Summer Game Fest 2022: los mejores juegos y tráilers del evento de apertura

Después del primer adelanto del State of Play de Sony, ayer finalmente tuvo lugar el primer día de presentaciones del Summer Game Fest 2022, uno de los eventos más grandes e importantes de la escena del videojuego para este verano tras la retirada del E3. Así pues, de igual manera que en años anteriores, este evento nos ha presentado una enorme cantidad de tráilers y novedades a modo de primicias mundiales, alrededor tanto de juegos ya presentados, como algunas sorpresas completamente inéditas.

Sin embargo, tal y como adelantaba el propio Geoff Keighley en sus últimas declaraciones, el evento de ayer nos ha dejado con unas impresiones algo vagas con respecto a lo que todos esperábamos, con bastante menos fuerza que la edición anterior. Aunque esto no quita para que contásemos con un evento que se extendió hasta cerca de las casi tres horas de retransmisión en su primer día.

Con una enorme cantidad de vídeos y adelantos, muchos de ellos limitados a teasers de menos de un minuto, en esta ocasión hemos querido realizar un pequeño resumen para destacar los anuncios «World Premiere» más relevantes de este evento de inauguración del Summer Game Fest 2022:

Call of Duty Modern Warfare 2

Sin duda uno de los grandes anuncios de la noche fue la presentación de un nuevo tráiler y gameplay del esperadísimo reboot de este shooter anunciado oficialmente hace un par de días. Y es que siendo una de las entregas que más impactó dentro y fuera de la comunidad gaming, Activision no ha querido perder la oportunidad de adaptar esta entrega a la nueva generación de consolas y PC, nada menos que 13 años después de su estreno original, utilizando el motor de su última entrega Modern Warfare.

Por otro lado, el vídeo se centra únicamente en la campaña para un jugador y aún no se han visto imágenes de los modos multijugador en línea. Aunque dado que el lanzamiento de este juego ha sido ya fechado para su entreno el próximo 28 de octubre de este 2022, lo más probable es que veamos nuevos detalles durante los próximos meses, posiblemente con algún gran anuncio reservado para la Gamescom 2022.

Street Fighter 6

Ampliando todavía más los últimos adelantos, y repitiendo en este Summer Game Fest 2022, Capcom parece decida en buscar darle tanto protagonismo como pueda a su próxima entrega de luchas. Y es que no es para menos, con un juego que no sólo luce espectacular a nivel estético, sino que supone un gran salto dentro de la franquicia, innovando con la adición de un nuevo modo online mientras continúa ahondando en la historia de sus personajes, con un elenco de nuevas y conocidas caras a las que se suma una nueva confirmación, con la presencia de otro gran clásico: Guile.

The Callisto Protocol

Tras su pequeño avance dentro de la primera conferencia de Sony, este shooter atmosférico ha vuelto a sorprendernos con un nuevo vídeo que combina escenas cinemáticas y gameplay de manera prácticamente indiferenciable, sorprendiéndonos con unos gráficos que sorprenden aun incluso dentro de la nueva generación.

Honkai: Star Rail

Uno de los anuncios más esperados del Summer Game Fest 2022 sin duda era el de HoYoverse, que además de un nuevo adelanto para el recientemente presentado Zenless Zone Zero, ha presentado un nuevo vídeo gameplay de su próximo JRPG multijugador online, basado en una ambientación futurista y su característico estilo gráfico de animación oriental, permitiéndonos echar un primer vistazo a algunos de los escenarios y personajes ya confirmados, así que algunos nuevos detalles.

Si bien por el momento se desconoce su fecha de lanzamiento, este último tráiler nos deja con la miel en los labios y que marca su llegada para «pronto».

Aliens Dark Descent

Mezclando acción, rol, terror y frenetismo, Focus Interactive nos sorprende con este «top down shooter» que transcurre en el oscuro y atmosférico mundo de ciencia ficción de la saga Alien. Desde xenomorfos hasta humanos modificados, este título nos llevará a través de una inmersiva historia en la iremos reclutando nuevos marines para conformar el mejor escuadrón, dotándolo de nuevas habilidades, armas y armaduras.

Por desgracia, el tráiler mostrado en el Summer Game Fest 2022 se ha centrado en exclusiva en una presentación cinematográfica, sin haberse mostrado todavía ningún detalle o gameplay del mismo. Y es que este juego todavía está algo lejos en el calendario de próximos lanzamientos, fechando su llegada para el próximo año.

One Piece Odyssey

Repitiendo con un modelo de exploración, rol y acción bastante similar al de su última entrega, el conocido pirata del sombrero de paja y su tripulación se embarcarán en una nueva aventura original en la que, por supuesto, no faltará la presencia de muchas de las caras reconocibles del manga. Amarra las velas y prepárate, porque este barco llegará a puerto durante este mismo año.

Marvel Midnight Suns

Rompiendo con el modelo habitual de acción de estos superhéroes, Marvel nos sorprende con este juego de combate por turnos desarrollado de la mano de Firaxis, creadores de grandes títulos como XCOM y Civilization. Además de ampliarnos algunos detalles como la incorporación de héroes y villanos como Spider-Man, Venom y Hulk, una de las grandes novedades fue el anuncio de su fecha, marcando su llegada para el próximo 7 de octubre.

Gotham Knights

Ampliando poco sobre lo ya conocido, Warner y DC nos han deleitado esta ocasión con una muestra de las acrobáticas habilidades de Nightwing, uno de los héroes seleccionables de esta entrega de acción que llegará a las consolas de nueva generación y PC el próximo 25 de octubre.

Saints Row: Boss Factory

Buscando generar una mayor expectación para el juego que se estrenará el próximo 23 de agosto, los desarrolladores de Saints Row acaban de anunciar esta demo gratuita (actualmente ya disponible) con la que podremos acceder y probar su nuevo editor de personajes, que nos ofrecerá una personalización prácticamente infinita.

Warhammer 40k Darktide

Por fin con un primer vistazo a su gameplay, la oscura adaptación del juego de mesa nos sorprende con una entrega muy similar a Vermintide, con una enorme cantidad de hordas de enemigos y un sistema de juego basado en un modo cooperativo, cambiando la anterior ambientación de fantasía por este distópico futuro lleno de demonios y otras criaturas.

Layers of Fears

Otra de las grandes sorpresas del Summer Game Fest 2022. Los amantes del terror están de enhorabuena, con el regreso de esta sagas de terror psicodélico en primera persona, centrado en la exploración y en una narrativa de lo más inmersiva. Todo ello adaptado con una nueva aventura creada al completo bajo la novedosa tecnología de Unreal Engine 5, incluyendo algunas novedades como el trazado de rayos, el efecto HDR y una resolución 4K, y el uso del sistema Lumen para ofrecer una experiencia de terror como nunca antes hemos visto.

Goat Simulator 3

Rizando el rizo, parece que las locas aventuras de esta cabra no tienen fin. Y es que siendo uno de los simuladores más absurdos jamás creado, iniciado de hecho como un proyecto meramente satírico, la popularidad de este juego y otros simuladores de esta desarrolladora cuentan con una enorme cantidad de fans dentro de la comunidad gaming (incluyendo a los redactores de esta web), los cuales podrán volver a crear el caos más absoluto con un nuevo surtido de alocados accesorios.

The Last of Us Parte 1 Remake

Diferenciado de la entrega original y el anteriormente presentado The Last of Us Remastered, y muy posiblemente influenciado por la inminente llegada de la serie de televisión sobre esta saga de juegos, Naughty Dog ha vuelto a actualizar este título de supervivencia para traerlo ahora a la PS5, con unos gráficos completamente renovados, junto con algunos cambios importantes como una mejora de la jugabilidad, el sistema de combates, y la inteligencia de los enemigos dentro del juego.



Devolver Digital

Adelantado ya hace unos días, otro de los anuncios más relevantes de este evento de apertura del Summer Game Fest 2022 sin duda fue el evento propio de esta desarrolladora, que además de dejarnos con un nuevo corto cargado del característico humor absurdo de la compañía, nos ha presentado algunos adelantos de sus próximos juegos como Cult of the Lamb, Anger Foot, Card Shark, The Plucky Squire y Skate Story.



El Summer Game Fest 2022 todavía continúa

Dicho esto, esto ha sido tan sólo el primer día de un evento que se extenderá durante todo este fin de semana, con algunas conferencias ya programadas como la intervención de Epic Games para el sábado, o el evento de Xbox y Bethesda del domingo, que irán acompañados de muchas otras compañías, desarrolladores y distribuidoras, entre las que destacan algunos nombres como Steam, Square Enix, SEGA, 2K, Activision, EA, Focus Entertainment o Bandai Namco, con un listado total con más de 30 colaboradores.

Aunque por desgracia por el momento no se ha compartido un horario u orden exacto para las intervenciones, podréis seguir todas las novedades a través de los canales oficiales del evento en YouTube o Twitter, así como en la cobertura especial que realizaremos desde nuestra web.