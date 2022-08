Próximos lanzamientos: juegos septiembre 2022

Hemos logrado sobrevivir a un verano increíblemente tórrido. Poco a poco parece que las noches van empezando a refrescar, ya se percibe que los días se van haciendo más cortos, pronto volverá la actividad a las aulas y, en tan solo tres semanas, estaremos dándole la bienvenida al otoño. Un año más nos preparamos para despedir al verano, para llorar de nuevo la pérdida de Chanquete (sí, algunos lo llevamos muy a gala) y para entonar aquello de «El final, del verano, llegó, y tú parirás…».

Pero no, no vamos a ponernos nostálgicos. En vez de empezar a rumiar el recuerdo del chiringuito en el que estábamos hace unas semanas poniéndonos tibios de agua de Valencia, mojitos o lo que fuera, vamos a intentar hacernos un buen ánimo con respecto a lo que está por venir. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que dando un repaso a los lanzamientos de juegos más destacables de este mes de septiembre? Seguro que hay alguno de ellos que te hace celebrar el final del verano.

Ooblets

Fecha de lanzamiento : 1 de septiembre de 2022

: 1 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Imagina combinar en una coctelera tres de los juegos más paradigmáticos de Nintendo: Pokémon, Harvest Moon y Animal Crossing. Pues con esto ya puedes empezar a hacerte una idea de lo que encontrarás en este título, en el que tendrás que preocuparte de cuidar tu granja al tiempo que crías a tus Ooblets, al tiempo que explorar el mundo en busca de nuevas criaturas y entrenadores.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Fecha de lanzamiento : 1 de septiembre de 2022

: 1 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Nueva entrega de la popular familia JoJo’s Bizarre Adventure. 50 personajes jugables procedentes de todos los arcos de JoJo con los modos All Star Battle, Arcade, Online, Versus, Práctica y Galería. Tanto si quieres disfrutar de los primeros encuentros e interacciones de los protagonistas de esta saga, como si lo que quieres es experimentar todos los combates, esta es la oportunidad que estabas esperando.

The Last of Us Part I

Fecha de lanzamiento : 2 de septiembre de 2022

: 2 de septiembre de 2022 Plataformas: PS5, PC (en desarrollo)

Uno de los juegos más importantes de toda la historia de PlayStation 3, una joya narrativa que ha quedado enmarcado para siempre en la historia del videojuego y que vuelve a PlayStation 5 en forma de un remake que, aún sin fecha, pero ya está siendo desarrollado también para PC, proporcionando de este modo la primera posibilidad, en la historia, de conocer esta joya fuera del ecosistema de Sony.

Disney Dreamlight Valley

Fecha de lanzamiento : 6 de septiembre de 2022

: 6 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Cualquier juego, independientemente de su género y temática, gana un buen puñado de puntos si resulta estar protagonizado por héroes y villanos de Disney y Pixar. En este caso nos encontramos frente a un life-sim trufado de misiones, exploración y actividades, con una gran cantidad de acción y, por supuesto, el clásico e inconfundible sentido del humor de la casa.

Gloomwood

Fecha de lanzamiento : 6 de septiembre de 2022

: 6 de septiembre de 2022 Plataformas: PC

Si te gusta pasar miedo, entonces Gloomwood podría ser lo que estabas buscando. Un FPS de terror y sigilo que tiene lugar en una metrópolis victoriana retorcida y olvidada en la que tendrás que enfrentarte a un misterio oculto en la niebla. Todo puede estar a tu servicio y las cosas pueden no ser lo que parecen, así que no descuides la exploración, aunque te sientas tentado a ello.

Steelrising

Fecha de lanzamiento : 8 de septiembre de 2022

: 8 de septiembre de 2022 Plataformas:PC, PS5, Xbox Series X/S

París, 1789. Luis XVI se enfrenta a la insurrección popular que da lugar a la Revolución Francesa. Pero, en esta ocasión, ha logrado sofocarla gracias a su sofisticado y despiadado ejército mecánico. Ahora la caída de los monarcas y el triunfo de la revolución depende de Aegis, una misteriosa y extraordinaria autómata que tendrá que enfrentarse al ejército del Rey.

NBA 2K23

Fecha de lanzamiento : 9 de septiembre de 2022

: 9 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Adorado por unos, denostado por otros, llega un años más el sim oficial de la liga de baloncesto más importante y espectacular del mundo. Este año 2K ha prometido importantes mejoras en los sistemas de defensa y ataque, así como un modo especial dedicado a Michael Jordan, que promete hacer las delicias de los seguidores de esta leyenda viva del baloncesto.

Metal: Hellsinger

Fecha de lanzamiento : 15 de septiembre de 2022

: 15 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, PS5, Xbox Series X/S

Un buen shooter con algo de metal como banda sonora es siempre una buena combinación. Ahora bien, ¿qué te parecería dar un paso más allá? Es decir, que la música pase a formar parte de la propuesta, de modo que si eres capaz de jugar de manera sincronizada con la mism, más intensa será la experiencia en muchos sentidos. ¿Te sientes capaz de reventar todo tipo de criaturas sin perder el ritmo?

Return to Monkey Island

Fecha de lanzamiento : 19 de septiembre de 2022

: 19 de septiembre de 2022 Plataformas:PC, Mac, Nintendo Switch

El mundo se divide en dos grandes grupos. Quienes saben que en pocas semanas se estrenará este Return to Monkey Island y no le conceden importancia, y quienes llevamos esperándolo desde que se supo, a principios de este año, que parte del equipo que diseñó los títulos originales se han unido de nuevo para traernos uno de los juegos más esperados del año.



The DioField Chronicle

Fecha de lanzamiento : 20 de septiembre de 2022

: 20 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El periodo de transición de la era de los mitos a la edad de los hombres entra en una fase realmente convulsa en The DioField Chronicle, un RPG de estrategia en el que se entremezclan fantasía y realidad pasada y presente. Una propuesta de combate en tiempo real con un atractivo diseño en el que una trama compleja y un modelo de juego avanzado van de la mano.



Beacon Pines

Fecha de lanzamiento : 22 de septiembre de 2022

: 22 de septiembre de 2022 Plataformas: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Uno de los indies más prometedores de este mes, Beacon Pines encuentra su inspiración y su punto de partida en los tradicionales libros de cuentos. En el papel de Luka, un joven ciervo encargado de investigar un pueblo misterioso donde suceden cosas extrañas, contaremos con un libro de cuentos mágico que nos permitirá profundizar en estos misterios y descubrir lo que realmente está pasando.



World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Fecha de lanzamiento : 26 de septiembre de 2022

: 26 de septiembre de 2022 Plataformas: PC

Y cerramos el repaso a los lanzamientos del mes con el esperado salto de la rama classic a World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, un cambio anunciado en abril, junto con el anuncio de World of Warcraft: Dragonflight. Con este movimiento, la rama classic salta a una de las ampliaciones más y mejor recordadas por muchos de los usuarios más veteranos de WoW.