El mercado de las tarjetas gráficas se encuentra todavía en una situación complicada. Los precios siguen inflados, y esto hace que no sea recomendable comprar. Sin embargo, la bajada de precios que se ha producido recientemente, y el miedo a que estos puedan volver a subir a corto plazo como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha llevado a algunos a tomar la decisión de no esperar más, y de comprar una nueva tarjeta gráfica.

Si eres uno de los que ha tomado esa decisión, es probable que estés un poco perdido por la concurrencia de diferentes generaciones que existe ahora mismo en el mercado, y también por la gran variedad de tarjetas gráficas que podemos encontrar dentro de una misma gama. Soy consciente de esto, y por ello he querido dar forma a esta nueva guía, totalmente actualizada, clara y directa en la que voy a compartir con vosotros cuáles son las tarjetas gráficas que necesitamos para jugar en resolución 1080p, 1440p y 4K con calidad muy alta o máxima partiendo de dos claves importantes:

El rendimiento que ofrecen , y para daros más opciones y una visión más amplia diferenciaré tres niveles: el mínimo, el medio y el máximo, es decir, el nivel a partir del cual ya no compensa ir a por un modelo más caro.

Su rendimiento con trazado de rayos, y las tecnologías avanzadas que pueden marcar la diferencia, como el DLSS de NVIDIA. El FSR es un simple reescalado espacial que es compatible con todas las tarjetas gráficas actuales, y no representa un valor añadido al nivel de aquel.

¿Y qué significa cada nivel? Pues es muy sencillo:

Nivel mínimo: las tarjetas gráficas con las que tendremos una buena experiencia. Podremos jugar con calidades muy altas de forma fluida en muchos casos, pero no siempre alcanzaremos 60 FPS estables, y en algunos títulos tendremos que bajar la calidad a niveles medios.

Nivel medio: en este nivel se incluirán las tarjetas gráficas que nos permitirán jugar con total fluidez en casi todos los casos, manteniendo 60 FPS y disfrutando de calidades máximas o muy altas. Puede haber alguna excepción puntual, pero no tendremos que hacer sacrificios.

Nivel máximo: es el nivel a partir del cual podemos jugar con todas las garantías a la resolución indicada, alcanzando 60 FPS estables y con calidad máxima en todos los casos. Normalmente, no vale la pena ir más allá de este nivel.

Tarjetas gráficas para jugar en 1080p

Es una resolución bastante asequible, pero ofrece un buen nivel de nitidez. Por ello, es una de las más utilizadas, especialmente por los jugadores con presupuestos más ajustados. Con esta resolución se manejan poco más de 2,073 millones de píxeles, y prácticamente cualquier tarjeta gráfica de gama media de las tres últimas generaciones puede ofrecer una buena experiencia.

Ten en cuenta que, cuando jugamos en 1080p, la CPU juega un papel bastante importante, especialmente cuando se acompaña de tarjetas gráficas cuyo rendimiento está por encima de la media, y que un procesador poco potente puede acabar ejerciendo un importante cuello de botella. Si tienes dudas sobre este tema, consulta la guía que publicamos el pasado año, encontrarás toda la información que necesitas.

Nivel básico: las GTX 1650 Super, GTX 1060 de 6 GB, Radeon RX 5500 XT de 8 o Radeon RX 580 de 8 GB se sitúan en este nivel, ya que nos permiten jugar con fluidez en 1080p y con calidades máximas a muchos juegos, pero en títulos más actuales y exigentes ya están dando signos claros de agotamiento.

Nivel medio: las GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti y Radeon RX Vega 56 posicionan en este nivel. Con ellas podemos disfrutar de una buena experiencia incluso en juegos muy exigentes, como Cyberpunk 2077, y con calidades máximas.

Nivel máximo: las RTX 2070, RTX 3060 y Radeon RX 6600 deberían ser «el techo» si vamos a jugar en 1080p, salvo que tengamos un procesador muy potente y un monitor con una alta tasa de refresco. Con ambas podremos mover cualquier título actual en calidades máximas, o muy altas, y disfrutar de más de 60 FPS estables.

Tened en cuenta que las soluciones de NVIDIA rinden mejor al activar el trazado de rayos, y que el DLSS puede marcar una diferencia importante incluso con esta resolución cuando activamos dicha tecnología, porque la carga gráfica aumenta de forma drástica.

Tarjetas gráficas para jugar en 1440p

Esta resolución ha sido menospreciada en más de una ocasión, y de forma bastante injusta. Puedo dar fe de que supone una mejora notable frente a 1080p, no en vano pasamos de 2,073 millones de píxeles a 3,686 millones de píxeles. Está claro que el salto no es tan grande como el que tendríamos yendo al 4K, pero como contrapartida las exigencias a nivel de hardware no se disparan, y esto hace que jugar en 1440p sea mucho más asequible.

El impacto del procesador cuando jugamos en 1440p es menor, pero esto no quiere decir que se anule por completo, así que tened mucho cuidado, ya que unir una GPU muy potente a un procesador como el Ryzen 5 1600 o al Core i7 4790, por ejemplo, os acabará provocando también un importante cuello de botella.

