Aplazado el lanzamiento de Artemis I

Aunque en principio todo estaba listo para el lanzamiento, era una posibilidad que estaba sobre la mesa, si bien es cierto que esperábamos que no fuera así o, en todo caso, que se debiera a circunstancias climatológicas, pues como ya te contamos hace unos días, los informes meteorológicos apuntaban a un 30% de probabilidades de que las condiciones meteorológicas impidieran que se llevara a cabo el lanzamiento. El tiempo, finalmente, ha resultado ser benévolo (aunque había provocado un adelanto de 45 minutos sobre la hora prevista inicialmente), pero aún así el SLS no ha podido remontar el vuelo hace unas horas.

¿Entonces cuál es el problema? Pues según ha informado la agencia espacial estadounidense, la directora de lanzamiento de Artemis I, Charlie Blackwell-Thomspon, se ha visto obligada a cancelar el lanzamiento por un problema detectado en uno de los cuatro motores del SLS. O, para ser más exactos, en los sistemas dedicados a enfriar el mismo en la fase previa al lanzamiento, un procedimiento clave para garantizar la seguridad de la operación.

Aunque la meteorología finalmente había dado margen para el lanzamiento, el riesgo de un impacto de rayo en la Artemis I, cifrado por los meteorólogos en un 20%, ha provocado que el día comenzara, si no con mal pie, sí con ciertas prisas, ya que ha retrasado el proceso de carga de el combustible (nitrógeno líquido) que emplea el SLS. Los equipos de ingeniería adelantaron todos los trabajos previos a la carga, por lo que a la carrera, pero cuando se determinó que el riesgo se había mitigado, se procedió a la carga de los cerca de los 3.785 metros cúbicos de nitrógeno líquido y oxígeno necesarios para el lanzamiento.

Hasta ese punto, pese al adelanto en la hora y el retraso para cargar el combustible todo parecía ir bien, pero la situación ha terminado de complicarse cuando los sistemas responsables de dicha operación han sido incapaces de refrigerar uno de los motores del SLS. Este procedimiento es clave, pues el nitrógeno es cargado a muy, muy baja temperatura, por lo que los motores deben acondicionarse para que no se produzca un contraste demasiado alto entre su temperatura y la del combustible.

La peor parte de esto no es que el lanzamiento se haya suspendido pues, como ya te contamos hace unos días, hay otras dos ventanas óptimas de lanzamiento, los próximos días 2 y 5 de septiembre. El problema es que los técnicos e ingenieros no han sido capaces de detectar la razón de ser del fallo en los sistemas, por lo que claro, no han podido resolverlo. Así, ahora se enfrentan a una carrera contra el tiempo para identificar la causa, resolverla, realizar las pruebas que sean necesarias para garantizar la seguridad del lanzamiento y, con todo listo, reactivar la cuenta atrás.