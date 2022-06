Windows 11 22H2 está cada vez más cerca

Aunque todavía no sabemos la fecha de llegada de la versión definitiva de la actualización Windows 11 22H2, también conocida como Sun Valley 2, se van sucediendo las señales que indican que la espera no se nos hará larga, pues a diferencia de otras segundas revisiones del año de Windows, en este caso parece que no tendremos que esperar a octubre. No parece probable que llegue en mitad del verano (principalmente por la fecha comprometida con sus socios), pero sí que podría hacerlo en septiembre, posiblemente a mitades-finales de mes.

Y es que si hace cuatro semanas todo indicaba que la versión RTM de Windows 11 22H2 ya estaba lista, y dos semanas después era la propia Microsoft la que nos lo confirmaba, hoy nos cuentan, en su blog oficial, que los insiders del canal de vista previa, es decir, al que llegan solo las versiones lo suficientemente estables como para ser usadas en equipos de productividad, van a empezar a recibir ya las últimas compilaciones y actualizaciones de Windows 11 22H2. Es un salto muy importante, pues nos indica que Microsoft considera que su desarrollo ya está lo suficientemente maduro.

Como ya te contamos, Microsoft ha puesto el 5 de septiembre como fecha límite para que sus socios puedan remitir la versiones más actualizadas de sus drivers, pero al mismo tiempo también sabemos que junio es el mes elegido por Microsoft para empezar a entregar Windows 11 22H2 a los fabricantes, para que empiecen a realizar las pruebas necesarias en sus equipos. Dicho de otro modo, ya solo podemos esperar cambios mínimos.

Windows 11 22H2 será, esperamos, la actualización que servirá para completar un Windows 11 que, cuando llegó al mercado, no acreditaba la suficiente cantidad de novedades como para justificar el salto de versión. Desde entonces, y como te hemos ido contando, en Redmond han ido sumando nuevas y esperadas funciones. Así, podemos decir que el estado actual de Windows 11 ya hace que actualizarse desde Windows 10 sea una opción interesante.

Sin embargo, y ante la ya cercana llegada de Windows 11 22H2, es bastante probable que sean muchos los usuarios que esperan a su llegada, y a comprobar a través de la experiencia de terceros que se trata de una actualización segura, para dar finalmente el salto. Y esto, claro, es lo que nos explicaría que Microsoft tenga prisa por iniciar el despliegue de Windows 11 22H2, ya que puede ser el revulsivo que necesitan los números de Windows 11, cuyo crecimiento en cuota de usuarios se mantiene por debajo de las expectativas iniciales.