Qué esperar del State of Play del 2 de junio

El pasado viernes Sony nos sorprendía con el anuncio de la inminente celebración de un nuevo State of Play, su evento online para la presentación de novedades dentro de su ecosistema de consolas PS4 y PS5, vaticinando la llegada de «revelaciones, anuncios y más». Sin embargo, dado que su celebración tendrá lugar el próximo jueves 2 de junio, justo dentro del marco de la celebración del Summer Game Fest, los rumores sobre los posibles anuncios se han disparado.

Tanto es así, que la propia compañía, de manos de un comentario de Shuhei Yoshida en Twitter, ha destacado que leamos con cuidado el propio anuncio oficial, remarcando que estará dedicado íntegramente a «algunas revelaciones emocionantes de nuestros socios externos (third-party partners), además de un adelanto de varios juegos en desarrollo para PlayStation VR2”.

Así pues, este State of Play parece estar relacionado con el reciente anuncio de que el nuevo sistema de realidad virtual para PS5 contará con más de 20 títulos originales en su lanzamiento, algunos de los cuales podríamos llegara ver durante este evento.

Read carefully “We’ll have some exciting reveals from our third-party partners, plus a sneak peek at several games in development for PlayStation VR2.”

