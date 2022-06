Volviendo atrás con respecto a Windows 10, no cabe duda de que una de las nuevas características más destacables de Windows 11 es su panel de widgets. Sin embargo, este panel ha estado ahora relativamente limitado, contando exclusivamente con el soporte para aplicaciones nativas desarrolladas por Microsoft, con algunas herramientas básicas para mostrar el clima, la actualidad de noticias, deportes, y actualizaciones de algunas aplicaciones seleccionadas como Microsoft To Do, Fotos o Calendario, entre otras.

Aunque esto podría cambiar pronto. Y es que además de las herramientas propias, ya a comienzos de este año, veíamos los primeros indicios de que Microsoft comenzaría a implantar de manera oficial la llegada de elementos de terceros a la tienda de aplicaciones de Windows 11, entre los que se incluirían la vuelta de los widgets y herramientas adicionales para el escritorio que se popularizaron hace años con Windows 7.

Ahora, tal y como señalan desde Windows Latest, durante el evento Build 2022 de la compañía ha confirmado que «una amplia biblioteca de widgets podría estar disponible a finales de este año».

Según la documentación de Microsoft, los widgets funcionan con tarjetas adaptables que están escritas en JSON y permiten que las aplicaciones o los servicios intercambien datos abiertamente. Con las tarjetas adaptables, Microsoft puede transformar JSON en una interfaz de usuario nativa que se adapta automáticamente al contenedor o ventana de una aplicación específica, pudiendo actuar como una excelente experiencia complementaria para las aplicaciones Win32 y PWA en Windows 11.

Y es que de hecho la tecnología Adaptive Cards no es nueva, sino que ha estado siendo usada ya por Microsoft en Windows Timeline, Teams, Cortana, Outlook y otras aplicaciones nativas.

Si bien por el momento no sabemos exactamente cómo los desarrolladores podrán integrar sus aplicaciones con Widgets, pero un documento ha confirmado que los widgets solo tendrán un impacto mínimo en el rendimiento de Windows 11. Y es que tal y como detalla la compañía, estos widgets de terceros basados ​​en Adaptive Cards siempre harán uso de unas «memoria y CPU bajas», y su interfaz adaptable los diseñará automáticamente para que coincidan con la experiencia del host/factor de forma.