Guía de compras de tarjetas gráficas: diez modelos a precio razonable

Tras una etapa bastante convulsa en la que no tenía sentido alguno hacer una guía de compras de tarjetas gráficas, ya que el precio de algunos modelos llegaba a triplicar el nivel recomendado por NVIDIA y AMD, hoy por fin puedo compartir con vosotros un artículo de este tipo gracias a la normalización casi total que ha experimentado mercado. Dicha normalización todavía no se ha completado, pero sí que ha hecho que podamos encontrar cada vez más productos con un precio muy cercano al recomendado.

Puede que algún lector me diga que todavía no es el momento porque no hemos alcanzado esa normalización, pero creo que precisamente es el mejor momento por eso, porque la situación actual en la que se encuentra el mercado nos deja un popurrí de modelos de diferentes generaciones con precios muy diversos, y pinta un cuadro muy difícil de interpretar por el ojo menos experto.

Así, por ejemplo ahora mismo podemos encontrar unidades de la GTX 1660 Super con un precio casi idéntico al de las GeForce RTX 3050, y también podemos toparnos con unidades de la GeForce RTX 2060 que cuestan casi lo mismo que una GeForce RTX 3060. Tanto la GTX 1660 Super como la GeForce RTX 2060 serían, en esos dos ejemplos, una mala compra, ya que las otras dos tarjetas gráficas son más potentes.

Es el problema que tiene la concurrencia de tarjetas gráficas de generaciones diferentes, que al final nos encontramos con un panorama muy complicado donde resulta muy difícil tomar la decisión correcta, sobre todo si no tenemos claro las diferencias de rendimiento que existen entre los modelos que pueblan las distintas gamas dentro de cada generación. Sobre este tema, quiero recordaros que nuestra guía de equivalencias os será de gran ayuda.

Consideraciones previas: El mundo de las tarjetas gráficas ha cambiado mucho

Hace unos años solo teníamos que valorar el rendimiento en un frente, pero ahora, con la popularización del trazado de rayos y la llegada de las tecnologías de reescalado tenemos otros dos frentes que valorar. En líneas generales, las tarjetas gráficas Radeon RX 6000 rinden muy bien en rasterización, pero debido a su arquitectura centrada alrededor de la caché infinita sufren más al llegar a resoluciones elevadas, especialmente en 4K.

Las GeForce RTX 30 de NVIDIA han ganado claramente la guerra de esta generación en materia de rendimiento global, ya que ofrecen un rendimiento muy alto y más equilibrado en rasterización, y son mucho más potentes en trazado de rayos. Esto, unido al valor que representa el DLSS de segunda generación, justifica de sobra esa victoria, aunque hay que reconocer que AMD ha hecho un trabajo loable con las Radeon RX 6000, y que ha logrado recortar distancias con el gigante verde.

Si el trazado de rayos es algo fundamental para ti, tenlo claro, las GeForce RTX 30 son tu mejor opción. Por contra, si esto es algo secundario y buscas un valor más ajustado en relación precio-prestaciones bajo rasterización, las Radeon RX 6000 son una alternativa muy interesante, especialmente dentro de la gama media (Radeon RX 6600 y Radeon RX 6600 XT). Otras cosas que debes tener en cuenta antes de comprar una tarjeta gráfica son:

Los componentes de tu PC , ya que montar tarjetas gráficas muy potentes en equipos con procesadores muy viejos equivale a crear un enorme cuello de botella.

, ya que montar tarjetas gráficas muy potentes en equipos con procesadores muy viejos equivale a crear un enorme cuello de botella. La fuente de alimentación , puesto que si esta no tiene potencia suficiente para alimentar adecuadamente a tu nueva tarjeta gráfica tendrás entre manos una bomba de relojería.

