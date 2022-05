PlayStation Plus ofrecerá auténticos juegazos en sus dos nuevas modalidades

Hace cosa de un mes Sony confirmó la introducción de dos nuevas modalidades de suscripción a PlayStation Plus, su conocido servicio que, como sabrán muchos de nuestros lectores, es imprescindible para poder disfrutar del juego online en PS4 y en PS5. Esas dos nuevas modalidades de PlayStation Plus se identifican como «Extra» y «Premium», y se diferencian por la inclusión de una cantidad enorme de juegos que podremos disfrutar mientras estemos suscritos.

Con PlayStation Plus en su versión estándar («Essential») se mantendrá la modalidad actual, lo que significa que tendrá un coste de 59,99 euros al año (8,99 euros en pago mensual). Por ese dinero disfrutaremos del modo online, podremos descargar dos juegos gratis al mes y acceder a descuentos, entre otras cosas. La modalidad PlayStation Plus Extra tendrá un precio de 99,99 euros al año (13,99 euros en pago mensual), y añadirá a todo lo anterior una gran cantidad de juegos triple A que podremos disfrutar sin coste. Por último tenemos la modalidad PlayStation Plus Premium, que suma juegos clásicos de generaciones anteriores. Su precio será de 119 euros al año (16,99 euros en pago mensual).

Sobre el papel suena bien, pero sin conocer los nombres exactos de los juegos que podremos disfrutar en PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium es complicado hacer una estimación precisa, y acertada, del valor que realmente ofrecen ambos planes. Por suerte, Sony ha decidido correr el velo de una vez, y ya sabemos qué juegos serán los que podremos disfrutar con ambas modalidades.

Juegos disponibles con PlayStation Plus Extra

Títulos de PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4.

| Housemarque, PS4. Bloodborne | FromSoftware, PS4.

| FromSoftware, PS4. Concrete Genie | Pixelopus, PS4.

| Pixelopus, PS4. Days Gone | Bend Studio, PS4.

| Bend Studio, PS4. Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4.

| Housemarque, PS4. Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5.

| Kojima Productions, PS4/PS5. Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5.

| Bluepoint Games, PS5. Destruction AllStars | Lucid Games, PS5.

| Lucid Games, PS5. Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5.

| Sucker Punch, PS4/ PS5. God of War | Santa Monica Studio, PS4.

| Santa Monica Studio, PS4. Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4.

| Guerrilla, PS4. Infamous First Light | Sucker Punch, PS4.

| Sucker Punch, PS4. Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4.

| Sucker Punch, PS4. Knack | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4.

| Sumo Digital, PS4. LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4.

| Insomniac Games, PS4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5.

| Insomniac Games, PS4/PS5. Matterfall |Housemarque, PS4.

|Housemarque, PS4. MediEvil | Other Ocean, PS4.

| Other Ocean, PS4. Patapon Remastered | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Resogun | Housemarque, PS4.

| Housemarque, PS4. Returnal | Housemarque, PS5.

| Housemarque, PS5. Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4.

|Media Molecule, PS4. The Last Guardian | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Until Dawn | Supermassive Games, PS4.

| Supermassive Games, PS4. Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4.

|Naughty Dog, PS4. Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4.

Juegos de terceros

Ashen | Annapurna Interactive,PS4.

| Annapurna Interactive,PS4. Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5.

| Ubisoft, PS4/PS5. Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4.

| WB Games, PS4. Celeste | Maddy Makes Games, PS4.

| Maddy Makes Games, PS4. Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4.

| Paradox Interactive, PS4. Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5.

| 505 Games, PS4/PS5. Dead Cells | Motion Twin, PS4.

| Motion Twin, PS4. Far Cry 3 Remaster *** | Ubisoft, PS4.

*** | Ubisoft, PS4. Far Cry 4 *** | Ubisoft, PS4.

*** | Ubisoft, PS4. Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4.

| Square Enix Co. LTD, PS4. For Honor *** | Ubisoft, PS4.

*** | Ubisoft, PS4. Hollow Knight | Team Cherry, PS4.

| Team Cherry, PS4. Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5.

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5. Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5.

WB Games, PS4/PS5. Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4.

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4. NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5.

| 2K Games, PS4/PS5. Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4.

| Annapurna Interactive, PS4. Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4 .

| Rockstar Games, PS4 . Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4.

| Capcom Co., Ltd, PS4. Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4.

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4. South Park: The Fractured but Whole *** | Ubisoft, PS4.

*** | Ubisoft, PS4. The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5.

| Annapurna Interactive, PS4/PS5. The Crew 2*** | Ubisoft, PS4.

| Ubisoft, PS4. Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4.

