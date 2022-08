Diez portátiles interesantes para la vuelta al cole

La vuelta al cole está cada vez más cerca, y es sin duda una de las épocas que más aprovechamos para renovar nuestros dispositivos tecnológicos, incluyendo desde smartphones hasta ordenadores y, como no, portátiles. El portátil puede ser una herramienta de estudio o de trabajo, pero muchos la utilizamos también para disfrutar de nuestros momentos de ocio, ya sea viendo nuestros contenidos multimedia preferidos o jugando a nuestros títulos favoritos.

Gracias a la evolución que ha experimentado el hardware, y a los nuevos diseños y soluciones de refrigeración que han ido implementando los principales fabricantes, hoy en día es posible encontrar portátiles potentes a buen precio, y con terminaciones ligeras y de calidad. El salto ha sido muy grande, os lo puedo asegurar, y lo mejor es que se ha ejecutado en un espacio de tiempo relativamente corto.

Hoy en día tenemos una gran variedad de portátiles entre los que podemos elegir, todos ellos con precios y prestaciones diferenciadas, y también con diseños y acabados distintos. Esto es muy positivo para nosotros que, como consumidores, disfrutamos del valor que representa una alta competencia entre los grandes del sector, pero al mismo tiempo hace que cada vez resulte más complicado elegir el portátil que realmente necesitamos.

Soy consciente de esa realidad, y por eso he querido compartir con vosotros esta guía donde he elegido diez portátiles interesantes que os permitirán afrontar la vuelta al cole con todas las garantías. Para que todos podáis encontrar un equipo adaptado a vuestras necesidades y a vuestro presupuesto he decidido partir de una selección ascendente en precio, de manera que en las primeras posiciones estarán los equipos más económicos. Como siempre, si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaremos a resolverla.

1.-HP 15S-EQ2086NS

Un portátil muy económico y ligero que ofrece un valor fantástico por lo que cuesta. Tiene un diseño atractivo, elegante y discreto y pesa solo 1,69 kilogramos, lo que lo convierte en una solución recomendable para trabajo híbrido y para llevar a la universidad o al instituto, ya que no se convertirá en una carga en nuestro día a día, y podremos trabajar cómodamente con él gracias a su pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 1080p.

A nivel de hardware este portátil es bastante potente a pesar de su bajo precio. Cuenta con una APU Ryzen 3 5300U, que tiene una CPU basada en la arquitectura Zen 2 que suma 4 núcleos y 8 hilos, dispone de 8 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz y cuenta con un SSD de 512 GB de tipo PCIe. Podremos utilizarlo para trabajar y estudiar con total fluidez, y también para realizar videollamadas sin problema gracias a su webcam integrada con resolución HD y micrófonos duales.

Su gráfica integrada es una Radeon RX Vega 6, que ofrece un rendimiento lo bastante bueno como para mover juegos no muy exigentes, y también con algunos juegos actuales siempre que ajustemos el nivel de calidad. Una compra excelente que da mucho por muy poco.

Precio: 349 euros.

2.-MSI Modern 15 A5M-010XES

Subimos un peldaño en prestaciones. Este portátil es también un ultraligero, ya que solo pesa 1,6 kilogramos, y mantiene el formato de 15,6 pulgadas con resolución 1080p, así que también es una excelente opción para trabajo híbrido y estudio, y nos permitirá disfrutar de una buena experiencia en cualquier situación.

Sin embargo, a diferencia del anterior el MSI Modern 15 A5M-010XES está equipado con una APU Ryzen 5 5500U, que integra una CPU Zen 2 con 6 núcleos y 12 hilos y cuenta con una GPU Radeon RX Vega 7. Es más potente, y además cuenta con un panel IPS de mayor calidad y ofrece conectividad Wi-Fi 6E, tres claves que al final marcan un salto importante y que justifican la diferencia de precio.

Como no podía ser de otra forma, este portátil cuenta con una cámara HD y dispone de micrófonos integrados para que podamos realizar videollamadas sin problemas. Una excelente opción si necesitáis un extra de potencia pero tenéis un presupuesto limitado. Sus 8 GB de RAM y su SSD PCIe de 512 GB son también toda una garantía de rendimiento.

Precio: 499 euros.

3.-Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U

Este portátil es una opción bastante equilibrada que está pensada principalmente para trabajo y estudio, y que da lo mejor de sí trabajando en entornos multitarea y con aplicaciones que consumen una gran cantidad de memoria RAM, ya que está configurado con 16 GB de DDR4 a 3.200 MHz. Viene con un SSD PCIe de 512 GB, así que la fluidez que ofrece es muy alta.

El Dynabook Toshiba Satellite Pro C50-J-11U cuenta con un procesador Intel Core i5-1135G7, basado en la arquitectura Willow Cove (10 nm) y equipado con 4 núcleos y 8 hilos. Gracias a su alto IPC ofrece un rendimiento muy bueno, y su GPU Intel Iris Xe se defiende muy bien en contenidos multimedia y puede mover juegos poco exigentes.

