Mario Kart cumple 30 años como uno de los referentes de los juegos de carreras

Mario Kart, la archiconocida saga de carreras de Nintendo, ha cumplido 30 años. A pesar de no hacer tanto ruido mediático como otros títulos, estamos posiblemente ante la saga más exitosa dentro su segmento en consolas, un éxito que la compañía japonesa ha sabido mantener con el paso del tiempo gracias que ha cuidado la que es su gran virtud: la jugabilidad.

Una de las principales características de Mario Kart frente a otros clásicos veteranos como OutRun y Top Gear es que siempre ha sido un juego “tridimensional”. Obviamente, lo de tridimensional hay que entrecomillarlo porque la primera entrega de la saga, Super Mario Kart, no es realmente un videojuego en tres dimensiones.

La premisa del título original es muy sencilla. Carreras con 8 participantes disputadas en circuitos ambientados en la saga de Super Mario (World en su momento) y en las que todo está permitido. En los circuitos hay repartidas cajas que suministran armas y potenciadores que se asignan a modo de casino, a las cuales suman unas monedas que sirven para aumentar un poco la velocidad a la vez que penalizan al jugador si es golpeado cuando tiene cero.

En Super Mario Kart, que apareció originalmente para Super Nintendo, lo que se hizo fue emplear una técnica llamada modo 7 o mode 7, un sistema de procesamiento gráfico desarrollado por la propia Nintendo con el cual se manipula una textura para que sea rotada y escalda y crear así una perspectiva de profundidad sobre una superficie en 2D. En consecuencia, el jugador tiene una percepción tridimensional, aunque realmente no lo fuera.

Gracias al modo 7 es posible dar la vuelta 180 grados y recorrer los circuitos al revés, pero la pega es que estos eran todos llanos, no había pendientes. Esta limitación también la arrastró Mario Kart Super Circuit, la entrega para Game Boy Advance, ya que también empleó el modo 7 a pesar la gran mejora gráfica en comparación con la entrega lanzada para la consola de 16-bit. Como curiosidad, Mario Kart Super Circuit incluye como contenido desbloqueable todos los circuitos de Super Mario Kart.

La segunda entrega de la saga fue Mario Kart 64, que a día de hoy sigue siendo uno de los grandes clásicos de la saga. Aquí los circuitos sí eran tridimensionales, lo que abrió nuevas posibilidades, mayor espectacularidad y ciertos desafíos adicionales. Pero lo mejor era el poder jugar con cuatro personas a pantalla partida en unos piques que en no pocas ocasiones se iban de las manos, y esto lo cuento como experiencia personal.

Con el paso de los años, la saga ha ido introduciendo juego online, más variedad de vehículos y sobre todo más personajes, entre ellos uno tan solemne como Link, protagonista de The Legend of Zelda. Posiblemente ver a Link en Mario Kart sería inimaginable hoy en día de no haber existido Smash Bros, otro spin-off de la mascota de Nintendo que se ha erigido como toda una institución dentro de su segmento.

Mario Kart es de las sagas de Nintendo que se han prodigado fuera de las consolas de la compañía con Mario Kart Tour, que apareció en 2019 para Android e iOS y recibió fuertes críticas por el abuso con los micropagos, y con diversas entregas que han aparecido en máquinas arcade en colaboración con Namco. Para Nintendo Switch, última consola de la Gran N, hay un port mejorado del ya veterano Mario Kart 8 y Mario Kart Live: Home Circuit, una curiosidad que se apoya en la realidad aumentada.

¿Es realmente Mario Kart un videojuego exitoso? Si decimos que las versiones estándar (Wii U) y Deluxe (Switch) de Mario Kart 8 han vendido en conjunto más de 55 millones de copias (la inmensa mayoría en Switch), es innegable que estamos ante uno de los juegos de carreras más exitosos de la historia.