Como ya te contamos entonces, Netflix inició en marzo las pruebas de un nuevo sistema para combatir las contraseñas compartidas, un programa piloto lanzado en Chile, Costa Rica y Perú, mediante el cual los usuarios que no compartieran residencia con el titular de la cuenta tendrían que pagar una cuota reducida para poder emplear el servicio. Esta función, según afirmaba Netflix, permitiría además a los usuarios mantener perfiles segregados, proporcionando así una mayor autonomía y privacidad.

El precio de las subcuentas de Netflix en este programa de prueba es de 380 pesos (2,70 euros) en Chile, 2,99 dólares en Costa Rica y 7,9 soles (1,92 euros) en Perú, frente a los 5.940 pesos en Chile, 8,99 dólares en Costa Rica y 24,90 soles en Perú por cuenta principal. Sin duda es una opción bastante económica que no obstante, no habría cosechado el éxito que debía esperar la compañía, según podemos leer en Business Insider.

Y es que, según nos cuentan, la acogida de las subcuentas de Netflix ha sido bastante negativa, con usuarios dándose de baja al no poder compartir sus contraseñas como hasta ahora, y al tiempo otros que han seguido empleando el servicio como hasta ahora, evidentemente sin pagar el sobreprecio de las subcuentas. Unos precedentes que, observados desde fuera, nos invitan a pensar que a medida que se extiendan a otras regiones, la acogida será similar, es decir, bastante negativa.

Netflix tiene un problema, y es un problema muy serio, con las cuentas compartidas, pero no es el que piensan sus directivos. La compañía lleva tiempo persiguiendo este tipo de uso, algo que es comprensible cuando hablamos de desconocidos que se ponen de acuerdo para contratar una cuenta y compartir gastos, pero no tanto cuando hablamos de miembros de una misma familia que,, aunque no son convivientes, sí que tienen un vínculo muy estrecho.

Hasta el despliegue del programa de pruebas en Chile, Costa Rica y Perú, las medidas que se habían adoptado eran de tipo técnico, mostrando mensajes y forzando a los usuarios a volver a iniciar sesión de nuevo, pero con estas pruebas parecen dispuestos a avanzar en este sentido. Y el problema es que hay una proporción importante de usuarios que, si no pueden compartir su cuenta, pueden darse de baja de Netflix, tal y como ya ha ocurrido con el programa piloto.

Hace algo más de un mes supimos que los anteriores gestores de HBO Max eran perfectamente conscientes del uso compartido de las cuentas de usuario, pero que a diferencia de Netflix entendían que era algo normal y, en consecuencia, llevaban un cierto control pero solo adoptaban medidas ante lo que consideraban que era un uso abusivo. Todo un guiño a los usuarios de Netflix, del que muchos de ellos seguramente tomarán buena nota si la compañía endurece sus medidas en este sentido.

Netflix, al igual que HBO Max, debería auditar en condiciones el uso compartido de las cuentas, de manera individual, y perseguir solo aquellos casos que supongan un uso realmente abusivo, no algo razonable. El principal problema de la compañía no son las cuentas compartidas, es la bajada de suscriptores, y con este tipo de acciones parece que se está disparando en el pie.