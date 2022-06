No parece que a Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2008, le termine de convencer el actual ecosistema de las criptomonedas. Y no es solo eso, es que además compara la actual situación de las mismas con la que vivimos hace ahora cerca de quince años, y que dio lugar a una crisis cuyos efectos resonaron a lo largo y ancho del mundo, y que todavía a día de hoy es muy recordada por quienes sufrieron sus consecuencias… que somos la inmensa mayoría.

Un elemento clave para que explotara la crisis de las hipotecas subprime, a la que alude Paul Krugman, fue la burbuja que se generó alrededor de la vivienda, con unos precios que subían como la espuma, al tiempo que las entidades financieras condecían préstamos hipotecarios casi con los ojos cerrados, sin análisis de riesgos. La creencia, casi universal, era que el precio de la vivienda no podía descender nunca, solo unos pocos se dieron cuenta de que la situación era insostenible, y de que tarde o temprano la burbuja tenía que explotar, algo que hizo finalmente en 2008.

Con algunas frases particularmente contundentes, Paul Krugman equipara la consideración que tenía la vivienda como inversión antes de que explotara la burbuja, con la mentalidad actual de parte del ecosistema de las criptomonedas y sus inversores, y lo que es más, plantea que el «final» de las mismas puede llegar con un reventón tan explosivo, para los inversores, como el que vivimos cuando quedó más que demostrado que el precio de la vivienda sí que podía descender, y mucho.

«Las criptomonedas se han vuelto tan valiosas y populares que la gente asume erróneamente que vale algo«, afirma Paul Krugman en una columna publicada en The New York Times titulada From the Big Short to the Big Scam, del gran «corto» (inversión que apuesta por un rendimiento negativo del activo en el que se hace la inversión) a la gran estafa, incluyendo además la referencia The Big Short, título de la película que cuenta la historia de la crisis de las subprime desde el punto de vista de los pocos que supieron ver lo que iba a ocurrir antes de que ocurriera.

Al igual de la confianza en el valor de la vivienda que dio lugar a la crisis de las subprime, Paul Krugman considera que a día de hoy vivimos una situación en la que la gran cantidad de opiniones que consideran que las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son una excelente inversión, condicionan a muchas personas que se muestran incrédulas antes los mensajes en contra. Y, en consecuencia, se suman como inversores, hinchando una burbuja que cada día podría estar más cerca de explotar.