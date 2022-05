NVIDIA lleva los juegos al Computex 2022

En estos días se está celebrando Computex 2022 y, entre tantos y tan interesantes anuncios dedicados al hardware, NVIDIA llevó ayer la parte más lúdica que, además, debemos de recordar que es uno de los negocios de mayor volumen del sector tecnológico. Me refiero, claro, a los juegos y a cómo sus tecnologías contribuyen a ofrecer experiencias de primer nivel no solo a aquellos usuarios que cuentan con el hardware más avanzado, también para otros con sistemas más discretos pero que no quieren (y con razón) renunciar a un rendimiento superior.

Así, en la presentación de NVIDIA hemos podido saber qué juegos recibirán próximamente compatibilidad con DLSS a través de los drivers Game Ready de la compañía. Recordemos que DLSS es la tecnología de resampleado de NVIDIA basada en inteligencia artificial, y que permite que la GPU pueda renderizar los frames a menor resolución, para que estos sean entonces ampliados manteniendo la calidad de la salida original.

La primera novedad en este sentido es Hitman 3, que desde el 24 de mayo ya cuenta con soporte NVIDIA DLSS. junto con reflejos opacos y sombras con trazado de rayos. La mejora de rendimiento en el modo Ultra (el más alto del juego) con trazado de rayos y resolución 4K se traduce en que la tasa de frames se multiplica por dos. Además, estos son los avances de futuros títulos anunciados por NVIDIA: