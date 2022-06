Resident Evil 2 Remake dejará de funcionar con DirectX 11

Capcom confirmó el pasado mes de marzo que Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 7 van a recibir un parche «next gen» que introducirá importantes mejoras a nivel técnico. No tenemos todavía una lista completa con todos los cambios a nivel gráfico, pero sabemos que uno de los más importantes será la introducción del trazado de rayos.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, el trazado de rayos puede aplicarse a sombras y oclusión ambiental, reflejos, refracciones y caústica, y también a la iluminación global. Con esto en mente, está claro que Capcom tiene muchas posibilidades entre las que elegir, aunque personalmente creo que lo ideal será integrar dicha tecnología a sombras, reflejos e iluminación. Si solo fuese posible elegir una por tema de rendimiento, la iluminación sería mi elegida sin ninguna duda.

De momento solo podemos esperar a que Capcom se decida a lanzar el parche y a que publique la lista completa de mejoras gráficas incluidas, aunque ya podemos adelantaros que el parche de nueva generación va a tener consecuencias importantes en los requisitos mínimos. Según la compañía japonesa, tras la aplicación del parche de nueva generación los requisitos de Resident Evil 2 Remake serán más elevados, y el salto es tan notable que puede acabar teniendo un impacto considerable en muchos usuarios.

Requisitos mínimos de Resident Evil 2 Remake

Windows 7 como sistema operativo o superior.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 760 o Radeon R7 260x.

DirectX 11.

Requisitos mínimos de Resident Evil 2 Remake tras el parche «next gen»

Windows 10 como sistema operativo o superior.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon RX 460.

DirectX 12.

Cómo podemos ver, hay tres cambios importantes que afectan al sistema operativo, la tarjeta gráfica y la versión de DirectX. Necesitaremos contar con Windows 10, y también con una tarjeta gráfica más potente. Este último cambio es fácil de entender, ya que la serie GTX 700 de NVIDIA no se lleva nada bien con DirectX 12 (solo soporta dicha API a nivel 11_0, mientras que la GTX 960 ofrece soporte 12_1). y en el caso de AMD imagino que exigir una Radeon RX 460 obedece más a una cuestión de potencia que otra cosa, ya que esta soporta DirextX 12_0, igual que la Radeon R7 260x.

Capcom ha sido muy clara, no podrás jugar a Resident Evil 2 Remake con los actuales requisitos mínimos, así que si quieres seguir utilizándolo tendrás que actualizar tu PC. Estaría bien que Capcom diera la opción de no instalar el parche de nueva generación para aquellos que no vayan a poder cumplir con los requisitos mínimos.

Por otro lado, recuerdo perfectamente que Resident Evil 2 Remake ofrece un mejor rendimiento bajo DirectX 11, así que espero que Capcom haya tenido esto en cuenta de cara a la integración del parche «next gen» y del aumento de requisitos, y que lo haya acompañado de las optimizaciones pertinentes. No tenemos una fecha exacta de lanzamiento, pero espero compartir con vosotros un artículo dedicado a valorar las mejoras que introducirá el parche una vez que esté disponible.