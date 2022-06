Desde que lo conocimos inicialmente, sin duda el Nothing Phone (1) ha estado tildado de una atmósfera realmente única y rompedora, con un terminal completamente transparente que nos permitirá ver sus componentes, y la presentación de NothingOS, su propio sistema operativo basado en Android 12.

Sin embargo, Carl Pei, el ex-directivo y creador de OnePlus, ha decidido volver a apostar por la sorpresa anunciando una primera venta de tan sólo 100 unidades, con la celebración de una subasta pública. Aunque sin duda la mayor polémica llega con el hecho de que la compañía todavía no ha revelado las especificaciones finales del Nothing Phone (1), que no serán confirmadas hasta después de esta primera venta online.

Así pues, disponibles a partir de las 15:00 de hoy (horario de la península española) y hasta el próximo 23 de junio a las 14:59, podremos encontrar las primeras 100 unidades de este teléfono en una subasta en exclusiva realizada a través de la web de StockX. Aunque si lo preferimos, siempre podremos esperar a su lanzamiento oficial que, cumpliendo con lo adelantado previamente, finalmente ha sido fechado para el próximo 12 de julio.

No obstante todavía podremos «no ir a ciegas» si queremos ser uno de los primeros en hacernos con estos teléfonos. Y es que algunos medios internacionales ya han tenido la ocasión de probar de primera mano el Nothing Phone (1), adelantándonos algunos de sus detalles principales, como la presencia de una pantalla OLED de 6,55 pulgadas de resolución FHD+, un chipset Snapdragon 778G con modem 5G, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

Por otra parte, también se han dado a conocer algunos detalles adicionales como sus dos cámaras traseras, con unos sensores de 50 y 8 megapíxeles, acompañados de una cámara frontal de 32 megapíxeles. Por último, el teléfono contará con una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 33 vatios, carga inalámbrica.