El mimo con el que trata Microsoft a todo lo relacionado con Xbox es más que evidente, y se ha ido intensificando de manera sustancial durante los últimos años. Lejos quedan ya los tiempos en los que Xbox era solo una familia de consolas con las que los de Redmond intentaban, con desigual suerte en las diversas generaciones, enfrentarse a Sony con su todopoderosa PlayStation. Hoy las cosas han cambiado tanto que casi parece que ese objetivo ha perdido gran parte de su peso inicial.

El gran cambio se produce cuando en Redmond se plantean la puesta en marcha de un servicio de suscripción a juegos, una propuesta que primero llega a su consola, pero que un tiempo después da el salto a PC. Hablo, claro, de Xbox Game Pass, uno de los mayores éxitos de Microsoft de los últimos años y, además, la demostración más evidente de que el modelo de suscripción, tan exitoso en otros campos como la música, el cine y las series, también tiene mucho recorrido en lo referido a los juegos.

Desde entonces, ya lo sabes, Microsoft ha pisado el acelerador para incrementar su peso específico en el sector, y el mayor ejemplo de ello lo encontramos en las adquisiciones de Zenimax y de Activision Blizzard, pero también en otros movimientos aparentemente menores, como su colaboración con Samsung, que en realidad extiende el alcance potencial de Xbox Game Pass, o más concretamente de Xbox Cloud, a todos los televisores de Samsung más actuales. Y sí, hablamos de un mercado de millones de potenciales nuevos usuarios.

En este contexto, el descubrimiento de Aggiornamenti Lumia puede parecer de carácter menor, pero personalmente no me lo parece. Más bien al contrario, y si finalmente se materializa, me parece un gran acierto para dar aún más visibilidad a Xbox. Y es que, como podemos ver en la imagen del tweet, Microsoft está trabajando en Xbox Dynamic Backgrounds Editor, es decir, una herramienta de creación de fondos de escritorio dinámicos, un tipo de personalización que atrae a muchos usuarios y del que ya te hablamos aquí.

¿Y por qué digo que me parece un movimiento muy inteligente, si finalmente esta aplicación llega a los usuarios? Porque su uso supone un recordatorio constante del ecosistema de Xbox. Al igual que Microsoft ha dado varios pasos para integrar imágenes referenciadas desde Bing, con esa misma finalidad, ofrecer una aplicación que permita a los usuarios diseñar sus fondos de escritorio dinámicos personalizados, trae al frente una de las prioridades de la compañía durante los últimos años.