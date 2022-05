Haz las paces con tu impresora con el servicio HP Instant Ink: Tinta a domicilio para todos los bolsillos

Detengámonos un momento para hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a pensar cómo era el mundo de la impresión en casa antes de la llegada del servicio HP Instant Ink. Concretamente, nos vamos a ir a la década de los noventa, una época en la que se produjo una de las democratizaciones más grandes de las soluciones de impresión, gracias al empuje de los grandes fabricantes del sector por lanzar impresoras cada vez más asequibles.

En aquella época, comprar la impresora no era un problema, lo realmente complicado era utilizarla y mantenerla, ya que los cartuchos de tinta que esta necesitaba eran muy caros, y se agotaban con gran rapidez. Recuerdo la primera impresora que tuvimos en aquella época, debíamos tener mucho cuidado ya que con imprimir unas pocas fotos o dibujos el cartucho tricolor agotaba rápidamente alguno de sus colores, y empezaba a dar problemas de impresión, lo que hacía que tuviéramos que comprar un cartucho nuevo, y su precio no era precisamente económico.

Sí, comprar una impresora era algo que estaba al alcance de casi todo el mundo, pero imprimir bajo el modelo tradicional de cartuchos era todo lo contrario. Esto dio pie a una triste realidad que ha estado vigente durante muchos años, y es que los usuarios de impresoras han preferido utilizar poco su impresora con la intención de ahorrar, de no gastar tinta. La idea de que si no imprimimos no gastamos tinta tampoco es del todo cierta, ya que si pasa mucho tiempo sin imprimir puede que el cartucho tenga que realizar una limpieza de cabezales, lo que conlleva un gasto de tinta, y al final tampoco estaremos utilizando nuestra impresora como realmente nos gustaría.

Comprar una impresora para acabar teniendo que sufrir las limitaciones propias de los cartuchos de tinta no es plato de buen gusto. Para entender mejor el problema que acabamos de ilustrar podemos poner muchas analogías interesantes. Así piensa, por ejemplo, en lo que supondría comprar una televisión pero no utilizarla apenas para no gastar luz. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Afortunadamente, el servicio HP Instant Ink cambió para siempre esta realidad, y no se ha limitado a hacerlo en términos de ahorro, también en materia de comodidad y de sostenibilidad.

La tinta ya no es un problema: Una revolución llamada HP Instant Ink

HP Instant Ink es un servicio que ha cambiado por completo el mundo de la impresión basada en tinta. Gracias a él se acabó tener que comprar cartuchos de tinta, ya que funciona bajo un modelo de suscripción con el que podremos imprimir una cantidad concreta de páginas al mes pagando una cuota mensual fija. Esto significa que con esa cuota no estamos comprando cartuchos de tinta, estamos pagando para poder imprimir una cantidad concreta de páginas al mes.

Ese modelo de facturación basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida se traduce en ventajas muy importantes para el usuario, ya que:

No importa la tinta que consumas, solo las páginas que imprimas. Si un mes gastas más tinta que otro mes anterior no pagarás más.

Puedes imprimir en color o en blanco y negro sin que tus costes cambien. Cada página cuesta lo mismo, así que tranquilo, podrás imprimir todas las fotos y dibujos que quieras sin tener que preocuparte por el gasto en tinta.

Se acabó tener que limitarnos, podremos imprimir con total libertad sin que el gasto de tinta sea un problema para nuestro bolsillo.

Al tener un modelo de facturación basado en páginas imprimidas, también podemos unificar y controlar mejor nuestros costes de impresión, y gracias al servicio HP Instant Ink encontraremos planes que se adaptan a todos los bolsillos. Si tienes un euro, puedes empezar a imprimir como un profesional gracias a HP Instant Ink. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros: podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: también podemos ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: nos permite ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro.

: tenemos la opción de ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: con este plan podemos ampliar en packs de 15 páginas por un euro.

Sostenibilidad y comodidad van de la mano con HP Instant Ink

Gracias al servicio HP Instant Ink podrás ahorrar hasta un 70% en tinta, y ya no tendrás que limitarte a la hora de imprimir. Esto te permitirá hacer las paces con tu impresora, y también disfrutarás de todas las ventajas que ofrece como servicio sostenible, automatizado y a domicilio.

A partir del momento en el que activamos nuestra suscripción a HP Instant Ink la impresora pasa a controlar los niveles de tinta, y pedirá nuevas unidades cuando sea necesario. Los nuevos cartuchos nos llegarán a domicilio, y sin gastos de envío, antes de que se agoten los cartuchos que estamos utilizando. Nunca más volveremos a quedarnos sin tinta, y tampoco tendremos que volver a perder el tiempo buscando cartuchos y yendo a la tienda a comprarlos.

Por si esto fuera poco, con el servicio HP Instant Ink también podremos aportar nuestro granito de arena al cuidado del planeta, y sin esfuerzo. Solo por empezar a utilizar HP Instant Ink ya estamos cuidado del planeta, y desde el primer momento, ya que el 85% de los cartuchos de tinta original HP utilizan contenidos reciclados. Pero esto no es todo, siempre recibiremos cartuchos de tinta original de alta capacidad, lo que significa que permiten imprimir más páginas por cartucho. Esto reduce el consumo de energía en un 69%, y el consumo de agua en un 70%.

Cuando gastemos los cartuchos de tinta que hemos utilizado, podremos cerrar el círculo a través del programa de reciclaje incluido en nuestra suscripción, y sin tener que asumir ningún coste, gracias a los sobres con franqueo pagado que recibiremos. El servicio HP Instant Ink cuida de ti, y del planeta, y lo hace sin pedirte de ningún tipo de compromiso. Cuando te das de alta no tienes ningún tipo de permanencia, podrás quedarte el tiempo que tú quieras, y cambiarte de plan tantas veces como quieras.

El servicio HP Instant Ink no te obliga a quedarte, pero cuando lo pruebes y disfrutes de todas sus ventajas ya no querrás volver al pasado. Recuerda que, si necesitas más información, puedes encontrar más detalles en la web oficial de HP.

Contenido ofrecido por HP.