Su pantalla es de 15,6 pulgadas de grado IPS, tiene resolución 1080p y un peso de solo 1,76 kilogramos, lo que significa que es un ultraligero y que podremos llevarlo cómodamente con nosotros a la oficina o a la universidad. Dispone también de una cámara frontal HD y de micrófonos duales, y cuenta con altavoces estéreo mejorados con DTS Studio Sound.

Precio: 589 euros.

4.-Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6

Un portátil para gaming que tiene un diseño sencillo y discreto, pero que ofrece un valor excelente para lo que cuesta gracias a su fantástica elección de componentes, aunque es un poco pesado (2,2 kilogramos) y llevarlo encima cuando realizamos viajes largos puede hacerse algo molesto si tenemos que cargarlo durante mucho tiempo. Tenedlo en cuenta, ya que al final la importancia de esto depende de las necesidades y de la situación de cada uno.

Este equipo tiene una relación precio-prestaciones envidiable, ya que está equipado con una APU Ryzen 5 5600H, que tiene un procesador de 6 núcleos y 12 hilos basado en la arquitectura Zen 3, viene con una GeForce RTX 3050 Mobile con 4 GB de GDDR6 configurada con un TGP de 85 vatios (alto rendimiento), dispone de 16 GB de DDR4 a 3.200 MHz en doble canal y tiene un SSD PCIE Gen3 x4 de 512 GB. Su GPU es compatible con los drivers NVIDIA Studio, pensados para profesionales.

Con él podremos jugar a cualquier título actual con garantías en 1080p, y disfrutaremos de trazado de rayos acelerado por hardware y de la tecnología de reescalado inteligente DLSS por un precio muy asequible. Cuenta también con Wi-Fi 6, tiene una pantalla de 15,6 pulgadas de grado IPS con resolución 1080p y dispone de una webcam HD y de micrófono integrado para realizar videollamadas.

Precio: 698,99 euros.

5.-ASUS TUF Gaming F15 FX506HE-HN012

Este portátil es una fantástica alternativa al anterior, ya que ofrece un rendimiento superior a nivel de GPU, tiene un panel de 144 Hz de grado IPS y su diseño es bastante más atractivo que el del Lenovo. Por la diferencia de precio que hay entre ambos yo me iría directamente a por este ASUS, aunque debéis tener en cuenta que es un poco más pesado que el Lenovo (2,3 kilogramos).

Su procesador es un Core i5-11400H, basado en la arquitectura Willow Cove (10 nm) y configurado con 6 núcleos y 12 hilos. Tiene 16 GB de DDR4 a 3.200 MHz en doble canal, monta un SSD de 512 GB PCIe Gen3 y viene con una GeForce RTX 3050 Ti Mobile con 4 GB de GDDR6 y un TGP de 95 vatios. Es bastante más potente que el anterior, y podremos jugar a cualquier título actual con calidades máximas y una buena fluidez en la mayoría de los casos (en 1080p).

Dado que monta una GeForce RTX 3050 Ti Mobile también podremos activar el trazado de rayos y el DLSS, y también podremos utilizar los controladores Studio de NVIDIA, lo que significa que este portátil es una buena opción para unificar trabajo y ocio haciendo una inversión muy económica. ASUS no se ha olvidado de la webcam.

Precio: 749 euros.

6.-GIGABYTE G5 KD-52ES123SD

He perdido la cuenta de las veces que he recomendado este portátil, y es que ofrece un valor precio-prestaciones excelente y sube el listón en muchos aspectos frente al anterior. No solo tiene una gráfica mucho más potente, una GeForce RTX 3060 Mobile con 6 GB de GDDR6, sino que además monta un panel de grado IPS que ofrece una reproducción del color superior.

Y hablando del panel, la pantalla de este portátil mantiene el formato de 15,6 pulgadas y la resolución 1080p, así como la tasa de refresco de 144 Hz. También cuenta con 16 GB de DDR4 a 3.200 MHz en doble canal, tiene un SSD PCIe de 512 GB y cuenta con Wi-Fi 6 y Bluetooth. Su procesador es un Core i5-10500H que tiene seis núcleos y doce hilos, lo que significa que es un equipo redondo en líneas generales, y muy potente.

Pasar de una GeForce RTX 3050 Ti Mobile a una GeForce RTX 3060 Mobile supone un salto importante en términos de rendimiento. Esta es una de las claves que hacen grande al GIGABYTE G5 KD-52ES123SD, pero también es importante tener en cuenta que es un portátil perfectamente equilibrado en todos los sentidos, como hemos visto (procesador, RAM, SSD y calidad de la pantalla). Con todo, tened en cuenta que pesa 2,2 kilogramos, es decir, puede suponer una carga si tenemos que moverlo a diario y cubrir grandes distancias.

Precio: 849,01 euros.

7.-MSI Katana GF66 11UE-667XES

Una opción interesante para los que buscan un mayor equilibrio entre peso y rendimiento, ya que este portátil pesa un poco menos que el anterior (2,1 kilogramos) pero mantiene un excelente nivel de rendimiento y de prestaciones. Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas de grado IPS con resolución 1080p, 144 Hz y tiene una buena reproducción del color.

