Una actualización para Windows rompe el soporte de punto de acceso inalámbrico

Una de las últimas actualizaciones publicadas para todas las versiones Windows soportadas está provocando que el sistema falle a la hora de configurarlo como punto de acceso inalámbrico. El problema no es en sí grave si tenemos en consideración la cantidad de usuarios que emplean la característica, pero para los pocos que la usan sí es un fastidio.

Es importante tener en cuenta que no estamos hablando del soporte de acceso a la red a través de Wi-Fi, sino de configurar Windows para que haga de punto de acceso inalámbrico. Dicho de otra forma, que el equipo Windows comparta su conexión a Internet con otros equipos, los cuales pueden emplear otros sistemas operativos. Dicha característica, según la documentación de Microsoft, permite “compartir una conexión Wi-Fi, Ethernet o de datos móviles”.

Profundizando en el fallo que ha sido introducido a través de la actualización ‘KB5014697’, lo que provoca es que, cuando Windows es configurado como punto de acceso inalámbrico, el sistema anfitrión (el equipo físico que intenta funcionar como punto de acceso inalámbrico) tiene bastantes opciones de perder la conexión a Internet después de que un dispositivo cliente se conecte a él. Aunque en la documentación del gigante de Redmond no se especifica, nos suponemos que los dispositivos clientes también pierden el acceso a Internet.

Un bug un tanto extraño, pero que neutraliza una característica de Windows que por lo general no es muy empleada. Microsoft ha dicho que está investigando y que espera suministrar dentro de poco una nueva actualización que corrija el error introducido con ‘KB5014697’, pero de momento la mitigación sugerida es inhabilitar la propia característica de configuración como punto de acceso Wi-Fi para así restaurar el acceso a Internet.

Como ya hemos dicho, no se trata de una las característica más utilizadas de Windows, pero se ve que el bug ha afectado a una gran cantidad de versiones del sistema operativo, no solo las últimas de escritorio, sino también muchas de servidor e incluso Windows 7 SP1, que se mantiene vivo a través del soporte extendido orientado a empresas e instituciones (así que no, no ha resucitado para los usuarios domésticos).

Microsoft está investigando el bug, así que, a menos que el problema se complique por circunstancias más bien inverosímiles, la compañía debería de tenerlo solucionado en los próximos días o semanas como mucho. Eso sí, los pocos usuarios que configuran Windows como punto de acceso inalámbrico deberán de apañárselas mientras les llega el parche.