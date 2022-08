Sony adquiere Savage Game Studios y se adentra en los juegos para móviles

Sony ha anunciado la adquisición de Savage Game Studios, una compañía desarrolladora de videojuegos para móviles, que será transformada o al menos será el cimiento para la creación de PlayStation Studios Mobile Division, cuyo nombre ya deja bien a las claras las intenciones de la corporación de origen japonés.

Desde hace unos años vivimos una oleada de adquisiciones por parte de unos gigantes que están amasando empresas más pequeñas, que no pequeñas de por sí. Aquí se puede destacar a Microsoft, que después de hacerse con Inxile, Obsidian Entertainment y Ninja Theory, ha adquirido a ZeniMax (matriz de Bethesda e Id Software) y más recientemente a Activision-Blizzard.

Probablemente como consecuencia de las compras masivas de Microsoft, la competencia se ha visto forzada a hacer lo mismo para no quedarse atrás. Sony reaccionó haciéndose con Bungie hace unos meses y ahora hace lo mismo con Savage Game Studios para tener su propia división de juegos para móviles, que ya veremos cómo funciona después de que Nintendo no haya brillado en exceso en ese sector con la excepción de Pokémon Go.

La compra de Savage Game Studios podría responder a la diversificación que Sony ha impulsado en los últimos años para abarcar los videojuegos vía streaming con PlayStation Plus, la realidad virtual y su ya consolidada presencia en PC con la llegada de algunas de sus licencias estrella. La subida del precio de PlayStation 5 en el actual contexto económico podría ser otro acicate para insistir en la diversificación.

Hermen Hulst, jefe de PlayStation Studios, ha declarado lo siguiente sobre los objetivos con PlayStation Studios Mobile Division: “Nuestros esfuerzos de juegos para móviles serán igualmente aditivos, brindando más formas para que más personas interactúen con nuestro contenido y esforzándonos por llegar a nuevas audiencias que no están familiarizadas con PlayStation y nuestros juegos. Savage Game Studios se une a una división móvil de PlayStation Studios recién creada, que operará independientemente del desarrollo de nuestra consola y se centrará en experiencias innovadoras sobre la marcha basadas en IP de PlayStation nuevas y existentes”.

Hulst también ha confirmado que Savage Game Studios ya está trabajando en un juego de acción AAA para móviles que sería suministrado como un “servicio en vivo”, así que no es inverosímil pensar que las grandes licencias de PlayStation podrían aparecer en un futuro como aplicaciones para Android e iOS.