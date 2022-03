Buenas, muy buenas noticias para los jugadores de Resident Evil que han dado el salto, desde su lanzamiento, a la nueva generación de consolas, es decir, a PlayStation 5 y/o a Xbox Series S|X. Y es que, aunque todavía no sabemos las fechas concretas, lo que sí que se ha confirmado es que a lo largo de este año veremos llegar las versiones nativas para la nueva generación de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7, así como una actualización para las versiones de PC, que también supondrá un muy importante salto cualitativo.

Y no, no se trata de un rumor ni nada por el estilo. Muy al contrario, la propia Capcom lo ha confirmado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que además hay una buena noticia adicional, y es que todos los usuarios que tengan la versión de cualquiera de estos títulos para PS4 y para Xbox One, podrán actualizarse gratuitamente, a través de los servicios online de Sony y Microsoft, para disfrutar de estas nuevas versiones. Y, claro, la actualización para PC también será totalmente gratuita.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year! 🌿

Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i

— Resident Evil (@RE_Games) March 2, 2022