Hoy en día, la seguridad y la privacidad se han convertido en dos de los pilares fundamentales de todo usuario. Por suerte, esta tarea no sólo recae en nosotros, sino que algunas compañías como Microsoft están comenzando a reforzar las herramientas para ayudar a los usuarios a contar con una información más ampliada sobre su entorno.

Y es que Microsoft está probando una nueva función de «Auditoría de privacidad» que permitiría a los usuarios de Windows 11 ver qué aplicaciones han estado accediendo a algunos de los dispositivos y hardware «sensibles», tales como el micrófono o la cámara, de manera que podremos saber no sólo si alguna aplicación accede si no la estemos usando, sino incluso delimitar cuándo lo hace.

New Windows 11 Privacy Auditing features allow you to see history of sensitive device access like the Microphone pic.twitter.com/vq3IJkAIMO

— David Weston (DWIZZZLE) (@dwizzzleMSFT) June 16, 2022