, puesto que si esta no tiene potencia suficiente para alimentar adecuadamente a tu nueva tarjeta gráfica tendrás entre manos una bomba de relojería. La resolución a la que vas a jugar y tus aspiraciones , ya que obviamente no hace falta la misma tarjeta gráfica para jugar en 1080p que para hacerlo en 4K. Sobre este tema ya hablamos largo y tendido en esta otra guía.

, ya que obviamente no hace falta la misma tarjeta gráfica para jugar en 1080p que para hacerlo en 4K. Sobre este tema ya hablamos largo y tendido en esta otra guía. El presupuesto del que dispones , siempre en relación con tus objetivos. Así, por ejemplo, si tu prioridad es el trazado de rayos pero tienes un presupuesto de menos de 380 euros la GeForce RTX 3050 sería una opción más interesante que la Radeon RX 6600.

, siempre en relación con tus objetivos. Así, por ejemplo, si tu prioridad es el trazado de rayos pero tienes un presupuesto de menos de 380 euros la GeForce RTX 3050 sería una opción más interesante que la Radeon RX 6600. El espacio del que dispone el chasis de tu ordenador, puesto que no todas las tarjetas gráficas tienen el mismo tamaño y algunas ocupan tanto espacio que podrían no caber en tu equipo.

La interfaz que vas a utilizar, porque ciertos modelos se limitan a PCIE Gen4 x8 o x4, y si se utilizan bajo PCIE Gen3 acaban perdiendo rendimiento.

porque ciertos modelos se limitan a PCIE Gen4 x8 o x4, y si se utilizan bajo PCIE Gen3 acaban perdiendo rendimiento. La calidad de acabados en general y los conectores de alimentación, dos claves importantes porque no todas las tarjetas gráficas tienen la misma calidad de construcción, y porque aunque en apariencia cumplas con los requisitos de alimentación podrías no tener los cables necesarios.

Es importante que tengas claro, antes de entrar a ver las 10 tarjetas gráficas que te recomendamos, que no vale la pena comprar un modelo con un diseño y una construcción premium que cuesta lo mismo que un modelo de una gama superior, pero que tiene un diseño más discreto y una calidad de construcción más humilde. Así, por ejemplo, sería absurdo comprar una GeForce RTX 3060 con un diseño premium al precio de una GeForce RTX 3060 Ti.

Diez tarjetas gráficas interesantes y a buen precio

1.-Sapphire Pulse AMD Radeon RX 6400

GPU Navi 24 en nodo de 6 nm.

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

12 núcleos para trazado de rayos.

Bus de 64 bits.

16 MB de caché infinita.

4 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

TBP de 53 vatios.

¿Por qué vale la pena? Porque está rebajada a 159,89 euros, y por ese precio ofrece un valor bastante equilibrado. Su rendimiento es similar al de una GTX 1650, lo que significa que es capaz de mover juegos en 1080p sin problemas, siempre que ajustemos la calidad gráfica. Es importante recordar que está limitada a PCIE Gen4 x4, así que perderá rendimiento bajo PCIE Gen3.

Es ideal para: equipos de gama baja, compactos y con fuentes de alimentación muy poco potentes.

2.-Zotac Gaming GeForce RTX 3050 Twin Edge OC

GPU GA106 en 8 nm.

2.560 shaders.

80 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

80 núcleos tensor de tercera generación.

20 núcleos RT de segunda generación.

Bus de 128 bits.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Necesita un conector de alimentación de 8 pines, y se recomienda una fuente de alimentación de 450 vatios.

TGP de 130 vatios.

¿Por qué vale la pena? Pues porque está muy por encima, a nivel global, de la GTX 1660 Ti y cuesta solo un poco más que esta. En rendimiento bruto, la GeForce RTX 3050 es un poco más potente que la GTX 1660 Ti, pero acelera trazado de rayos, soporta DLSS de segunda generación y tiene 2 GB más de memoria gráfica. Es una de las mejoras tarjetas gráficas que ha lanzando NVIDIA dentro de la serie XX50. Puede con juegos en 1080p y en 1440p, aunque utiliza la interfaz PCIE Gen4 x8, así que puede perder un poco de rendimiento bajo PCIE Gen3 en algunos casos.

