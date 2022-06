Más errores en Windows, ahora los puntos de acceso Wi-Fi

Los errores en Windows se han convertido en un aspecto consustancial a los sistemas operativos de Microsoft. Los chicos de Redmond están intentando mejorar la estabilidad reduciendo el número de versiones y aumentando las pruebas y el control de la distribución, pero no han podido evitar un círculo vicioso que se repite una y otra vez: cada actualización soluciona errores anteriores, pero provoca otros de manera aleatoria.

Microsoft lanzó recientemente la actualización mensual con un buen número de parches de seguridad y otros para mejorar la calidad de la versión, pero se descubrieron otros dos fallos que añadir a la colección. Uno de ellos involucraba al Azure Active Directory (AAD) con problemas de inicio de sesión de Microsoft 365, las conexiones VPN, Microsoft Teams y Microsoft Outlook, en dispositivos Windows basados ​​en ARM. La compañía ya ha publicado un parche de emergencia para solucionar estos errores en Windows 11 y Windows 10.

El segundo de los fallos afecta a los puntos de acceso Wi-Fi o más bien a la posibilidad de crearlos mediante el Hotspot Wi-Fi que muchos usamos para compartir la conexión a Internet, por ejemplo desde la conexión de banda ancha 5G del móvil a otros dispositivos.

En Windows, los usuarios afectados (en buen número según la información) reportan que el host del punto de acceso pierde la conexión a Internet después de que se conecta un dispositivo cliente. Afecta tanto a Windows 11 como a Windows 10 y de momento no hay solución. Bueno, sí, la que indica Microsoft: «desactivar el punto de acceso» que no tiene utilidad alguna como puedes imaginar… Microsoft dice estar investigando el asunto y lanzará actualizaciones fuera de banda (conocidas como OOB) para solventarlo.

Contra errores en Windows, retrasa las actualizaciones

Hay que reconocer que soportar adecuadamente el inmenso ecosistema de Windows no es una tarea sencilla y nos tememos que la situación de las actualizaciones no va a mejorar. Los usuarios o profesionales que no pueden permitirse paralizar su PC de trabajo, no le queda otra que adoptar medidas. Una de ellas es clara y completa, buscar alternativas y migrar a un sistema más estable como Linux. Si por voluntad o por necesidad sigues en Windows, una medida adecuada es retrasar las actualizaciones de Windows.

Se pueden pausar temporalmente desde la misma herramienta de Configuración u optar por medidas más radicales como las que se pueden adoptar desde las Políticas de grupo o desde el registro, desde donde se puede bloquear por completo las actualizaciones hasta que se compruebe la total estabilidad de las mismas. Y si ya has instalado alguna de las conflictivas, se pueden desinstalar en la aplicación de configuración.