Su procesador es muy potente, ya que está equipado con un Core i7-11800H, un chip basado en la arquitectura Willow Cove y suma 8 núcleos y 16 hilos. Con este chip y su GeForce RTX 3060 Mobile con 6 GB de GDDR6 podremos disfrutar de un excelente rendimiento en juegos, y también en aplicaciones profesionales y de diseño gracias a su compatibilidad con los drivers NVIDIA Studio.

Por lo demás cuenta con un SSD PCIe de 512 GB, viene con una tarjeta de red Wi-Fi 6 AX201, tiene una webcam HD integrada y micrófonos para realizar videollamadas. Su único punto flaco es que solo cuenta con 8 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz, pero podríamos ampliarla fácilmente añadiendo un segundo módulo por poco dinero. Con todo, incluso con 8 GB podremos trabajar y jugar con garantías gracias al rendimiento del resto de componentes.

Precio: 909 euros.

8.-Lenovo Legion 5 15ACH6H

Es uno de los portátiles de gama alta con mejor relación precio-prestaciones que podemos encontrar en el mercado, ya que tiene una relación de componentes fantástica y ofrece un rendimiento excelente para lo que cuesta. Con todo, también es bastante pesado, puesto que alcanza los 2,4 kilogramos, así que tenedlo presente si buscáis un equipo para mover a diario porque este no es precisamente ligero.

Con todo, el Lenovo Legion 5 15ACH6H compensa su tamaño y peso con una configuración muy potente, y con unos componentes de alta calidad. Monta un panel IPS de 15,6 pulgadas con resolución 1080p, tiene una tasa de refresco de 165 Hz, es compatible con G-Sync y FreeSync, soporta Dolby Vision y tiene una reproducción del color fantástica, ya que cubre el 100% del espacio sRGB.

Este modelo supera claramente los mil euros, un precio que para muchos consumidores representa una importante barrera psicológica, pero su precio está totalmente justificado. Su cerebro es un Ryzen 7 5800H, que monta una CPU con 8 núcleos y 16 hilos basada en la arquitectura Zen 3, viene con 16 GB de memoria DDR4 en doble canal a 3.200 MHz, tiene un SSD PCIe de 512 GB y cuenta con una potente GeForce RTX 3070 Mobile con 8 GB de GDDR6, una gráfica con la que podremos jugar a cualquier cosa con calidades máximas y aprovechar la alta tasa de refresco de la pantalla.

También viene con una webcam HD, integra micrófonos y ofrece conectividad Wi-Fi 6. Probablemente el mejor portátil que existe ahora mismo en su rango de precio.

Precio: 1.239 euros.

9.-MSI Delta 15 A5EFK-011XES

Un equipo muy equilibrado en términos de rendimiento que posiciona como una opción fantástica para los que quieren disfrutar de un alto nivel de rendimiento, pero no quieren tener que renunciar por ello a un buen nivel de movilidad. Este portátil pesa 1,9 kilogramos, una cifra muy buena teniendo en cuenta sus especificaciones.

Monta una APU Ryzen 9 5900HX, un chip muy potente que tiene 8 núcleos y 16 hilos y que está basado en la arquitectura Zen 3. Dispone de 16 GB de memoria RAM a 3.200 MHz en doble canal, cuenta con un SSD PCIe de 1 TB, lo que garantiza que no tendremos problemas de espacio a medio y largo plazo, y monta una Radeon RX 6700M con 10 GB de memoria gráfica, toda una garantía si queremos jugar o trabajar con aplicaciones profesionales.

La pantalla de este portátil también raya a un buen nivel, ya que es de grado IPS, tiene un tamaño de 15,6 pulgadas y resolución 1080p, una tasa de refresco de 240 Hz y reproduce casi el 100% del espacio de color sRGB. Como no podía ser de otra forma cuenta con Wi-Fi 6, webcam HD y micrófono integrado.

Precio: 1.349 euros.

10.-Acer Nitro 5 AN517-41-R53X

Un portátil pensado para los amantes de los videojuegos, aunque gracias a su alta potencia también nos permitirá trabajar con aplicaciones exigentes, tanto de renderizado como de creación y de edición de contenidos. En este sentido hay que recordar que gracias a su GeForce RTX 3080 Mobile con 8 GB de GDDR6 podremos alternar cómodamente entre los drivers NVIDIA Studio y NVIDIA Game Ready con un simple clic.

Su pantalla es de 17,3 pulgadas, tiene una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 165 Hz y ofrece una excelente reproducción del color, así como ángulos de visión de 178 grados gracias a su panel IPS. Suma 32 GB de memoria DDR4 a 3.200 MHz, lo que lo convierte en un equipo capaz de trabajar incluso con proyectos de edición muy exigentes, viene con un SSD PCIe de 1 TB y monta una APU Ryzen 7 5800H, que tiene una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basados en la arquitectura Zen 3.

Un equipo que, como vemos, está perfectamente equilibrado, y que nos permitirá hacer prácticamente cualquier cosa. También cuenta con webcam HD y micrófonos, pero tened presente que su peso es muy elevado (2,7 kilogramos).

Precio: 1.799 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.