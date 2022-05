PlayStation llevará Returnal a PC a través de Steam

Durante los últimos meses hemos visto como Sony iba trasladando algunos de sus últimos juegos fuera del entorno de PlayStation, para ofrecer una nueva disponibilidad en PC. Ahora, parece ser que el próximo gran titulo en abandonar la exclusividad de las consolas sería Returnal, el exitoso roguelike desarrollado por Housemarque para la PS5.

Así al menos lo indican desde Steam DataBase, con la ficha de un juego desconocido bajo el nombre en clave «Oregon», en el cual se pueden encontrar numerosas referencias al título de PS5, tales como los géneros fichados: roguelite, atmosférico, sci-fi, bullet hell, y personaje principal femenino.

It appears Returnal is headed to Steam

A SteamDB page features tags that accurately describe the game and some text string that mentions the ‘Tower Of Sisyphus’https://t.co/wuFqDwLV7o pic.twitter.com/jrvZf70s1K

— Nibel (@Nibellion) May 26, 2022