Es ideal para: equipos de gama media-baja, y para montar un nuevo PC de última generación potente pero asequible. Cuesta 349,90 euros.

3.-AMD Radeon RX 6600 XFX Speedster SWFT 210

GPU Navi 23 XL en 7 nm.

Arquitectura RDNA 2.

1.792 shaders.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Necesita una fuente de alimentación de 500 vatios, y un conector de alimentación adicional de 8 pines.

TBP de 132 vatios.

¿Por qué vale la pena? Porque ofrece un rendimiento muy bueno en rasterización, puede mover juegos en 1080p y 1440p con fluidez y tiene un precio muy atractivo ahora que está rebajada a 374,89 euros. Supera en rasterización a la RTX 3050, pero pierde en trazado de rayos y el FSR sigue sin estar al nivel del DLSS de segunda generación. Utiliza una interfaz PCIE Gen4 x8, así que pierde también rendimiento bajo PCIE Gen3.

Es ideal para: equipos de gama media y media-baja, y para montar un nuevo PC de última generación potente pero asequible centrado sobre todo en rasterización.

4.-Gigabyte AMD Radeon RX 6600 XT EAGLE

GPU Navi 23 XT.

Arquitectura RDNA 2.

2.048 shaders.

32 unidades para acelerar trazado de rayos.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 16 GHz.

TBP de 160 vatios, utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Este modelo ofrece una importante mejora de rendimiento frente al anterior, y con una diferencia de precio muy pequeña, ya que solo cuesta 419,89 euros. Está muy cerca de su precio recomendado, y con ella podremos jugar a cualquier cosa en 1440p con calidad máxima y disfrutar de una fluidez total, ya que está al nivel de la RTX 2070 Super en rasterización. Utiliza también una interfaz PCIE Gen4 x8, así que pierde rendimiento bajo PCIE Gen3.

Es ideal para: equipos de gama media potentes para jugar en 1080p o 1440p con todas las garantías, pero sin tener que hacer una gran inversión.

5.-AMD Radeon RX 6700 XT XFX Speedster SWFT309

GPU Navi 22 XT en 7 nm.

2.560 shaders.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos.

Bus de 192 bits.

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

96 MB de caché infinita.

TBP: 230 vatios, requiere dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Porque es una de las mejores opciones dentro de su rango de precios, al menos a día de hoy. Supera a la GeForce RTX 3060 Ti en rasterización y logra acercarse a la GeForce RTX 3070, lo que significa que es capaz de mover juegos con total fluidez en 1440p y que puede llegar a 4K si ajustamos la calidad gráfica, aunque su nivel óptimo es 1440p. No pierde rendimiento bajo PCIE Gen3. Por 584,89 euros, es una opción interesante.

Es ideal para: sobre todo para equipos de gama media-alta que quieran utilizar monitores 1440p con una alta tasa de refresco, y para usuarios que quieran potencia bruta en rasterización.

6.-MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus

GPU GA104 en 8 nm.

4.864 shaders.

152 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

152 núcleos tensor.

38 núcleos RT.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TGP de 200 vatios, requiere un conector de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Porque aunque sea menos potente en rasterización que la RX 6700 XT rinde mejor en trazado de rayos, y juega con la ventaja de soportar DLSS de segunda generación. Con dicha tecnología activa la RTX 3060 Ti es capaz de mover juegos en 4K con total fluidez, y en calidades máximas. Un valor muy sólido por 599,91 euros, y con mucha vida por delante gracias a su potencia y a su hardware especializado. No pierde rendimiento bajo PCIE Gen3.

