Microsoft lanza el Surface Laptop Go 2, especificaciones y precio de lo nuevo del gigante de Redmond

Justo esta mañana habíamos visto nuevos rumores sobre el Surface Laptop Go 2, y hace apenas una hora se ha confirmado su lanzamiento en España, aunque de momento en fase de reserva, lo que significa que podremos precomprarlo pero que no lo recibiremos hasta el 19 de julio, si somos particulares, o hasta el 7 de junio en el caso de empresas.

El Surface Laptop Go 2 es el sucesor directo del modelo que tuvimos la oportunidad de analizar el año pasado. Mantiene las mismas claves de aquel, lo que significa que es una apuesta clara por la movilidad, aunque sin renunciar por ello a un buen nivel de rendimiento ni a un precio contenido.

A nivel de diseño, el Surface Laptop Go 2 adopta un enfoque continuista, algo que podría parecer un problema pero que, francamente, me parece un acierto, porque el modelo original gozaba de un diseño fantástico y estaba terminado en aluminio, un material premium que es propio de equipos mucho más caros, y policarbonato de resina con fibra de vidrio en su base.

El teclado del modelo original fue también uno de sus puntos fuertes, gracias al tacto de sus teclas con terminación ligeramente cóncava y a su recorrido de 1,3 mm, que transmitía una respuesta muy buena con cada pulsación, lo que hacía que la experiencia de escritura fuese una de las mejores que he tenido la suerte de experimentar con un portátil de su clase. Imagino que el Surface Laptop Go 2 habrá mantenido el nivel o puede que lo haya mejorado. Hasta que no lo pruebe no lo tendré claro.

Surface Laptop Go 2: Especificaciones

Saltamos a ver las especificaciones del Surface Laptop Go 2, y nos encontramos con un panel PixelSense de 12,4 pulgadas con formato 3:2, que es ideal para trabajar con documentos, editar textos y para centrarnos en una única tarea. Su resolución es de 1.536 x 1.024 píxeles, lo que nos deja una densidad de 148 píxeles por pulgada, tiene una interfaz táctil y alcanza un brillo máximo de 330 nits.

El cerebro del Surface Laptop Go 2 es un procesador Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake), un chip que representa una mejora considerable frente al Intel Core i5-1035G1 que utilizaba el modelo anterior, ya que tiene un IPC mayor y cuenta con una GPU más avanzada y potente, aunque mantiene el conteo de cuatro núcleos y ocho hilos. La versión base incluye 4 GB de memoria LPDDR4X, pero se puede configurar con hasta 8 GB de RAM.

Por lo que respecta al almacenamiento, el Surface Laptop Go 2 viene con un SSD de 128 GB o de 256 GB, según la opción que escojamos, dispone de una cámara web frontal con resolución HD, tiene dos micrófonos de campo lejano integrados, lo que nos permite hacer videollamadas sin necesidad de añadir ningún periférico, y cuenta con altavoces Omnisonic sonido Dolby Audio Premium.

Saltando a la interfaz de conectividad nos encontramos con un puerto USB Type-C, un puerto USB Type-A, un conector jack de 3,5 mm y un puerto Surface Connect. Como cabía esperar, el Surface Laptop Go 2 integra conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, lo que significa que nos permitirá navegar por Internet a alta velocidad, y que podremos conectarle periféricos de forma inalámbrica sin problema.

En cuanto a la seguridad, el Surface Laptop Go 2 cuenta con un lector de huellas dactilares en su versión tope de gama (8 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento), soporta reconocimiento facial y cuenta con un chip TPM, lo que garantiza una compatibilidad total con Windows 11, que es el sistema operativo que trae preinstalado. Su peso es de solo 1,12 kilogramos, y promete una autonomía de hasta 13,5 horas por carga de batería.

El Surface Laptop Go 2 estará disponible con un precio de 669 euros en su configuración base. Como os hemos dicho, ya se puede reservar a través de la Microsoft Store. Os recuerdo, antes de terminar, que dicha tienda ofrece un descuento del 10% como ayuda a padres, estudiantes y profesores, tanto en dispositivos Surface como en accesorios.