Los juegos marcados con tres asteriscos estarán disponibles como parte del servicio Ubisoft+ Classics, según ha confirmado Sony en su blog oficial.

Juegos clásicos disponibles con PlayStation Plus Premium

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Original PlayStation.

| Japan Studio, Original PlayStation. Hot Shots Golf | Japan Studio, Original PlayStation.

| Japan Studio, Original PlayStation. I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Original PlayStation.

| Japan Studio, Original PlayStation. Jumping Flash! | Japan Studio, Original PlayStation.

| Japan Studio, Original PlayStation. Syphon Filter | Bend Studio, Original PlayStation.

| Bend Studio, Original PlayStation. Super Stardust Portable | Housemarque, PSP.

Juegos de terceros

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation.

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation. Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation.

| Bandai Namco Entertainment Inc., Original PlayStation. Worms World Party | Team 17, Original PlayStation.

| Team 17, Original PlayStation. Worms Armageddon | Team17, Original PlayStation.

Catálogo de juegos clásicos remasterizados

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Dark Cloud | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Dark Cloud 2 | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. FantaVision | SIE, PS4.

| SIE, PS4. Hot Shots Tennis | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Jak II | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Jak 3 | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4.

| Naughty Dog, PS4. Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Siren | Japan Studio, PS4.

| Japan Studio, PS4. Wild Arms 3 | SIE, PS4.

Juegos de terceros

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4.

| 2K Games, PS4. Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4.

| 2K Games, PS4. Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4.

| Gearbox Publishing, PS4. Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4.

| THQ Nordic, PS4. LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4.

Juegos originales de PS3 en streaming

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3.

| Creative Vault Studios, PS3. Demon’s Souls | From Software, PS3.

| From Software, PS3. echochrome | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. Ico | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. Infamous | Sucker Punch, PS3.

| Sucker Punch, PS3. Infamous 2 | Sucker Punch, PS3.

| Sucker Punch, PS3. Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3.

| Sucker Punch, PS3. LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3.

| Evolution Studios, PS3. MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3.

| Evolution Studios, PS3. Puppeteer | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. rain | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3.

| Insomniac Games, PS3. Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3.

|Insomniac Games, PS3. Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3.

| Insomniac Games, PS3. Resistance 3 | Insomniac Games, PS3.

| Insomniac Games, PS3. Super Stardust HD | Housemarque, PS3.

| Housemarque, PS3. Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3.

| Japan Studio, PS3. When Vikings Attack | Clever Beans, PS3.

Juegos de terceros

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3.

| Capcom Co., Ltd., PS3. Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3.

| Konami, PS3. Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3.

| Capcom Co., Ltd., PS3. Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3.

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3. F.E.A.R. | WB Games, PS3.

| WB Games, PS3. Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3.

| Capcom Co., Ltd., PS3. Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3.

| Koei Tecmo, PS3. Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3.

Para poder jugar a los títulos en streaming es imprescindible contar con una conexión a Internet que alcance los 5 Mbps, aunque se recomiendan 15 Mbps para 1080p.

Pruebas de juego gratis incluidas en PlayStation Plus Premium

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5.

| Naughty Dog, PS5. Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5.

Juegos de terceros

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5.

| CD Projekt, PS5. Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5.

| Giants Software GmBH, PS4/PS5. Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5.

| 2K Games, PS4/PS5. WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5.

Estarán limitadas a un máximo de dos horas en la mayoría de los juegos, y solo se tendrá en cuenta el tiempo que estemos dentro del juego. Obviamente, esto incluye cinemáticas y demás, así que sería recomendable saltarlas si queremos maximizar el tiempo real de juego.

Renovación de títulos y disponibilidad

Sony ha confirmado también que los juegos que se podrán disfrutar a través de los catálogos disponibles en las diferentes modalidades de PlayStation Plus irán cambiando periódicamente, de manera que siempre tendremos algo «nuevo» a lo que hincarle el diente. El funcionamiento será muy sencillo:

PlayStation Plus Essential

Se producirá una renovación mensual en cada primer martes del mes que supondría el añadido de nuevos juegos descargables para PS4 y PS5, lo que significa que funcionará como hasta ahora, sin cambios.

PlayStation Plus Extra y Premium

Además de la renovación anteriormente mencionada, que también afectará a estas dos modalidades, se producirá otra renovación a mediados de cada mes que supondrá la modificación de una parte de los juegos disponibles. Sony no ha dado una cifra exacta, simplemente ha dicho que esta será «variable».

Las nuevas modalidades de PlayStation Plus estarán disponibles en España a partir del 23 de junio, lo que significa que todavía tenemos más de un mes de espera por delante. ¿Os parecen atractivos los contenidos que ha elegido Sony? Los comentarios son vuestros.