Es ideal para: especialmente para aquellos que quieran montar un PC de gama media-alta priorizando el rendimiento en trazado de rayos, aunque también podemos aspirar al 4K sin problema, y sin tener que hacer una enorme inversión.

7.-Zotac Gaming GeForce RTX 3070

GPU GA104 en 8 nm.

5.888 shaders.

184 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

184 núcleos tensor.

46 núcleos RT.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz.

Bus de 256 bits.

TGP de 220 vatios. Requiere dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Porque está rebajada a 619,90 euros, y por ese precio ofrece un valor realmente bueno. Puede con juegos actuales en 4K nativo, rinde mejor que sus equivalentes de AMD en trazado de rayos y cuenta con el valor añadido del DLSS de segunda generación. Una opción mucho más apetecible que la RTX 3060 Ti, si puedes invertir un poco más de dinero. Se mantiene como una de las tarjetas gráficas más potentes que existen, y no pierde rendimiento con PCIE Gen3.

Es ideal para: montar equipos de gama alta muy potentes y con una larga vida útil, pero sin tener que invertir cerca de mil euros en la tarjeta gráfica.

8.-PNY GeForce RTX 3080 XLR8

GPU GA102 en 8 nm .

8.704 shaders.

272 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

272 núcleos tensor.

68 núcleos RT.

10 GB de GDDR6X a 19 GHz.

Bus de 320 bits.

TGP de 320 vatios. Requiere dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Pues porque está solo un poco por encima del precio recomendado por NVIDIA, algo que este modelo en concreto compensa con su diseño y calidad de construcción, y porque se trata de un auténtico monstruo que puede con cualquier cosa en 4K con calidad máxima, y sin tener que recurrir al DLSS. También rinde mucho mejor que las alternativas de AMD con trazado de rayos, y puede trabajar en modo PCIE Gen3 x16.

Es ideal para: dar forma a un equipo de gama alta capaz de mover juegos con todas las garantías en 4K con calidad máxima, y para disfrutar del trazado de rayos en 1440p manteniendo un alto nivel de rendimiento, gracias al DLSS. Cuesta 879,90 euros.

9.-Gigabyte Radeon RX 6900 XT GAMING OC

GPU Navi 21 XTX en 7 nm.

5.120 shaders.

320 unidades de texturizado.

80 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

TBP de 300 vatios. Necesita una fuente de 700 vatios y dos conectores de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? Porque es una de las tarjetas gráficas más potentes que existen a día de hoy en rasterización, y su precio ha bajado hasta los 999,90 euros. Con ella podremos jugar a cualquier título en 4K y calidad máxima manteniendo una excelente fluidez, aunque hay que tener presente que pierde mucho fuelle cuando activamos el trazado de rayos. Puede trabajar en modo x16 bajo PCIE Gen3.

Es ideal para: equipos tope de gama centrados sobre todo en la resolución y la fluidez, ya que pierde mucho con trazado de rayos activo y no tiene una alternativa sólida al DLSS de segunda generación.

10.-KFA2 GeForce RTX 3080 Ti

GPU GA102 en proceso de 8 nm.

10.240 shaders

320 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

320 núcleos tensor.

80 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 19 GHz.

TGP: 350 vatios, necesita dos conectores de alimentación adicional de 8 pines.

¿Por qué vale la pena? es una de las tarjetas gráficas más potentes que existen. Su rendimiento es solo ligeramente inferior al de una GeForce RTX 3090, pero podemos conseguirla por solo 1.099,95 euros, un precio inferior al recomendado por NVIDIA. Sí, habéis leído bien, este modelo está por debajo de su precio recomendado. Puede trabajar en modo x16 bajo PCIE Gen3, y es capaz de mover cualquier cosa en 4K, con o sin trazado de rayos, aunque en algunos casos con el apoyo del DLSS.

Es ideal para: disfrutar casi del mismo rendimiento que tendríamos con un equipo tope de gama, pero sin tener que pagar más de 2.000 euros.