Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+… Y más, aunque lo cierto es que la semana ha sido un poco floja, con excepciones entre las que destaca The Batman, que hace mes y medio se estrenaba en cines, pero que ya ha recalado en la plataforma de vídeo bajo demanda que le correspondía, que no es otra que…

HBO Max

Tal cual: HBO Max recupera el puesto de honor de la sección gracias a The Batman, pero no es lo único que trae el servicio esta semana para sus suscriptores: ojo también a la segunda temporada de The Flight Attendant si te gustó la primera y no te pierdas tampoco peliculones como Puñales por la espalda o Tenet si aún no los habías visto.

The Batman es la nueva adaptación del popular superhéroe de DC y todo lo dicho hasta ahora es tal cual: el personaje vuelve a sus orígenes con un tono menos explosivo que el Batman de Christopher Nolan y menos grandilocuente que el der Zack Snyder, pero más detectivesco, como manda el canon de Detective Comics; y lo hace apenas mes y medio después de su exitoso estreno en cines, por lo que se puede decir que Warner Bros. se ha dado prisa en los trámites.

Dirigido por Matt Reeves (Monstruoso, El amanecer del planeta de los simios, La guerra del planeta de los simios) y protagonizado por Robert Pattinson (Crepúsculo, Tenet, El faro), The Batman no está dejando indiferente a nadie y lo creas o no, se ha posicionado ya como la película mejor valorada del Hombre Murciélago, solo por detrás de El Caballero Oscuro. Sea como fuere, ten en cuenta lo dicho:The Batman le da una vuelta de tuerca a la típica aventura del personaje, que falta le hacía, y es posible que no guste a todo el mundo.

Más contenidos exclusivos:

Bill Maher: #Adulting . «Rodado en el Teatro Fillmore, el último especial de Bill Maher en el que el aclamado cómico y presentador sube al escenario para ofrecer una hora hilarante y mordaz con sus comentarios sobre los temas de actualidad.»

Infinity Train (T1). «Tulip, una testaruda niña de 13 años, encuentra un tren misterioso donde cada vagón contiene su propio universo.»

The Flight Attendant (T2). «Historia sobre cómo una vida puede cambiar en tan solo una noche. La azafata de vuelo Cassandra Bowden se despierta en su habitación de hotel con resaca y con un cuerpo a su lado, pero no recuerda qué ha ocurrido.»

Entra en catálogo:

En un lugar de África

La abeja Maya: Los juegos de la miel

Motherland (T1-T3)

Puñales por la espalda

¿Qué hicimos mal?

Sir Alex Ferguson: Sin rendición

Tenet

Un otoño sin Berlín

Disney+

Seguimos con Disney+, que sigue tirando de Caballero Luna, peo que suma a su catálogo algunas cosas que te pueden interesarm así como estrena…

Osa polar no es una nueva película de Pixar sobre una osa con problemas, ni está relacionada con los universos de Marvel o Star Wars. Nada de eso: Osa polar es un nuevo documental de Disneynature sobre… una osa polar, exacto. Y la verdad es que es muy bonito, aunque también un poco triste.

Más contenidos exclusivos:

Osa polar: cómo se hizo . «Acompaña a los realizadores de ‘Osea polar’ de Disneynature en los retos a los que se enfrentan a unos 500 km del Polo Norte.»

. «Acompaña a los realizadores de ‘Osea polar’ de Disneynature en los retos a los que se enfrentan a unos 500 km del Polo Norte.» The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes (T1). «Dinero. Amor. Tragedia. Engaño. De la mano de la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, «The Dropout» es la historia de Elizabeth Holmes y Theranos, una increíble historia de ambición y fama que salió tremendamente mal.»

Entra en catálogo:

Alex Honnold: En el amazonas

Cadernos da Filipa

Cautivando a la audiencia

Cuando Billie encontró a Lisa (Corto)

(Corto) El abogado del diablo

El jaguar: el felino fantasma

El regreso de la pantera longibanda

El rey de los canguros

El último hombre en la Tierra (T1-T4)

Gigantosaurus (T1)

Hacking the System (T1)

Invasión extraterrestre (T1)

Le Mans ’66

Mi gran pequeña granja

O da Joana

Patoaventuras (T2)

Perfect Harmony

Un loco suelto en Hollywood

Amazon Prime Video

¿Qué hay de nuevo en Amazon Prime Video, te preguntas? Un poco de esto y de lo otro, tanto en exclusiva como recién llegado a catálogo. Mira, por ejemplo, Arifureta si te gusta el anime.

