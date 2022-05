Monument Valley llegará a PC a través de Steam

Parece mentira, pero ya han pasado ocho años desde la llegada de Monument Valley, un juego que causó verdadera sensación en su momento por la combinación de un diseño fascinante y unos puzzles que, sin ser terriblemente complejos, sí que resultaban lo suficientemente desafiantes como para atraer y entretener a una ingente cantidad de usuarios que se engancharon al que, para muchos, fue el juego del año.

Recuerdo haberlo jugado en su momento y la única pega que fui capaz de sacarle fue su duración, más corta de lo que cabría desear, señal no obstante de cuánto lo disfruté. Y es una opinión que me consta compartida, pues me llegaron muchas similares en aquel momento. Para compensar (y para hacer más negocio, claro), en 2017 llegó Monument Valley 2, y hace poco más de un año Apple sumó Monument Valley+, una reedición del clásico, a su servicio de suscripción de juegos, Apple Arcade.

Sin embargo, durante todos estos años los usuarios de PC no han tenido la posibilidad de disfrutarlo en sus sistemas, y hasta el momento no había noticia de que esto fuera a cambiar. Sin embargo, y como podemos ver en Steam, esta limitación desaparecerá el próximo 12 de julio, momento en el que Monument Valley y Monument Valley 2 debutarán en la tienda de Valve, tanto por separado como en un pack con ambos títulos.

Para que la experiencia sea más satisfactoria, su creador ha realizado varios ajustes. En primer lugar, claro, en lo referido a los controles, pues las versiones para móvil se basan en control táctil, por lo que resultaba necesario rediseñarlos para que el juego se pueda controlar con teclado y ratón. Y, por otra parte, también en lo referido a su aspecto visual, tanto por la orientación de la pantalla como por su proporción de aspecto, aspectos que difieren (sobre todo el primero, claro) entre ambas plataformas.

Todavía no sabemos qué precios tendrán en España, pero en Estados Unidos cada juego costará 7,99 dólares, aunque también será posible comprarlos en un pack que supondrá un descuento del 15% con respecto a lo que nos costaría comprarlos por separado. Además, en estas ediciones se incluirán también los DLC que se publicaron para ambos juegos, Forgotten Shores e Ida’s Dream para la primera entrega y The Lost Forest para Monument Valley 2. Si disfrutaste de ellos en su momento en móvil, parece una buena opción darles una oportunidad a las versiones para PC, personalmente yo creo que lo haré, al igual que lo hice con LEGO Builder’s Journey.