a 133 MHz, y disfruté durante muchos años de la segunda entrega, de hecho llegué maximizar todos los personajes con diferentes construcciones, tanto de habilidades como de equipamiento. Mi favorita fue, y sigue siendo, la amazona de arco con la palabra rúnica «Fe».

No podría contabilizar la cantidad de horas que dediqué a Diablo II, y a su expansión, Lord of Destruction, pero tengo claro que volveré a perder la cuenta con Diablo II Resurrected. Su fecha de lanzamiento todavía no se ha confirmado, pero Blizzard ha asegurado que llegará antes de terminar 2021, y que estará disponible en todas las consolas actuales, incluyendo Nintendo Switch, y también en PC. Y hablando de PC, vamos a ver sus requisitos.

Requisitos mínimos de Diablo II Resurrected

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i3 3250 o AMD FX 4350. Es necesaria una CPU de dos núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

30 GB de espacio libre.

En general no hay ningún error importante en las equivalencias dentro de los requisitos mínimos. Con esta configuración, podremos jugar en 1.280 x 720 píxeles de forma fluida.

Requisitos recomendados de Diablo II Resurrected

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 o Radeon RX 5500 XT.

30 GB de espacio libre.

Tampoco aprecio ningún error grave en las equivalencias en este nivel, aunque el Ryzen 5 2600 tiene 6 núcleos y 12 hilos, mientras que el Core i5 9600K tiene 6 núcleos y 6 hilos, y un IPC mayor.

Si llegamos a este nivel, podremos jugarlo en resolución de 1.920 x 1.080 píxeles sin problemas.