De los contenidos, no solo exclusivos, sino originales que nos trae esta semana Prime Video, destacamos Iosi, el espía arrepentido, una miniserie en español, que no española, y eso que el resto de lanzamientos propios de la plataforma son españoles. Este, sin embargo, es argentino y en principio no huele tanto a moho como el resto: una historia de espías basada en hechos reales y ambientada en la Argentina de los años 80… A saber.

Más contenidos exclusivos:

Días mejores (T1). «Días Mejores es la historia de un grupo de padres y madres que acaban de perder a sus parejas y que con la ayuda de la Doctora Laforet y su peculiar terapia de duelo tratarán de superar el dolor y avanzar en sus vidas.»

(T1). «Días Mejores es la historia de un grupo de padres y madres que acaban de perder a sus parejas y que con la ayuda de la Doctora Laforet y su peculiar terapia de duelo tratarán de superar el dolor y avanzar en sus vidas.» En la corte del principito (Miniserie). «Los arranques de cada episodio siempre serán a partir de la invitación de Omar al personaje en cuestión.»

(Miniserie). «Los arranques de cada episodio siempre serán a partir de la invitación de Omar al personaje en cuestión.» La Jauria (T2). «Luego del caso de la desaparición de Blanca Ibarra, la brigada de crímenes de género se verá envuelta en una nueva investigación.»

Entra en catálogo:

Arifureta (T1)

(T1) Clown

De óxido y hueso

Dheepan

Feliz Navidad, Mr. Lawrence

For Love & Country

Incompatibles

Infiel

My Blueberry Nights

Philomena

Rare Exports

Red State

Solo Dios perdona

The Program (El ídolo)

Netflix

Netflix sigue empeñada en hundirse a base de -entre otras cosas- saturar de contenidos basura a su clientela, aunque también hay excepciones, como las segundas temporadas de Muñeca rusa o Pacific Rim: Tierra de nadie, en ambos casos con prometedores arranques que esperemos que mantengan el nivel.

Contenidos exclusivos:

Conversaciones con asesinos: Las cintas de John Wayne Gacy (T1). «Compartía mesa y mantel con la élite. Se alimentaba de los más vulnerables. Bajo una máscara sonriente se ocultaba la horrenda maldad de un sádico asesino en serie.»

(T1). «Compartía mesa y mantel con la élite. Se alimentaba de los más vulnerables. Bajo una máscara sonriente se ocultaba la horrenda maldad de un sádico asesino en serie.» En el blanco: El ascenso y la caída de Abercrombie & Fitch . «Los más guais la llevaban. Este documental explora el fenómeno pop de A&F a finales de los años 90 y principios de los 2000, y cómo la exclusión fue clave en su éxito.»

. «Los más guais la llevaban. Este documental explora el fenómeno pop de A&F a finales de los años 90 y principios de los 2000, y cómo la exclusión fue clave en su éxito.» Heartstopper (T1). «Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su amistad podría ser mucho más que eso mientras lidian con la escuela y el amor en esta serie sobre convertirse en adulto.»

(T1). «Los adolescentes Charlie y Nick descubren que su amistad podría ser mucho más que eso mientras lidian con la escuela y el amor en esta serie sobre convertirse en adulto.» Kentaro está embarazado (T1). «Un ejecutivo de publicidad que cree tenerlo todo muy claro se ve obligado a lidiar con unas injusticias sociales en las que nunca había pensado tras quedarse embarazado.»

(T1). «Un ejecutivo de publicidad que cree tenerlo todo muy claro se ve obligado a lidiar con unas injusticias sociales en las que nunca había pensado tras quedarse embarazado.» Kitty Zasca (T1). «Mientras pelean con monstruos y derrotan a sus rivales, Kitty y Orco necesitan tu ayuda para recorrer Isla Batalla y ser los campeones en esta aventura interactiva.»