Nivel básico: las GTX 1660 Ti, RTX 3050 y Radeon RX Vega 56 nos permitirán jugar con garantías a la mayoría de los títulos actuales, es decir, con calidades muy altas y una buena fluidez, aunque nos encontraremos con más de una excepción, y no siempre podremos mantener 60 FPS estables.

Nivel medio: las RTX 2070, RTX 3060 y Radeon RX 6600 son suficiente para disfrutar de una experiencia óptima en casi todos los títulos actuales a esta resolución y con calidades máximas, aunque nos encontraremos con alguna excepción puntual en la que no podremos mantener 60 FPS estables sin bajar un poco la calidad gráfica.

Nivel alto: las RTX 2080 Super, RTX 3060 Ti y Radeon RX 6700 XT son las opciones «techo» en esta resolución, aunque mantengo lo que os dije en el apartado dedicado a la resolución 1080p, y es que sin vamos a utilizar, por ejemplo, un monitor de 144 Hz sería interesante comprar modelos más potentes, como la GeForce RTX 3080 o la Radeon RX 6800 XT.

En esta resolución, el trazado de rayos tiene un coste de rendimiento mucho más grande debido al aumento del número total de píxeles. Esto da una mayor ventaja a las tarjetas gráficas GeForce de NVIDIA, y el DLSS marca una diferencia mayor que en 1080p.

Tarjetas gráficas para jugar en 4K

Una resolución que lleva tiempo entre nosotros, pero que no ah terminado de convertirse en el nivel «estándar» por sus altas exigencias a nivel de hardware. Cuando utilizamos esta resolución ponemos en pantalla 8,294 millones de píxeles, cuatro veces más que en 1080p, y más del doble de píxeles que en 1440p. Con eso en mente, es fácil entender por qué mejora tanto la calidad gráfica, y por qué necesitamos tarjetas gráficas mucho más potentes.

En esta resolución, el impacto del procesador se reduce mucho porque tenemos una enorme cantidad de píxeles en pantalla, lo que hace que la GPU deba asumir una carga de trabajo muy grande, y que el procesador pueda ir más «desahogado», ya que el ritmo que le marca la GPU «es más lento». Con todo, siempre tendremos que cumplir el mínimo recomendado para cada juego si queremos evitar un cuello de botella.

Nivel básico: las RTX 2080 Super, RTX 3060 Ti y Radeon RX 6700 XT se desenvuelven bastante bien en 4K, pueden mover muchos títulos actuales de forma fluida y con calidades muy altas sin problema, pero si queremos mantener 60 FPS tendremos que reducir la calidad gráfica en varios títulos.

Nivel medio: las RTX 3080 y Radeon RX 6800 XT son la mejor opción para los que quieran jugar en 4K con todas las garantías, ya que son capaces de mantener medias estables de 60 FPS incluso en los juegos más exigentes y peor optimizados, y solo tendremos que bajar un poco la calidad para ganar fluidez en títulos muy concretos, como Cyberpunk 2077.

Nivel máximo: las RTX 3080 Ti y Radeon RX 6900 XT se encuadran en este nivel, y en algunos títulos llegan a marcar la diferencia entre llegar, o no llegar, a los 60 FPS sin tener que reducir la calidad gráfica del juego.

Al llegar a 4K, la carga de píxeles que debe manejar la tarjeta gráfica se multiplica exponencialmente, y esto hace que activar el trazado de rayos dé un mordisco enorme al rendimiento. Tanto es así que, por ejemplo, Cyberpunk 2077 es injugable en 4K con trazado de rayos al máximo, salvo que activemos el DLSS en el caso de NVIDIA o el FSR en el caso de AMD. Como ya he dicho anteriormente, las RTX serie 20 y 30 tienen ventaja por la mayor calidad del DLSS, y por su mayor rendimiento con trazado de rayos.

Sobre el tema del DLSS, y su impacto en el rendimiento, publicamos recientemente un artículo donde utilizamos una GeForce RTX 3050 para comprobar si dicha tecnología puede obrar un milagro y permitirnos jugar en 4K. La respuesta fue un sí rotundo, y como os mostramos en distintas imágenes comparativas, la pérdida de calidad de imagen que se producía al activar dicha tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen era tan reducida que el sacrificio en términos de nitidez era, en general, más que aceptable.

He querido hacer se inciso porque sí, es posible jugar en 1080p, 1440p y 4K con tarjetas gráficas inferiores a las que os hemos indicado, pero no con calidades muy altas o máximas y un buen nivel de fluidez. Al final, bajar de esos mínimos nos obligará a hacer sacrificios que no siempre son aceptables, y que en algunos juegos pueden ser demasiado marcados, incluso partiendo del mínimo recomendado que os hemos indicado.

En ese sentido piensa, por ejemplo, que una GTX 1060 de 6 GB solo llega a una media de 26 FPS en Cyberpunk 2077 con el juego configurado en 1080p y calidad máxima, y que cuando bajamos a calidad media se mueve en la franja de los 40 FPS. Sin embargo, en Gears 5 puede alcanzar 60 FPS sin problema. Al final, cada juego puede marcar también una diferencia importante, y por eso es mejor que optéis por el nivel medio.