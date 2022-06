Todavía sin haber sido anunciados oficialmente por Sony, una fuente anónima ha filtrado los próximos juegos gratis de PS4 y PS5 para los usuarios de PlayStation Plus (PS Plus) que se podrán reclamar durante todo el mes de junio. Y es que coincidiendo con la llegada del nuevo modelo de suscripción, parece ser que la compañía estaría preparándose para ofrecernos tres grandes títulos con nada menos que God of War a la cabeza, acompañado de Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl.

A falta de la confirmación oficial, se espera que estos juegos estén disponibles a partir del próximo lunes 6 de junio, fecha tope para la reclamación de los títulos actualmente disponibles desde PS Plus.

God of War (PS4)

La galardonada entrega de Kratos que presentó todo un cambio de paradigma en la saga. Y es que en ella nos encontramos con un Kratos de mayor edad, que ha dejado atrás el mundo de los dioses griegos para tratar de adaptarse y vivir en paz en las tierras mortales del norte, todavía extrañas para él, junto con su familia.

Sin embargo, el pasado parece no querer dejarlo ir, obligándolo a afrontar nuevos peligros inesperados a la par que aprovechar la oportunidad de ejercer como padre. Así, junto a su hijo Atreus, se aventurará en lo más profundo e inclemente de las tierras de Midgard para luchar por culminar una búsqueda personal.



Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Lidera a tu equipo y lucha en línea para demostrar quién es el mejor ninja. Lucha en equipos de cuatro para competir contra tus amigos en local u otros jugadores en línea, y da vida a los tan característicos combates de la conocida saga de anime y manga. Además, los gráficos de Shinobi Striker se han remodelado por completo con un nuevo estilo gráfico creado desde cero, con unos personajes y entornos más destacados, y unos efectos visuales mucho más impresionantes.



Nickelodeon All-Star Brawl (PS4 y PS5)

Lánzate a la acción como uno de tus personajes favoritos de Nickelodeon en estas locas batallas de plataformas, con un plantel de superestrellas que incluyen desde Bob Esponja, las Tortugas ninja, Korra, Cat-Dog, Danny Phantom, los Thornberrys, Arnold, los Rugrats y muchas más caras reconocibles de la televisión, todos ellos con unos movimientos y ataques únicos inspirados en sus personalidades.



¿God of War Ragnarok a la vuelta de la esquina?

A tan sólo un día del próximo evento de presentación State of Play, el hecho de que la compañía ofrezca un título de gran calidad como God of War entre sus juegos gratuitos nos da bastante que pensar. Y es que no se trataría de la primera vez que Sony aprovecha la expectación o hype del momento para promocionar sus juegos, tal y como hizo este mes al regalar FIFA 22 (todavía disponible en PS Plus) justo antes del comienzo de la UEFA Champions League.

Sin embargo, los propios directivos de Sony confirmaban que este primer evento estaría centrado en los anuncios de las compañías third-party y otros estudios ajenos a su matriz, por lo que no cabría esperar novedades de God of War Ragnarok aquí.

No obstante, esta misma semana también tendrá lugar la celebración del Summer Games Fest, feria que sustituirá este año al E3 2022, en la cual se centrarán los principales anuncios de los juegos esperados para los meses restantes de este año y el próximo, dejando así la ventana abierta al posible anuncio de la fecha de esta secuela de la última aventura de Kratos.