(T1). «Mientras pelean con monstruos y derrotan a sus rivales, Kitty y Orco necesitan tu ayuda para recorrer Isla Batalla y ser los campeones en esta aventura interactiva.» Muñeca rusa (T2). «Nadia muere y revive su 36.º cumpleaños una y otra vez. Está atrapada en un bucle temporal y condenada a afrontar su mortalidad.»

(T2). «Nadia muere y revive su 36.º cumpleaños una y otra vez. Está atrapada en un bucle temporal y condenada a afrontar su mortalidad.» Ni una palabra (T1). «Cuando un joven desaparece poco después de la muerte de su amigo, la vida en un barrio acomodado de Varsovia empieza a mostrar sus grietas, revelando secretos y mentiras.»

(T1). «Cuando un joven desaparece poco después de la muerte de su amigo, la vida en un barrio acomodado de Varsovia empieza a mostrar sus grietas, revelando secretos y mentiras.» Oprah + Viola Davis: Un evento especial de Netflix . «Oprah Winfrey charla con Viola Davis sobre su libro de memorias, titulado ‘Finding Me’, en este evento especial.»

. «Oprah Winfrey charla con Viola Davis sobre su libro de memorias, titulado ‘Finding Me’, en este evento especial.» Pacific Rim: Tierra de nadie (T2). «Cuando los kaijus devastan Australia, dos hermanos que buscan a sus padres a bordo de un jaeger encuentran nuevas criaturas, figuras siniestras y aliados casuales.»

(T2). «Cuando los kaijus devastan Australia, dos hermanos que buscan a sus padres a bordo de un jaeger encuentran nuevas criaturas, figuras siniestras y aliados casuales.» Pálpito (T1). «Él quiere vengarse de los traficantes de órganos que mataron a su esposa. Ella fue la que recibió su corazón. Cuando se enamoran, ninguno sabe lo que los une.»

(T1). «Él quiere vengarse de los traficantes de órganos que mataron a su esposa. Ella fue la que recibió su corazón. Cuando se enamoran, ninguno sabe lo que los une.» Punto de inflexión . «Un holgazán que hace todo lo posible por evitar conflictos entabla una amistad inimaginable con un peligroso matón que entra en su vida de forma repentina.»

. «Un holgazán que hace todo lo posible por evitar conflictos entabla una amistad inimaginable con un peligroso matón que entra en su vida de forma repentina.» Sunset: La milla de oro (T4). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.»

(T4). «Los elitistas agentes del Oppenheim Group venden lujo a compradores acomodados de Los Ángeles. Las relaciones marcan la agenda y, a menudo, aportan más dramatismo.» Todo es Gila . «Varios humoristas españoles se suben al escenario, cogen el teléfono y recrean algunos de los monólogos más legendarios del admirado Miguel Gila para rendirle homenaje.»

. «Varios humoristas españoles se suben al escenario, cogen el teléfono y recrean algunos de los monólogos más legendarios del admirado Miguel Gila para rendirle homenaje.» Yakamoz S-245. «Cuando una catástrofe sacude la Tierra, un biólogo marino a bordo de una misión de investigación submarina lucha para sobrevivir mientras una conspiración sale a la luz.»

Entra en catálogo:

Alcatraz

Almost There

Athos

Avenging the Throne

Bebés llorones lágrimas mágicas (T1)

Cançó per a tu

Cuba Libre

De Hel Van ’63

Doris

Evolution

Fashion Chicks

First Kiss

Global Family

Golden Age

Huisvrouwen bestaan niet

Jargo

Krieg der Lügen

La maldición del muñeco Robert

Loving Ibiza

Men on a Bridge

Modern Slavery

Peter Lindbergh – The Eye

Poltergeist Activity

Simon

Sound of Heimat

Spirit of the Ball

The Curse of Halloween Jack

The Manson Family Massacre

The Utah Cabin Murders

Tour Du Faso

Vida privada

Volk Zonder Eigen Land

Weltmarktführer

Womanhood

Apple TV+

Y por último, como suele ser costumbre, Apple TV+, que en esta ocasión trae un par de series documentales que no pintan del todo mal.

